L’envoi d’argent devient plus facile dans iOS 17 avec la possibilité d’envoyer des paiements selon un calendrier personnalisé. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer des paiements Apple Cash récurrents sur iPhone, y compris les nouvelles options de mémo.

Apple élargit ses offres financières avec l’une des dernières nouveautés : le compte d’épargne Apple Card lancé plus tôt ce printemps.

Maintenant, iOS 17 propose des paiements programmés pratiques pour Apple Cash sur iPhone et iPad. Lorsque vous configurez des paiements Apple Cash récurrents, le premier sera effectué immédiatement, puis les suivants seront effectués à 9h, heure du Pacifique, selon le calendrier que vous avez défini.

Comment configurer des paiements Apple Cash récurrents sur iPhone avec iOS 17

iOS 17 est actuellement en version bêta. En savoir plus sur la façon d’installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et d’autres. Et gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période de bêta.

Vous verrez peut-être une fenêtre d’accueil dans iOS 17 vous demandant si vous souhaitez configurer des paiements Apple Cash récurrents, appuyez sur « Configurer un paiement récurrent » si vous le voyez, sinon, voici comment le faire dans un Message :

Dans iOS 17, ouvrez l’application Messages et choisissez un contact Appuyez sur l’icône + à gauche du champ de texte Choisissez Cash Appuyez sur $1 / Afficher le clavier Maintenant, choisissez Paiement récurrent en bas Choisissez une date de début, une fréquence de répétition, et ajoutez un mémo si vous le souhaitez Choisissez Suivant dans le coin supérieur droit Appuyez sur le bouton d’envoi (flèche vers le haut) pour lancer le paiement récurrent

Voici à quoi ressemble la configuration des paiements Apple Cash récurrents :

Après avoir sélectionné Paiement récurrent et choisi votre date de début et votre fréquence de répétition, vous pouvez choisir Ajouter un mémo en bas.

Il existe 11 options de mémo rapide avec des titres que vous pouvez choisir ou appuyez sur l’icône + pour ajouter un emoji/titre personnalisé.

Une fois que vous êtes prêt, appuyez sur Suivant dans le coin supérieur droit, puis envoyez votre paiement récurrent :

Envisagez-vous d’utiliser des paiements Apple Cash récurrents ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux !

