Apple décide de soutenir le projet de loi Right to Repair Act en Californie

En 2018, l’État de Californie a adhéré au projet de loi Right to Repair Act, qui vise à créer des lois contraignant les entreprises technologiques à fournir des outils permettant aux clients et aux stores indépendants de réparer leurs produits. Bien qu’Apple se soit initialement opposé à ce projet de loi, l’entreprise a étonnamment décidé de le soutenir en Californie pour la première fois.

Apple soutient maintenant le projet de loi Right to Repair

Comme le souligne iFixit, Apple a décidé de soutenir pour la première fois le projet de loi Right to Repair en Californie, ce qui constitue une surprise.

Le projet de loi, connu sous le nom de SB 244, exigera des fabricants qu’ils fournissent les pièces, les outils et les diagnostics de réparation nécessaires aux clients et aux fournisseurs de réparation tiers pour la réparation des produits. L’idée est de favoriser un « marché de la réparation concurrentiel » qui soit « moins cher pour les consommateurs et meilleur pour la planète ».

Conformément au projet de loi, les fabricants devront fournir des pièces, des outils et une documentation de réparation pour les produits dont le coût est compris entre 50 et 99,99 dollars pendant trois ans après la fin de la fabrication du produit. Pour les produits coûtant plus de 100 dollars, ces matériaux doivent être disponibles pendant sept ans après la fin de la fabrication.

« Ces conditions garantiront que les fabricants ne pourront pas cesser de prendre en charge la réparation des produits à la fin de la période de garantie », explique iFixit. Actuellement, Apple assure le support des produits pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans après la fin des ventes. Dans certains cas, les pièces sont disponibles pendant une période pouvant aller jusqu’à sept ans après l’arrêt de la commercialisation du produit, en fonction de la disponibilité des pièces.

En cas de violation de la nouvelle loi, une entreprise devra payer 1000 dollars par jour pour la première violation, 2000 dollars par jour pour la deuxième violation et 5000 dollars par jour pour les violations ultérieures. New York a été le premier État américain à adopter le projet de loi Right to Repair, et un lobbyiste travaillant pour Apple, Google et Samsung tente depuis lors d’atténuer l’impact de la nouvelle loi.

Le programme de réparation Tinkering d’Apple

Face à des projets de loi tels que le Right to Repair Act aux États-Unis, Apple a lancé le programme « Self Service Repair », qui fournit les outils, la documentation et les pièces nécessaires pour que les consommateurs puissent réparer leurs appareils eux-mêmes. Le programme a été lancé aux États-Unis et récemment étendu à certains pays d’Europe, dont la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Italie, la France et le Royaume-Unis.

La société a également rendu ses appareils plus réparables. Par exemple, le cadre de l’iPhone 14 a été redessiné de manière à ce que le verre arrière puisse être facilement remplacé, ce qui n’était pas possible auparavant. Par conséquent, les réparations du verre arrière fissuré sont maintenant moins chères, car elles ne nécessitent plus le remplacement de l’ensemble de l’appareil.

Vous pouvez trouver plus de détails sur le programme de réparation Tinkering d’Apple sur le site web de la société.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :