Le support d’Apple au droit à la réparation constitue un important revirement pour le monde de la technologie

Il y a quelques années à peine, l’idée qu’Apple soutienne une législation sur le « droit à réparer » aurait été presque inconcevable, même si le cofondateur de l’entreprise l’a recommandé.

L’entreprise a passé littéralement des années à s’y opposer, dépensant de l’argent pour faire du lobbying contre cette législation, que ce soit au niveau de l’État ou au niveau fédéral, cherchant soit à la bloquer complètement, soit à l’affaiblir autant que possible…

Apple soutient le droit à réparer

Mais hier, nous avons appris que cela s’était produit. Apple non seulement a fait volte-face, en soutenant une loi californienne sur le droit à réparer à laquelle elle s’était précédemment opposée, mais elle l’a même activement approuvée.

Bien qu’Apple était initialement contre ce projet de loi, l’entreprise a étonnamment décidé de le soutenir en Californie pour la première fois… Le PDG d’iFixit, Kyle Wiens, a déclaré : « L’approbation par Apple du projet de loi sur le droit à réparer en Californie est un moment historique pour les droits des consommateurs. On dirait que le mur de Berlin des monopoles de réparation technologique commence à s’effondrer, brique par brique. »

Le revirement d’Apple sur cette question a été lent en effet, mais le moment décisif remonte à 2021, lorsque l’entreprise a lancé son programme de réparation en libre-service.

Apple a annoncé aujourd’hui le programme de réparation en libre-service, qui permettra aux clients à l’aise avec la réalisation de leurs propres réparations d’accéder aux pièces et outils authentiques d’Apple. Disponible d’abord pour les gammes d’iPhone 12 et iPhone 13, et bientôt pour les ordinateurs Mac dotés de puces M1, le programme de réparation en libre-service sera disponible début de l’année prochaine aux États-Unis et sera étendu à d’autres pays tout au long de 2022. Les clients rejoindront plus de 5 000 fournisseurs de service agréés par Apple (FSAA) et 2 800 fournisseurs de réparation indépendants qui ont accès à ces pièces, outils et manuels.

Le déploiement dans d’autres pays a également été progressif, mais huit autres pays ont rejoint le programme fin 2022.

D’autres entreprises technologiques devraient suivre

Comme l’a dit Kyle Wiens d’iFixit, il s’agit en effet d’un moment historique, Apple permettant non seulement les réparations DIY (Do It Yourself), mais faisant également pression en faveur de la législation sur le droit à réparer – un revirement complet par rapport à la position de longue date de l’entreprise selon laquelle c’était tout simplement trop dangereux et trop incertain.

Apple n’est pas seulement la plus grande entreprise technologique au monde, mais aussi probablement la plus influente. Maintenant que le fabricant d’iPhone a apporté son support au droit à réparer, nous pouvons nous attendre à ce que d’autres réticents inversent également leur position. Samsung, Lexmark, Verizon et d’autres – nous sommes attentifs à vous.

Photo : iFixit

