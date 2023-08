La solution Ultime pour automatiser vos rideaux : SwitchBot Curtain 3

L’innovation et la technologie ne cessent d’évoluer, nous offrant des solutions de plus en plus sophistiquées pour faciliter notre quotidien. Un exemple parfait de cette progression est le dernier produit de SwitchBot, le SwitchBot Curtain 3. Cette nouvelle génération de rideaux intelligents promet une expérience supérieure à celle des « rideaux intelligents d’un hôtel cinq étoiles », et ce, à un coût bien moindre.

Un mélange unique de conception, de fonctionnalité et d’innovation

Le SwitchBot Curtain 3 n’est pas votre système de rideaux motorisés habituel : il s’agit d’un robot pour rideaux intelligents, qui peut être installé en seulement 30 secondes, sans outils ni coûts cachés. Ce dispositif promet d’apporter des améliorations significatives par rapport à la version précédente, offrant une plus grande force, moins de bruit, et grâce à un nouveau panneau solaire, une autonomie illimitée.

Le Curtain 3 a une capacité de poussée maximale de 16 kg, soit deux fois celle de la génération précédente, le SwitchBot Curtain 2.

Grâce à son moteur haute performance intégré et à son réducteur, ce dispositif peut facilement gérer des rideaux plus lourds sans aucun problème.

Une installation en quelques secondes

L’un des principaux atouts du SwitchBot Curtain 3 est sa facilité d’installation. Avec le DynamiClamp™, l’appareil peut s’adapter à 99 % des tringles à rideaux du marché, y compris les tringles télescopiques.

Pas besoin de tringles à rideaux motorisées coûteuses et compliquées à installer : le SwitchBot Curtain 3 transforme vos rideaux actuels en rideaux intelligents en un clin d’œil.

Un contrôle intuitif à votre portée

Le SwitchBot Curtain 3 offre une gamme complète de méthodes de contrôle pour répondre aux habitudes d’utilisation de tous les membres de la famille. Il est compatible avec Amazon Alexa, Google Assistant, HomeKit (via Matter), IFTTT, et SmartThings.

Vous pouvez le contrôler via une commande vocale, une application, une télécommande SwitchBot (vendue séparément), ou même votre Apple Watch.

De plus, il propose des modes lever et coucher du soleil, des minuteries, et une fonction Touch & Go pour une expérience entièrement personnalisable.

Silencieux à souhait

Grâce à la fonction QuietDrift™, le SwitchBot Curtain 3 se déplace à une vitesse de 5 mm par seconde avec des niveaux sonores relevés inférieurs à 25 dB.

Cette technologie vous permet de dormir paisiblement sans être dérangé par le bruit de vos rideaux qui s’ouvrent et se ferment.

Efficacité énergétique avec le SwitchBot Panneau Solaire 3

Le SwitchBot Panneau Solaire 3 offre une solution d’énergie renouvelable pour le SwitchBot Curtain 3. Le panneau solaire a été conçu pour maximiser la réception de la lumière du soleil directe, quel que soit son emplacement.

Il peut maintenir le SwitchBot Curtain 3 continuellement alimenté avec seulement 3 heures d’exposition quotidienne au soleil.

Disponible maintenant et en promotion

Le SwitchBot Curtain 3 est actuellement disponible pour seulement 89,99 € sur Amazon et sur le site officiel de SwitchBot. Pour une durée limitée, SwitchBot offre une réduction supplémentaire de 10% avec le code de réduction exclusif YCCURTAIN3, valable jusqu’au 30/11/2023.

Le SwitchBot Curtain 3 Solar Panel 3 est également disponible au tarif très intéressant de 25,99 €. Vous pouvez l’acheter également sur le site officiel et Amazon.

À propos de SwitchBot

SwitchBot est une marque reconnue à l’échelle mondiale pour ses solutions de domotique innovantes. Récemment, elle a considérablement augmenté sa base de fans au Japon grâce à ses appareils intelligents de haute qualité et facilement installables.

En lançant son propre écosystème de domotique, SwitchBot propose une variété de produits connectés innovants, y compris les très populaires SwitchBot Bot et SwitchBot Curtain, tous deux des premières mondiales. Ces produits, adaptés à tous les consommateurs, quel que soit leur niveau technique, mettent l’intelligence de la maison à la portée de tous.