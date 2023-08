Le câble USB-C inclus avec l’iPhone 15 peut être limité aux vitesses USB 2.0

Il ne reste plus que trois semaines avant qu’Apple n’annonce le nouvel iPhone de dernière génération, et nous avons obtenu plus de détails sur les nouveaux modèles. La semaine dernière, une rumeur prétendait que certains modèles d’iPhone 15 prendraient en charge Thunderbolt pour des vitesses de transfert de données plus rapides. Même si cela pourrait être vrai, une nouvelle rumeur suggère que le câble USB-C fourni dans la boîte sera limité aux vitesses USB 2.0.

iPhone 15 et USB-C

Il y a un consensus parmi différentes sources selon lequel l’iPhone 15 aura un port USB-C au lieu de Lightning. Comme vous le savez probablement, USB-C présente de nombreux avantages par rapport au connecteur propriétaire d’Apple, tels que la compatibilité étendue, la prise en charge de la charge rapide et un transfert de données plus rapide.

Mais comment Apple mettra-t-il en œuvre l’USB-C dans l’iPhone 15 reste inconnu. Plus tôt ce mois-ci, un leaker a partagé des images montrant les connecteurs USB-C pour les nouveaux iPhones. Selon les spécialistes, ces composants comportent une puce Retimer, similaire à celles que l’on trouve dans les appareils Thunderbolt, ce qui permet des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbps.

Plus récemment, nous avons vu des images de câbles USB-C tressés divulguées et supposément fabriqués par Apple. Ces câbles mesurent 1,5 mètre de long et semblent être disponibles dans plusieurs couleurs, comme le bleu, le rose et le jaune. Le chercheur Majin Bu a obtenu plus de détails sur ces câbles, et ils pourraient contrarier certaines personnes qui attendent avec impatience l’iPhone 15.

Vitesse de transfert de données

Selon Majin Bu, les nouveaux câbles USB-C tracés sont en réalité plus longs que ceux actuellement inclus dans la boîte de l’iPhone. Les câbles sont également plus épais, ce qui indique qu’ils sont également plus durables. Cependant, Majin Bu affirme que les câbles fuités sont en USB 2.0 malgré leur connecteur USB-C.

En d’autres termes, ils sont limités aux mêmes vitesses de transmission de données que le connecteur Lightning. Plus précisément, l’USB 2.0 est uniquement capable de transmettre des données à une vitesse maximale de 480 Mbps. Si cela est vrai, les nouveaux iPhones ne permettront pas une transmission de données plus rapide malgré un nouveau connecteur de charge. Mais il y a quelques scénarios possibles à garder à l’esprit.

USB 2.0 ou Thunderbolt

Étant donné que ChargerLAB a précédemment repéré une puce Thunderbolt dans le connecteur USB-C de l’iPhone 15, Apple pourrait finir par limiter Thunderbolt aux modèles d’iPhone 15 Pro plus coûteux. Cela ne serait pas surprenant étant donné que seuls l’iPad Pro prend en charge Thunderbolt. Pendant ce temps, l’iPad Air est limité à l’USB-C 3.1, et l’iPad 10 continue de s’appuyer sur l’USB 2.0 malgré un connecteur USB-C.

Une deuxième possibilité est que tous les nouveaux modèles d’iPhone 15 prendront en charge Thunderbolt, mais qu’Apple vendra des câbles Thunderbolt séparément. Les câbles Thunderbolt sont généralement plus chers que les câbles USB-C standard. Par exemple, Apple vend un câble Thunderbolt 3 de 0,8 mètre pour 39 $, tandis que son câble Thunderbolt 4 de 1,8 mètre coûte 129 $.

Une troisième possibilité est que ces câbles qui ont fuité en ligne n’ont jamais été fabriqués pour l’iPhone, mais pour de nouvelles versions de la Magic Mouse et du Magic Keyboard avec un port USB-C. Ainsi, ils n’ont pas besoin de prendre en charge les vitesses USB 3.0 ou même Thunderbolt. Après tout, les câbles fuités ont les mêmes couleurs que l’iMac M1.

Plus d’informations sur l’iPhone 15

Toute cette situation de câble USB-C est certainement intrigante, mais nous connaîtrons probablement toutes les réponses le 12 ou 13 septembre, lorsque Apple est censé organiser un événement de presse spécial pour annoncer l’iPhone 15.



