Comment désactiver le partage rapide sur Samsung (et désactiver Quick Share)

Les téléphones Android proposent diverses options de partage avec différents appareils, mais la plus populaire à l’heure actuelle est Nearby Share. Mais sur les téléphones Samsung Galaxy, il existe une autre bonne option de partage des contenus appelée Quick Share.

Quick Share est rapide et reconnaît facilement les autres appareils prenant en charge Quick Share. Mais comme vous ne l’utiliserez pas tout le temps, vous devez également connaître la solution pour le désactiver. Si vous recherchez une solution pour désactiver Quick Share, vous êtes au bon endroit.

Avant de poursuivre avec le guide sur la façon de désactiver Quick Share, passons d’abord en revue rapidement le guide sur la façon de partager des fichiers à l’aide de Quick Share. Avec Quick Share, vous pouvez facilement créer des liens temporaires pour les fichiers que vous souhaitez partager, ce qui est une autre façon pratique de partager des fichiers avec des personnes qui ne sont pas à proximité.

Comment utiliser Quick Share sur Samsung

Quick Share vous permet de partager facilement différents types de fichiers, y compris des vidéos, de l’audio, des documents, des images, et plus encore. Vous pouvez utiliser Quick Share pour partager des fichiers entre des appareils Samsung Galaxy ou entre un appareil Samsung Galaxy et un PC. Il est intéressant de noter que Windows prend également en charge Quick Share, mais vous devrez peut-être télécharger manuellement l’application Quick Share. Désormais, plongeons dans le processus.

Étape 1 : Faites glisser votre téléphone vers le bas deux fois pour ouvrir les paramètres rapides. Recherchez Quick Share et activez-le (il sera mis en évidence s’il est activé). Si vous ne voyez pas Quick Share dans les paramètres rapides, vous pouvez utiliser l’option d’édition des paramètres rapides pour l’ajouter.

Étape 2 : Sur votre téléphone, ouvrez l’application Fichiers ou Galerie.

Étape 3 : Appuyez longuement sur un fichier que vous souhaitez partager. Ensuite, appuyez sur l’icône , puis sur Quick Share.

Étape 4 : Ici, les appareils à proximité prenant en charge Quick Share apparaîtront sur votre appareil. Choisissez l’appareil avec lequel vous souhaitez partager le fichier. Une fois que l’autre utilisateur accepte le fichier, il sera partagé avec l’utilisateur.

Comment désactiver Quick Share sur Samsung

Il arrive que Quick Share puisse vous déranger avec des pop-ups et d’autres activités. Dans ce cas, vous pouvez le désactiver. Donc, pour une raison quelconque, si vous souhaitez désactiver Quick Share, c’est facile.

Étape 1 : Faites glisser vers le bas depuis la barre d’état supérieure et une fois le volet de notifications apparu, faites glisser vers le bas à nouveau pour développer Quick Paramètres.

Étape 2 : Recherchez l’icône Quick Share, s’il ne se trouve pas dans la première page des paramètres rapides, faites glisser vers la gauche pour afficher plus d’options. S’il ne se trouve sur aucune page, vous pouvez modifier les paramètres rapides pour ajouter le raccourci Quick Share.

Étape 3 : Une fois que vous trouvez l’option Quick Share, appuyez dessus pour la désactiver. Une fenêtre contextuelle s’affichera où vous devrez sélectionner « Personne« . Si cela n’est pas mis en évidence, cela signifie que c’est désactivé.

Vous pouvez également le désactiver depuis les Paramètres. Accédez à Paramètres > Appareils connectés > Quick Share > Qui peut partager avec vous > Personne.

Comment désactiver le partage de liens sur Samsung

L’application Samsung Messages utilise le partage de liens pour partager de gros fichiers. Mais une fois que vous utilisez le partage de liens, il sera activé pour tous les prochains fichiers que vous envoyez, y compris les images de petite taille. Alors, comment le désactiver. Voici votre réponse :

Étape 1 : Ouvrez l’application Samsung Messages.

Étape 2 : Rendez-vous sur un contact à qui vous souhaitez envoyer des fichiers.

Étape 3 : Appuyez sur l’icône Image à gauche, ne sélectionnez pas encore d’image.

Étape 4 : Il y aura une icône Cloud, si elle indique « Activé », appuyez dessus et cela passera à « Désactivé« . Cela signifie que le partage de liens est désactivé.

Désormais, vous pouvez choisir l’image et l’envoyer sans partager de lien.

Quand vous souhaitez utiliser l’option de partage, vous pouvez trouver un grand message décrivant Quick Share et recommandant Quick Share pour le partage de fichiers. Cela peut être ennuyeux car cela prend de la place et le menu de partage n’est pas propre à cause de cela. Je n’ai pas trouvé cela sur tous les téléphones Samsung, mais cela était disponible sur certains téléphones Samsung Galaxy.

Vous pouvez désactiver le partage rapide, mais si cela ne vous aide pas, vous pouvez également rechercher l’option de désactivation. Si vous n’aimez pas Quick Share et que vous souhaitez le désactiver définitivement, voici la procédure.

Étape 1 : Sur votre Samsung Galaxy, ouvrez les Paramètres puis accédez à À propos du téléphone > Informations logicielles. Appuyez sur Numéro de build 7 à 8 fois pour activer les options de développement.

Étape 2 : Revenez aux Paramètres, puis allez dans Options pour les développeurs. Faites défiler vers le bas et activez le Débogage USB.

Étape 3 : Téléchargez et extrayez l’outil SDK (Outils de plate-forme) sur votre PC. Extrayez le dossier de l’outil sur votre PC.

Étape 4 : Lorsque vous êtes dans le dossier, tapez CMD dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée pour ouvrir la fenêtre de commande. Si vous ouvrez la fenêtre de commande à partir du système, vous devez naviguer manuellement vers les outils de la plate-forme en utilisant la commande Cd.

Étape 5 : Désormais, connectez votre Samsung Galaxy à votre PC à l’aide d’un câble.

Étape 6 : Dans la fenêtre de commande, tapez adb devices , il vous demandera une autorisation sur votre téléphone, appuyez sur Autoriser. Retapez ensuite adb devices et cela affichera le périphérique connecté.

Étape 7 : Désormais, saisissez la commande suivante pour désactiver Quick Share sur Samsung.

adb shell pm disable-user --user 0 com.samsung.android.app.sharelive

Pour désactiver d’autres applications système, vous devez uniquement trouver leur nom de package et le remplacer dans la commande ci-dessus. Il existe des applications que vous pouvez installer pour voir le nom de package des applications (commence par com.).

