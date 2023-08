DisplayBuddy pour Mac obtient une mise à jour majeure avec une nouvelle interface et des préréglages

J’ai écrit l’année dernière sur DisplayBuddy, un outil utile qui permet aux utilisateurs d’ajuster la luminosité des écrans externes de tiers directement depuis macOS. Cette semaine, l’application a été mise à jour vers la version 2.0 avec des changements significatifs, notamment une interface rafraîchie, des préréglages et bien plus encore.

Quoi de neuf avec DisplayBuddy 2.0

Le changement le plus visible avec la mise à jour est la nouvelle interface. Les menus ont maintenant un aspect plus moderne, avec des curseurs inspirés du Centre de contrôle de macOS pour donner aux utilisateurs une apparence plus familière. Chaque écran connecté au Mac a sa propre section, et il est maintenant plus facile de trouver des commandes telles que la source d’entrée, les paramètres de résolution et même un bouton pour éteindre l’écran.

Mais la mise à jour ne concerne pas seulement l’interface. DisplayBuddy 2.0 est également doté de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment des préréglages. Cela permet aux utilisateurs de sauvegarder les paramètres sur plusieurs écrans et de les restaurer en un seul clic. Par exemple, vous pouvez créer un préréglage spécifique à utiliser pendant la journée avec une luminosité maximale et un autre pour la nuit avec une luminosité réduite.

L’application bénéficie également d’une option de synchronisation. Avec cette option, les utilisateurs peuvent facilement définir les paramètres pour un écran, et tous les autres suivront les mêmes réglages. Il y a également la prise en charge de la commande Mute avec les écrans compatibles, des paramètres HiDPI et une meilleure gestion des raccourcis clavier pour rendre l’expérience plus fluide.

Essayez-le maintenant

Si vous avez déjà été frustré de ne pas pouvoir contrôler le niveau de luminosité de votre moniteur externe à l’aide des touches de luminosité de votre clavier Mac, DisplayBuddy est fait pour vous. Alors que cela a toujours été possible avec les écrans Apple tels que le Studio Display et le Pro Display XDR, la plupart des écrans tiers manquent d’une intégration approfondie avec macOS.

Si vous voulez essayer DisplayBuddy, une licence individuelle pour l’application coûte 16,99 $. Elle est également disponible dans le cadre de l’abonnement Setapp, qui vous permet d’essayer l’application gratuitement pendant sept jours. La mise à niveau vers la version 2.0 est gratuite pour les utilisateurs qui ont acheté des versions précédentes de l’application.

Vous pouvez en savoir plus sur le site web de l’application.

