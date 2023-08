Xiaomi Révolution : Sources du Core Redmi Note 12 Pro 4G Publiées

Dans le paysage en constante évolution de la technologie mobile, les initiatives open source des fabricants de smartphones marquent une nouvelle ère dans l’industrie. Xiaomi se distingue comme l’une des entreprises pionnières qui embrassent cette tendance. Récemment, l’une des sous-marques de Xiaomi, Redmi, a franchi une étape significative pour attirer l’attention et l’appréciation de ses utilisateurs : ils ont publié les sources du kernel pour Redmi Note 12 Pro 4G.

Les sources du kernel englobent les codes des composants essentiels qui facilitent la communication entre le système d’exploitation et le matériel d’un smartphone. Le partage transparent de ces codes sources permet aux développeurs et aux membres de la communauté de personnaliser et d’améliorer l’appareil. Cela peut entraîner une amélioration des performances, l’ajout de nouvelles fonctionnalités et même une accélération des mises à jour de sécurité.

Le Redmi Note 12 Pro 4G brille comme un smartphone milieu de gamme avec des attributs impressionnants. La puce Qualcomm Snapdragon 732G assure des performances robustes et fluides. En même temps, l’écran AMOLED de 6,67 pouces et 120 Hz offre aux utilisateurs une expérience visuelle immersive. Ces fonctionnalités rendent le smartphone attrayant pour une large base d’utilisateurs.

La publication des sources du kernel devrait être perçue non seulement comme le rôle de Xiaomi en tant que fabricant de smartphones, mais aussi comme un engagement envers une communauté technologique plus vaste. Cette initiative permet aux développeurs et aux passionnés de contribuer à la personnalisation et à l’amélioration de l’appareil, tout en augmentant éventuellement la satisfaction des utilisateurs. Les utilisateurs apprécient les initiatives de ce type qui démontrent l’engagement d’une marque envers ses produits.

Les utilisateurs de Xiaomi ont souvent témoigné leur affection pour les smartphones abordables mais puissants de la marque. Les efforts open source de Xiaomi amplifient cette affection. Au fur et à mesure que les utilisateurs constatent les contributions de la marque à la technologie et réalisent son support aux projets open source, leur fidélité envers Xiaomi ne peut que s’accroître.

L’accès au code source du kernel pour le Redmi Note 12 Pro 4G est disponible sur la page Mi Code Github de Xiaomi. L’appareil est désigné par le nom de code « sweet_k6a » et le code source du kernel basé sur Android 11 « sweet_k6a-r-oss » est désormais accessible au public.

La publication des sources du kernel pour le Redmi Note 12 Pro 4G par Xiaomi marque plus qu’un simple modèle de smartphone. Cette initiative devrait être considérée comme le reflet du désir de Xiaomi de contribuer au monde de la technologie, d’embrasser l’esprit open source et d’établir une connexion plus forte avec ses utilisateurs. Au fur et à mesure que les utilisateurs constatent ces initiatives, leur intérêt pour la technologie augmentera et leur affection pour Xiaomi se renforcera davantage.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :