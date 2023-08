Voix personnelle sur iPhone : Comment créer la vôtre avec iOS 17

Apple a bientôt de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité impressionnantes appelées Personal Voice et Live Speech qui permettent à quiconque de créer et de stocker en toute sécurité une réplique de sa voix et de l’utiliser via du texte avec un iPhone (ou un iPad). Avant la sortie officielle à l’automne, la fonctionnalité de banque vocale est disponible avec la version bêta iOS 17. Voici comment configurer Personal Voice sur iPhone.

Avec Personal Voice, les utilisateurs peuvent enregistrer leur voix en environ une heure, alors que cela prend normalement des semaines, sans compter que la banque vocale traditionnelle est un service coûteux.

Personal Voice sur iPhone vous demande de lire une série de phrases aléatoires. Il a besoin de 15 minutes au total de votre parole – Apple note que cela peut prendre « environ une heure » pour terminer tout le processus.

Mais la meilleure partie est que vous pouvez le faire par morceaux, chaque fois que vous avez besoin de vous arrêter, votre progression est enregistrée et vous pouvez continuer quand cela vous convient.

Personal Voice sur iPhone ou iPad est une fonctionnalité très précieuse pour les personnes atteintes de SLA (sclérose latérale amyotrophique) et d’autres pathologies qui peuvent affecter la capacité de parler.

Mais même pour les individus en bonne santé, il est utile de le configurer pour préserver votre voix pour l’avenir – un peu comme une assurance voix gratuite. Apple met en avant le fait que les voix personnelles sont stockées en toute sécurité sur l’iPhone.

Une fois créée, la nouvelle fonctionnalité de Live Speech permet aux utilisateurs de taper pour parler avec FaceTime, Phone et des applications tierces prenant en charge la communication d’assistance.

Comment configurer Personal Voice sur iPhone avec iOS 17

iOS 17 est actuellement en version bêta. Lisez-en plus sur la façon d’installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités telles que Personal Voice et plus encore.

Sur votre iPhone exécutant la version bêta iOS 17, ouvrez l’application Paramètres Faites défiler vers le bas et appuyez sur Accessibilité Faites défiler vers le bas à nouveau, sous Parole, choisissez Personal Voice Appuyez sur Créer une voix personnelle Assurez-vous de suivre les instructions comme enregistrer dans un endroit calme, tenir votre iPhone « environ à 15 centimètres de votre bouche » et parler naturellement Pratiquez, vous pouvez commencer le processus et vous arrêter à tout moment et revenir pour finir de configurer Personal Voice Si vous avez des problèmes pour terminer le traitement de la fonctionnalité, essayez de brancher votre iPhone pendant la nuit avec un câble filaire au lieu d’utiliser la charge sans fil.

Voici comment cela se présente pour configurer Personal Voice sur iPhone:

En plus de commencer le processus pour créer une voix personnelle, vous pouvez choisir de la partager sur vos appareils Apple et activer les applications tierces pour utiliser Personal Voice.

Pour commencer, vous nommez votre voix ou vous pouvez utiliser le nom par défaut, puis vous testez le son.

Une fois que vous commencez l’enregistrement, le processus passera automatiquement d’une phrase à l’autre.

Appuyez sur Terminé dans le coin supérieur gauche à tout moment pour enregistrer votre progression et revenir plus tard. Vous pouvez également appuyer sur la flèche retour pour revenir à une phrase précédente.

Après avoir configuré Personal Voice, vous pouvez activer Live Speech sous Paramètres> Accessibilité avec un raccourci à triple clic.

Découvrez l’article détaillé de mon collègue Fernando sur la nouvelle fonctionnalité:

—————————-

Merci d’avoir lu notre guide sur la configuration de Personal Voice sur iPhone!

Plus de tutoriels iOS 17 :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :