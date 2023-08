Comment réinitialiser les paramètres d’usine de Google WiFi [3 solutions]

Google Wi-Fi est une innovation fantastique, mais c’est vraiment embêtant quand cela ne fonctionne pas correctement. Votre Google Wi-Fi vous pose-t-il des problèmes? Ne vous inquiétez pas; la solution peut être plus simple que vous ne le pensez. La réinitialisation de votre Google WiFi peut changer la donne en ce qui concerne la résolution rapide des problèmes de performances, et dans ce guide, nous vous montrerons comment réinitialiser votre Google WiFi en utilisant à la fois l’appareil et l’application Google Home.

Lorsque vous avez des problèmes réseau persistants, des paramètres perdus ou si vous souhaitez donner un nouveau départ à votre Google WiFi, une réinitialisation d’usine doit être effectuée. Vous pourrez éliminer les erreurs, les dysfonctionnements ou les personnalisations obsolètes qui pourraient entraver les performances du système en le rétablissant dans son état d’origine. Lisez la suite pour savoir comment réinitialiser votre Google WiFi.

Pourquoi devez-vous réinitialiser votre Google WiFi ?

Il existe de nombreuses raisons solides pour réinitialiser complètement Google WiFi. Les voici :

Vous rencontrez des problèmes WiFi que vous ne pouvez pas résoudre avec d’autres solutions.

Difficultés de connexion ou de synchronisation WiFi.

Vous prévoyez de céder ou de vendre l’appareil.

Vous souhaitez donner un nouveau départ à l’appareil.

Remplacement du produit.

Comment réinitialiser rapidement Google WiFi

Il est facile de redémarrer votre Google WiFi en effectuant une réinitialisation de l’appareil. Pour assurer un flux de travail fluide, suivez ces étapes pour réinitialiser l’usine de Google WiFi :

Étape 1 : Tout au long de la procédure de réinitialisation, assurez-vous que votre appareil est constamment connecté au cordon d’alimentation.

Étape 2 : Recherchez le bouton de réinitialisation d’usine en cercle blanc à l’arrière de votre appareil.





Étape 3 : Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que le voyant de l’appareil clignote en orange, puis passe à une lueur bleue calme.

Étape 4 : Lorsque la lumière passe au bleu, relâchez le bouton de réinitialisation d’usine.

Étape 5 : La procédure de réinitialisation prend généralement environ 8 à 10 minutes. Lorsque la lumière bleue foncée commence à clignoter, vous saurez que c’est terminé.

Comment réinitialiser Google WiFi avec une ancienne version du micrologiciel

Vous rencontrez des problèmes avec la solution précédente ? Si oui, cela peut être dû à une ancienne version du micrologiciel. Si vous utilisez une ancienne version du micrologiciel, voici comment réinitialiser Google WiFi :

Étape 1 : Débranchez votre appareil de l’alimentation.

Étape 2 : Recherchez le bouton de réinitialisation d’usine à l’arrière ou au bas de votre appareil.

Étape 3 : Maintenez le bouton enfoncé, puis rebranchez le cordon d’alimentation.

Étape 4 : Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Lorsque la lumière clignotante blanche devient bleue, relâchez le bouton.

Étape 5 : La lumière bleue clignotante durera environ 45 secondes avant de devenir bleue solide.

Étape 6 : Tout comme la solution précédente, la procédure de réinitialisation prend environ dix minutes pour se terminer.

Étape 7 : Lorsque la lumière bleue solide commence à clignoter, cela indique que l’appareil a été réinitialisé et est prêt pour sa configuration.

Comment réinitialiser Google WiFi en utilisant l’application Google Home

L’application Google WiFi a été remplacée par l’application Google Home. Si ce n’est pas déjà fait, installez l’application Google Home et procédez comme suit pour réinitialiser l’usine de Google WiFi sur l’application :

Étape 1 : Cliquez sur le symbole WiFi sur l’application Google Home.

Étape 2 : Recherchez Paramètres, puis appuyez sur Réinitialiser le réseau.

Étape 3 : Confirmez l’action en appuyant sur OK, et attendez patiemment quelques minutes alors que votre Google WiFi effectue la procédure de réinitialisation, prêt à être utilisé.

N’oubliez pas de sauvegarder et de prendre note de vos paramètres avant de procéder à une réinitialisation, afin de garantir une transition plus fluide.

Étapes après la réinitialisation

Désormais que vous avez réinitialisé avec succès Google WiFi, vous devez effectuer quelques actions pour le remettre en état de fonctionnement. Suivez ces étapes pour le remettre en performance maximale :

Étape 1 : Débranchez l’appareil pendant environ 30 secondes, puis rebranchez-le.

Étape 2 : Configurez votre WiFi et tous les points supplémentaires pour rétablir votre connexion.

Étape 3 : Pour récupérer les paramètres personnalisés, synchronisez votre compte Google.

Étape 4 : Restaurez les paramètres qui étaient sur votre appareil avant la réinitialisation.

Étape 5 : Si vous avez déjà utilisé l’application Google WiFi, reconfigurez votre appareil à l’aide de l’application Google Home.

Conclusion

Une réinitialisation d’usine de Google WiFi peut réparer efficacement les problèmes de réseau et donner un nouveau départ à votre configuration. Vous pouvez effectuer en toute sécurité la procédure de réinitialisation et maximiser les performances de votre Google WiFi en suivant les étapes et les conseils spécifiés dans cet article. N’oubliez pas qu’une réinitialisation d’usine doit être effectuée avec soin, avec toutes les informations pertinentes à portée de main, afin d’assurer un processus de reconfiguration fluide.

N’hésitez pas à poser des questions supplémentaires dans la section des commentaires. De plus, veuillez partager ce guide avec vos amis et votre famille.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :