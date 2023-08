Fuites internes site de ventes les caractéristiques d’un prototype OnePlus 12

Insider Digital Chat Station, renommé pour ses fuites précises, a récemment dévoilé un trésor de détails sur le prototype du prochain smartphone OnePlus 12. Préparez-vous à un appareil qui promet de redéfinir l’expérience des smartphones.

En ce qui concerne les performances, le OnePlus 12 vise haut. Dans sa version haut de gamme, il disposera d’incroyables 24 Go de RAM, tandis que les déclinaisons plus modestes impressionneront toujours avec 16 Go, garantissant une multitâche et une commutation d’applications fluides.

Le prototype du OnePlus 12 : un aperçu de l’excellence en matière de smartphones

Sous le capot, le prototype du OnePlus 12 arbore le redoutable chipset Snapdragon 8 Gen 3 (SoC). Cette puissance promet des capacités de traitement exceptionnelles, garantissant que le téléphone peut gérer tout, des jeux exigeants aux applications gourmandes en ressources, sans effort.

L’écran est tout aussi impressionnant. Fourni par une entreprise chinoise locale, il présente un panneau courbé 2K avec une particularité unique – un ajustement PWM haute fréquence, qui devrait offrir des expériences visuelles supérieures et une meilleure efficacité énergétique.

L’une des caractéristiques remarquables du OnePlus 12 est son système de caméra. Le capteur principal est un impressionnant Sony IMX9xx de 50 MP, témoignant de l’engagement de OnePlus en matière d’excellence photographique. Il est accompagné d’un objectif ultra grand angle avec un capteur correspondant de 50 MP. Pour ceux qui aiment zoomer, il y a un module périscope avec un capteur de 64 MP offrant un zoom 3x.

Alimentant cette bête se trouve une batterie substantielle de 5400 mAh. De plus, elle satisfait à la fois les adeptes de la charge filaire et sans fil avec une prise en charge de la charge filaire de 100 W et de la charge sans fil de 50 W.

Outre ces caractéristiques principales, le prototype du OnePlus 12 comprend également une multitude de fonctionnalités premium. Il bénéficie d’un cadre métallique robuste, d’un lecteur d’empreintes digitales optique mince mais efficace, d’un moteur de vibration puissant pour des retours tactiles et d’une chambre à vapeur agrandie pour un refroidissement efficace du SoC.

Digital Chat Station s’est forgé une réputation en fournissant des fuites précises. Il a déjà révélé les caractéristiques et les dates de sortie d’autres smartphones tels que le Redmi K50, le Xiaomi 12 et le Xiaomi 13.

En résumé, le prototype du OnePlus 12 semble être sur le point de changer la donne, en établissant de nouvelles normes pour les smartphones phares. Gardez un œil sur sa sortie officielle ; il est destiné à faire sensation dans le monde en évolution de la technologie mobile.

Actualité mobile et vidéo du moment