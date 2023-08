Comment Connecter des écouteurs et des haut-parleurs Bluetooth à votre Xbox One

Beaucoup d’appareils proposent aujourd’hui une prise en charge des dispositifs sans fil, tels que la possibilité de connecter des appareils tels que des casques ou des écouteurs TWS à votre appareil principal. En matière de jeu, les consoles Microsoft Xbox sont excellentes. Cependant, si l’on regarde la Xbox One, la console ne prend pas en charge la connectivité Bluetooth.

Oui, il est effectivement surprenant que la console Xbox One n’ait pas de prise en charge Bluetooth et n’en obtiendra jamais de type quelconque. La grande question qui se pose est donc : comment connecter des écouteurs à la Xbox One ?

Si vous cherchez la réponse à la question ci-dessus, eh bien, nous l’avons ici. Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez connecter vos écouteurs, notamment les modèles Bluetooth, à votre console Xbox One.

Comment Connecter des Écouteurs Bluetooth à la Console Xbox One

Avant d’entrer dans les étapes pour connecter vos écouteurs Bluetooth à la console Xbox One, vous devez comprendre qu’il existe des casques spécifiquement pris en charge par la Xbox One. Ces casques peuvent se connecter facilement à votre console Xbox One sans Bluetooth. Nous partagerons également quelques méthodes pour les casques non pris en charge.

Nous vous montrerons quels écouteurs sont pris en charge et comment les associer, ainsi que d’autres solutions alternatives pour connecter des écouteurs Bluetooth à votre Xbox One.

Écouteurs sans Fil Compatibles avec la Xbox One

Regardons maintenant les écouteurs Xbox One compatibles et les étapes à suivre pour les connecter à la Xbox One.

Casque Astro A40 TR

Casque sans Fil Astro A50

Audeze Penrose X

Casque sans Fil Corsair HS75 XB

Contrôleur sans Fil HyperX Cloud X Flight

Casque Kingston HyperX Cloud III

Casque sans Fil LucidSound LS35X

LucidSound LS50X

Casque de Jeu Filaire LVL40

Razer Kaira Pro

Razer Nari Ultimate

Razer Thrasher

Razer Thrasher Ultimate

SteelSeries Arctis 9X

Casque Turtle Beach Elite Pro 2

Casque sans Fil Turtle Beach Stealth 600 Gen 2

Casque sans Fil Turtle Beach Stealth 700 Gen 2

Casque de Discussion Xbox One

Casque Stéréo Xbox One

Casque Xbox Series X

Voici maintenant les étapes à suivre pour associer facilement les casques compatibles avec la Xbox One.

Étape 1 : Allumez la Xbox One et votre casque compatible. Assurez-vous que le casque est suffisamment chargé et à proximité de la console Xbox One.

Étape 2 : Mettez votre casque en mode d’appairage. Ensuite, du côté de la Xbox One, appuyez sur le bouton d’appairage. La lumière sur le bouton d’appairage sera blanche.

Étape 3 : Sur votre casque, appuyez sur le bouton de connexion.

Étape 4 : La Xbox One détectera le casque et s’y connectera immédiatement.

Vous verrez le bouton de la Xbox One s’allumer en bleu, indiquant que les écouteurs sont connectés à votre Xbox One.

Comment Connecter des Écouteurs Bluetooth Non Compatibles avec la Xbox One

Après avoir vu à quel point il est simple et facile de connecter des casques compatibles avec la Xbox One à votre console, voyons comment connecter d’autres écouteurs Bluetooth à la Xbox One.

Utilisation d’un Émetteur Bluetooth (Recommandé)

Utiliser un émetteur Bluetooth est un moyen simple et facile d’obtenir l’audio de votre Xbox One sur vos écouteurs Bluetooth. Pour que cela fonctionne, vous devrez brancher l’émetteur Bluetooth dans la prise casque 3,5 mm de votre manette Xbox One sans fil.

Avec l’émetteur branché, allumez l’émetteur et votre Xbox. Prenez votre casque Bluetooth et laissez-le se connecter à votre émetteur Bluetooth. Une fois que les deux appareils sont connectés, l’audio de votre Xbox One sera désormais envoyé à votre casque Bluetooth via l’émetteur Bluetooth.

Cela nécessite un appareil supplémentaire, mais cela en vaut la peine si vous avez uniquement des casques Bluetooth sans fil. Ou, ce que vous pouvez faire, c’est obtenir un casque Bluetooth filaire ou un câble audio 3,5 mm si votre casque sans fil possède une prise jack 3,5 mm, et vous serez prêt à partir.

Connecter vos Écouteurs à la Bluetooth de votre Téléviseur

Si vous utilisez un téléviseur intelligent avec Bluetooth pour jouer à vos jeux Xbox One, vous pouvez facilement utiliser le Bluetooth du téléviseur pour connecter vos écouteurs Bluetooth et diffuser l’audio de la Xbox One dans vos écouteurs en toute simplicité. Tout ce que vous avez à faire, c’est connecter votre Xbox One à votre téléviseur à l’aide du câble HDMI. Une fois que vous avez fait cela, associez le casque à votre téléviseur et vous devriez pouvoir utiliser facilement les écouteurs avec votre console Xbox One.

Connecter des Écouteurs à un PC pour l’Audio de la Xbox One

Une autre alternative pour obtenir l’audio de votre Xbox One sur vos écouteurs Bluetooth est d’utiliser votre PC. Comment faire cela ? Eh bien, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Allumez votre console Xbox One et connectez-la à Internet. Ensuite, connectez votre PC Windows 10 ou Windows 11 à Internet. Vous devez télécharger l’application Console Companion Xbox de Microsoft. Cette application est disponible sur le Microsoft Store. Lancez l’application et connectez-vous avec le compte utilisé sur la Xbox One. Cliquez sur l’icône de Connexion dans l’application et choisissez d’ajouter un appareil. Une fois que l’application trouve votre Xbox One, sélectionnez-la. Avec la Xbox One connectée avec succès à l’application, vous pouvez facilement jouer à vos jeux Xbox One sur votre PC. Pendant ce temps, vous pouvez également connecter vos écouteurs Bluetooth à votre PC Windows et diffuser l’audio de la Xbox One vers votre casque Bluetooth. Réflexions Finales Ceci conclut le guide sur la manière de connecter facilement vos écouteurs Bluetooth à votre Xbox One. Les méthodes sont un peu comme des solutions de contournement, mais elles fonctionnent très bien. C’est dommage que la Xbox One ne dispose pas de capacités Bluetooth dès le départ. C’est même le même scénario avec les consoles Xbox Series X et Series S. C’est regrettable que Microsoft utilise son propre protocole pour associer des écouteurs conçus spécifiquement pour être utilisés avec la console.

