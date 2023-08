Ce n’est pas seulement iMessage : le gouvernement britannique pourrait interdire les mises à jour de sécurité d’Apple

Tout le monde dans l’industrie technologique fait facepalm presque chaque fois que les législateurs essaient de discourir sur la technologie, mais le gouvernement britannique semble vouloir établir un nouveau record. Après avoir mis en danger iMessage et FaceTime, le gouvernement suggère maintenant qu’il pourrait interdire certaines mises à jour de sécurité d’Apple.

Selon les derniers plans, les entreprises technologiques devraient informer le gouvernement britannique avant de déployer une correction de sécurité, mais pourraient se voir refuser l’autorisation si cela bloque une vulnérabilité exploitée par les services de sécurité…

Une histoire de six ans d’illettrisme technique

Le désir du gouvernement britannique d’interdire le chiffrement de bout en bout remonte à au moins 2017. Même il y a six ans, l’ancien chef du MI5 du pays leur a dit à quel point c’était une idée dangereuse.

Le gouvernement britannique veut interdire le chiffrement de bout en bout, arguant que cela entrave le travail des services de sécurité. Le support à la position d’Apple – et l’opposition au ministre de l’Intérieur britannique – provient désormais d’une source improbable. Dans une interview à la BBC Radio 4 citée par Gizmodo, l’ancien chef du Security Service (plus connu sous le nom de MI5) a déclaré que si le chiffrement fort rendait leur travail plus difficile, c’était le moindre mal. « Je pense que la façon dont l’espace cybernétique est utilisé par les criminels et par les gouvernements constitue une menace potentielle pour les intérêts du Royaume-Unis de manière plus générale, et il est très important que nous soyons vus et que nous soyons un pays où les personnes peuvent opérer en toute sécurité. Et c’est très important pour nos intérêts commerciaux, ainsi que pour nos intérêts en matière de sécurité nationale, donc le chiffrement est très positif. »

Depuis lors, le gouvernement persiste dans l’idée absurde selon laquelle il est en quelque sorte possible de lui permettre d’espionner les personnes sans laisser également les méchants faire de même.

Récemment, Apple a déclaré qu’il supprimerait complètement iMessage et FaceTime du Royaume-Unis plutôt que de supprimer le chiffrement de bout en bout.

L’idiotie la plus récente est mise en évidence par Just Security.

Il est probable que les fabricants d’appareils devraient également informer le gouvernement avant de rendre disponibles des mises à jour de sécurité importantes qui corrigent des vulnérabilités connues et maintiennent la sécurité des appareils. Par conséquent, le secrétaire d’État, après avoir reçu un tel avis préalable, pourrait maintenant demander aux opérateurs, par exemple, de s’abstenir de corriger les failles de sécurité pour permettre au gouvernement de maintenir l’accès à des fins de surveillance.

Encore une fois, la stupidité flagrante de cela ne peut être surestimée. Dans la grande majorité des cas, Apple apprend l’existence d’une vulnérabilité de sécurité parce que quelqu’un d’autre l’a découverte. Il se peut qu’un chercheur en sécurité la trouve et informe discrètement Apple avant qu’un pirate informatique ne fasse de même, ou il se peut qu’elle soit révélée lorsqu’elle est exploitée par un logiciel malveillant. Dans les deux cas, plus Apple attend pour la corriger, plus elle devient dangereuse. Et ne pas la corriger n’est pas une option.

John Gruber, qui a attiré mon attention sur le texte ci-dessus, revient également sur la question de iMessage pour observer que le chiffrement de bout en bout n’est pas une fonctionnalité qui peut être activée ou désactivée, mais est, au contraire, fondamental pour la conception d’une application de messagerie.

Juste hier, nous avons appris que lorsque Meta a décidé de passer au chiffrement de bout en bout pour Facebook Messenger, il a dû construire une toute nouvelle version de l’application à partir de zéro.

Il est rapidement devenu évident que la transition de nos services vers le chiffrement de bout en bout serait un véritable défi d’ingénierie. Nous devrions réécrire presque intégralement le code de messagerie et d’appel à partir de zéro.

Les services d’urgence des hôpitaux du Royaume-Unis risquent fort de déclarer un incident majeur pour faire face à la vague de blessures provoquées par les coups de main sur le front et les coups de tête contre les bureaux dans tout le secteur technologique.

Photo : Brandon Grasley/CC2.0

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :