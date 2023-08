La mise à jour majeure de Xiao AI, l’assistant alimenté par l’IA de Xiaomi!

Xiao AI est un assistant IA (intelligence artificielle) développé par Xiaomi. Il est disponible sur de nombreux produits Xiaomi tels que les smartphones, les téléviseurs et autres appareils domotiques. Sorti pour la première fois le 9 septembre 2017, Xiao AI est actuellement utilisé dans de nombreux scénarios, notamment personnels, domestiques intelligents, divertissement pour enfants, voyages, travail, etc. Cet assistant personnel IA, préinstallé sur les appareils Xiaomi en Chine, a reçu une mise à jour majeure ces dernières heures.

Xiao AI reçoit une mise à jour majeure !

Xiao AI a reçu une mise à jour majeure, comme l’a récemment annoncé le compte officiel de Weibo de MIUI. La forme interactive homme-machine de Xiao AI et ses capacités étendues ont été améliorées en les associant à sa puissante capacité de connaissances générales, ce qui a donné lieu à une série de nouvelles fonctionnalités utiles, telles qu’une compréhension plus approfondie des contextes et un nouveau niveau de capacité de mémorisation permettant une meilleure compréhension. De plus, un modèle de traduction nouvellement développé vous offrira une expérience de traduction de meilleure qualité et plus professionnelle.

Il est désormais plus simple pour Xiao AI d’effectuer des opérations complexes. Dans cette partie, l’assistant assume le rôle de la personne utilisant le produit et offre désormais une performance plus naturelle, profitant d’une interaction de dialogue plus immersive. Avec la toute nouvelle interaction clavier vocal, vous pouvez vous connecter à l’application comme vous le souhaitez.

Xiao AI peut maintenant traiter des instructions plus longues, telles que vous aider à rédiger un plan de discours passionnant sur le thème de la remise des diplômes, ou un long article présentant les smartphones Xiaomi sous 5 thèmes. Xiao AI est désormais un assistant IA avec des compétences linguistiques renforcées, une compréhension approfondie du contexte et de la connotation sémantique, ainsi que des résultats linguistiques précis.

Basé sur l’écologie intelligente de Xiaomi, l’objectif principal est que tout le monde puisse en profiter. Pour plus de commodité, la technologie de l’IA sera intégrée à davantage d’appareils, actuellement seuls les smartphones Xiaomi et les enceintes intelligentes étaient disponibles à l’achat pour les testeurs.

Dans un avenir proche, il sera apparemment compatible avec plus d’appareils tels que les tablettes, les bracelets intelligents et les téléviseurs intelligents. De plus, la prochaine génération de Xiao AI est entièrement capable de pensée logique. De cette manière, il peut répondre rapidement à la plupart des sous-questions avec sa nouvelle bibliothèque de connaissances à grande échelle. Cette nouvelle expérience vous surprendra vraiment. Inscrivez-vous dès maintenant pour avoir accès en avant-première au nouveau modèle, laissez vos commentaires ci-dessous et restez à l’écoute de Netcost-security.fr pour en savoir plus.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :