Vaut-il toujours la peine d’acheter l’iPhone 12 en 2023? Voici la réponse

L’iPhone 12 a été lancé en 2020 et a été l’un des smartphones les plus populaires de l’année. Il comportait un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment un écran OLED, un système à double caméra et la prise en charge de la 5G. Mais vaut-il encore la peine d’être acheté en 2023, alors qu’il y a des iPhones plus récents et plus puissants sur le marché?

L’iPhone 12 vaut-il toujours la peine d’être acheté en 2023?

Les avantages et les inconvénients de l’iPhone 12

Avantages:

Puissant processeur A14 Bionic

Écran OLED avec True Tone et Night Shift

Système à double caméra avec mode nuit et mode portrait

Prise en charge de la 5G

Résistance à l’eau IP68

Jusqu’à 17 heures de lecture vidéo

Inconvénients:

Pas de téléobjectif

Pas de stockage extensible

Pas de prise casque

L’iPhone 12 est-il encore pertinent en 2023?

L’iPhone 12 est toujours un smartphone très performant et il est toujours pris en charge par Apple avec des mises à jour logicielles. Cependant, il existe des iPhones plus récents qui offrent de meilleures fonctionnalités et performances. Par exemple, l’iPhone 14 dispose d’un meilleur système de caméra, d’une plus longue autonomie de batterie et d’un processeur plus rapide.

Alors, devez-vous acheter l’iPhone 12 en 2023?

Cela dépend de votre budget et de vos besoins. Si vous recherchez un smartphone puissant et fiable qui vous durera plusieurs années, l’iPhone 12 reste une bonne option. Cependant, si vous voulez les toutes dernières fonctionnalités, vous voudrez peut-être envisager l’iPhone 13 ou un modèle plus récent.

Où acheter l’iPhone 12

L’iPhone 12 n’est plus disponible sur le site web d’Apple, mais vous pouvez toujours le trouver en vente chez des revendeurs tiers. Vous pouvez également l’acheter reconditionné ou d’occasion.

L’iPhone 12 est toujours un bon smartphone, mais ce n’est pas la meilleure option pour tout le monde. Si vous recherchez les toutes dernières fonctionnalités, vous voudrez peut-être considérer un modèle plus récent. Cependant, si vous avez un budget limité ou si vous voulez un smartphone fiable qui vous durera plusieurs années, l’iPhone 12 reste un bon choix.

Facteurs à prendre en compte pour décider d’acheter ou non l’iPhone 12 en 2023:

Le prix: L’iPhone 12 est maintenant disponible à un prix beaucoup plus bas que lors de sa sortie initiale. Cela en réalité une option plus abordable pour de nombreuses personnes.

La disponibilité de la 5G: Si vous vivez dans une zone couverte par la 5G, l'iPhone 12 pourra profiter de ce réseau plus rapide.

La durée du support logiciel: Apple a une bonne réputation en matière de prise en charge de ses iPhones avec des mises à jour logicielles pendant plusieurs années. Cela indique que l'iPhone 12 devrait recevoir des mises à jour logicielles pendant encore quelques années au moins.

L'état du téléphone: Si vous achetez un iPhone 12 d'occasion ou reconditionné, assurez-vous de vérifier l'état du téléphone avant de l'acheter. Recherchez les rayures, les bosses ou tout autre dommage.

Vos préférences personnelles: En fin de compte, la décision d'acheter ou non l'iPhone 12 en 2023 est personnelle. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, et la meilleure option pour vous dépendra de vos besoins individuels et de votre budget.

D’autres smartphones que vous pourriez envisager si vous n’êtes pas sûr d’acheter l’iPhone 12:

iPhone 14: L’iPhone 14 est le dernier et le meilleur iPhone, et il offre plusieurs améliorations par rapport à l’iPhone 12, notamment un meilleur système de caméra, une autonomie de batterie plus longue et un processeur plus rapide.

Samsung Galaxy S23: Le Samsung Galaxy S23 est l'un des meilleurs smartphones Android sur le marché, et il offre plusieurs fonctionnalités comparables à l'iPhone 12, telles qu'un processeur puissant, un excellent système de caméra et une batterie longue durée.

Google Pixel 7: Le Google Pixel 7 est une excellente option pour les utilisateurs d'Android qui recherchent un téléphone avec un design unique et un puissant système de caméra.

OnePlus 11: Le OnePlus 11 est un smartphone Android haut de gamme qui offre un excellent équilibre entre performances, fonctionnalités et prix.

Peu importe le smartphone que vous choisissez, assurez-vous de faire vos recherches et de comparer vos options avant de prendre une décision.

Les choses à prendre en compte lorsque vous décidez d’acheter ou non l’iPhone 12 en 2023:

Votre utilisation: Si vous êtes un utilisateur intensif qui a besoin d’un téléphone capable de gérer des tâches exigeantes comme les jeux et le montage vidéo, l’iPhone 12 peut ne pas être la meilleure option pour vous. L’iPhone 13 ou un modèle plus récent serait un meilleur choix.

Votre budget: L'iPhone 12 est un iPhone relativement abordable, mais c'est quand même un investissement important. Si vous avez un budget serré, vous voudrez peut-être envisager un téléphone Android moins cher.

Votre opérateur: Si vous êtes lié à un contrat avec un opérateur spécifique, vous devrez peut-être acheter un iPhone compatible avec le réseau de cet opérateur.

Votre écosystème: Si vous avez déjà d'autres produits Apple, tels qu'un MacBook ou un iPad, vous voudrez peut-être envisager d'acheter un iPhone afin de pouvoir utiliser tous vos appareils ensemble de manière transparente.

En fin de compte, la décision d’acheter ou non l’iPhone 12 en 2023 vous revient. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, et la meilleure option pour vous dépendra de vos besoins et préférences individuels.

Voici quelques détails supplémentaires sur les fonctionnalités et les performances de l’iPhone 12:

La puce A14 Bionic est toujours l’un des processeurs mobiles les plus puissants du marché, et elle pourra gérer la plupart des tâches avec facilité.

L’écran OLED est lumineux et clair, et il offre d’excellents angles de vision.

Le système à double caméra est capable de prendre de bonnes photos dans la plupart des conditions d’éclairage.

La prise en charge de la 5G est un avantage appréciable, mais elle n’est pas essentielle pour la plupart des personnes.

L’autonomie de la batterie est moyenne, et elle devra être rechargée tous les jours ou tous les deux jours.

En général, l’iPhone 12 est toujours un bon smartphone, mais ce n’est pas la meilleure option pour tout le monde. Si vous recherchez les toutes dernières fonctionnalités, vous voudrez peut-être considérer un modèle plus récent. Cependant, si vous avez un budget limité ou si vous voulez un smartphone fiable qui vous durera plusieurs années, l’iPhone 12 reste un bon choix.

Caractéristiques de l’Apple iPhone 12

Écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces (2532×1170 pixels), densité de 460ppi, jusqu’à 1200 nits de luminance, HDR, protection Ceramic Shield

Puce A14 Bionic à six cœurs avec architecture 64 bits, graphismes quadricœurs

Options de stockage de 64 Go, 128 Go, 256 Go

iOS 14

Résistant à l’eau et à la poussière (IP68)

Double SIM (nano + eSIM)

Appareil photo grand-angle de 12 MP (f/1.6), lentille à 7 éléments, stabilisation optique de l’image, flash True Tone, enregistrement vidéo 4K à 60 fps, Slo‑mo 1080p à 240 fps, caméra ultra grand-angle de 12 MP (f/2.4) à 120°, lentille à 5 éléments

Appareil photo frontal TrueDepth de 12 MP avec ouverture f/2.2, Flash Retina, enregistrement vidéo 4K à 60 fps, Slo‑mo 1080p à 120 fps

Caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale Face ID, haut-parleurs stéréo

146,7×71,5×7,4 mm; Poids: 162 grammes

5G (sub‑6 GHz), LTE de classe Gigabit, Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2×2, Bluetooth 5.0, NFC avec mode lecteur, GPS avec GLONASS

Batterie rechargeable intégrée en lithium-ion avec chargement sans fil MagSafe, chargement rapide, jusqu’à 17 heures (iPhone 12) de lecture vidéo

