Touchez pour payer sur iPhone arrive aux Pays-Bas ; Adyen et SumUp en tête

Tapez pour payer sur iPhone est désormais disponible aux Pays-Bas, après avoir été lancé aux États-Unis, puis étendu à Taïwan, l’Australie et au Royaume-Unis.

Le service permet aux petites entreprises de se passer de lecteurs de cartes séparés et d’utiliser simplement leur iPhone comme un terminal de paiement sans contact tout-en-un…

Tapez pour payer sur iPhone

À l’origine, les petites entreprises qui voulaient accepter les paiements par carte devaient acheter ou louer un terminal de carte dédié coûteux. Les premiers modèles étaient câblés, avant que les versions sans fil prennent le relais.

Une solution plus propre et moins chère est ensuite apparue, sous la forme de petits appareils de paiement sans contact qui utilisaient une connexion Bluetooth à un iPhone. L’entreprise entrerait le montant dans une application iPhone et le consommateur tapoterait l’appareil sans contact pour payer.

Tapez pour payer sur iPhone rend les choses encore plus pratiques, en se passant de la nécessité d’un boîtier sans contact séparé. Au lieu de cela, le consommateur tape sa carte, son iPhone ou sa montre Apple contre l’iPhone de l’entreprise.

La fonction a été annoncée pour la première fois en février dernier, avec un déploiement progressif aux États-Unis par le biais d’une gamme croissante de processeurs de paiement. Elle a ensuite été déployée à Taïwan, en Australie et au Royaume-Unis.

Maintenant disponible aux Pays-Bas

iCulture rapporte que le service est maintenant disponible aux Pays-Bas. Initialement, il est pris en charge par Adyen et SumUp, mais cinq autres services de paiement ont confirmé qu’ils le prendront en charge un peu plus tard.

D’autres parties suivront également à une date ultérieure, notamment Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe et myPOS.

Comme le note le site, rien ne change pour les consommateurs effectuant leur paiement, à part le fait que le commerçant vous invitera à tapoter votre appareil ou votre carte contre leur iPhone au lieu d’une boîte séparée.

Vous aurez toujours la possibilité de recevoir un reçu par e-mail si vous le souhaitez.

