5 Conseils pour Améliorer la Performance de la Batterie sur MIUI

Nous proposons un ensemble de conseils et de recommandations de paramétrage que vous pouvez utiliser pour prolonger la durée de vie de la batterie sur les appareils Xiaomi, Redmi et POCO fonctionnant sur l’interface MIUI. Ces suggestions vous aideront à améliorer les performances de la batterie de vos téléphones Xiaomi, Redmi et POCO.

Désactiver la synchronisation automatique

La synchronisation automatique permet aux informations d’être constamment échangées entre différentes applications et types de données sur votre appareil pour maintenir vos comptes à jour. Cela comprend la réception de nouveaux e-mails, la synchronisation des événements du calendrier, la sauvegarde des données personnelles, etc. Cependant, le fonctionnement en arrière-plan continu de ce processus peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie de votre appareil. Vous pouvez améliorer les performances de votre batterie en désactivant la synchronisation automatique. Voici comment procéder étape par étape :

– Tout d’abord, appuyez sur l’application « Réglages » depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

– Dans le menu « Réglages », localisez et appuyez sur « Comptes et synchronisation ».

– Une fois dans le menu « Comptes et synchronisation », vous verrez une liste des comptes synchronisés sur votre appareil. Ici, trouvez et désactivez l’option « Synchronisation automatique ».

La désactivation de la synchronisation automatique permet non seulement de prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil, mais aussi de réduire la consommation de données. Cela est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs qui souhaitent limiter l’utilisation des données et prolonger la durée de vie de la batterie.

De plus, pensez à désactiver d’autres fonctionnalités consommatrices d’énergie pour améliorer encore les performances de la batterie, telles que la désactivation du Wi-Fi ou du Bluetooth lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Cela peut fournir une autonomie supplémentaire de la batterie.

Désactiver les données mobiles après le verrouillage

Laisser les données mobiles fonctionner en arrière-plan peut avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie de votre appareil et entraîner une consommation inutile de données. Cependant, MIUI propose une automatisation qui vous permet de désactiver automatiquement les données mobiles lorsque vous verrouillez votre appareil ou le mettez en mode veille. Cela peut aider à prolonger la durée de vie de votre batterie et à éviter une consommation inutile de données. Voici un guide étape par étape sur la configuration de cette automatisation :

– Appuyez sur l’application « Réglages » depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

– Dans le menu « Réglages », trouvez et appuyez sur « Batterie » ou « Batterie et performances ».

– Une fois dans le menu « Batterie », vous verrez une icône d’engrenage ou de roue dentée en haut à droite de l’écran. Appuyez sur cette icône.

– Lorsque vous cliquez sur l’icône des paramètres, vous trouverez l’option « Désactiver les données mobiles lorsque l’appareil est verrouillé ». Appuyez dessus.

– Après avoir activé cette option, vous serez invité à définir une limite de temps. Choisissez dans combien de minutes après avoir verrouillé votre appareil vous souhaitez que les données mobiles s’éteignent automatiquement. « Dans les 5 minutes » est souvent un bon choix.

La désactivation automatique des données mobiles lorsque vous verrouillez votre appareil ou le mettez en mode veille est un moyen efficace d’améliorer les performances de la batterie. Cela aide à éviter une consommation inutile de données et à prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil.

De plus, l’utilisation de cette automatisation vous permet de contrôler votre utilisation des données et d’éviter de consommer des données mobiles inutilement. Cela peut être particulièrement bénéfique si vous disposez d’un forfait de données limité ou d’un accès limité à un réseau Wi-Fi local, car cela contribue considérablement aux économies d’énergie.

Paramétrer l’intervalle de nettoyage du cache

Améliorer les performances de la batterie est essentiel pour les utilisateurs de MIUI, et l’une des façons de prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil est de nettoyer régulièrement le cache. Cette astuce permet de réduire la consommation d’énergie des applications et des processus en cours d’exécution en arrière-plan lorsque vous n’utilisez pas activement votre appareil. Voici un guide étape par étape pour paramétrer l’intervalle de nettoyage du cache :

– Appuyez sur l’application « Réglages » depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

– Dans le menu « Réglages », trouvez et appuyez sur « Batterie » ou « Batterie et performances ».

– Une fois dans le menu « Batterie », vous verrez une icône d’engrenage ou de roue dentée en haut à droite de l’écran. Appuyez sur cette icône.

– Lorsque vous cliquez sur l’icône des paramètres, vous trouverez l’option « Vider le cache lorsque l’appareil est verrouillé ». Appuyez dessus.

– Après avoir activé cette option, vous serez invité à définir une limite de temps. Choisissez dans combien de minutes après avoir verrouillé votre appareil vous souhaitez que le cache soit automatiquement vidé. Des intervalles courts comme « Dans la minute » ou « Dans les 5 minutes » sont souvent préférés.

Vider le cache dans un délai spécifié lorsque vous n’utilisez pas activement votre appareil permet de réduire la consommation d’énergie des applications et des processus en cours d’exécution en arrière-plan. Cela prolonge la durée de vie de la batterie de votre appareil et vous permet d’utiliser votre appareil pendant de plus longues périodes.

De plus, l’utilisation de cette automatisation vous permet d’optimiser les performances de votre appareil et d’éviter une consommation inutile de données. Le fait de vider les données accumulées par les applications au fil du temps peut contribuer à une plus grande rapidité de fonctionnement de l’appareil et à des économies d’énergie.

Configurer les paramètres d’économie de batterie des applications

L’économie de batterie est cruciale pour les utilisateurs de MIUI, et les paramètres d’économie de batterie des applications vous permettent de contrôler la consommation d’énergie des applications sur votre appareil. Cette fonctionnalité est un outil pratique pour augmenter la durée de vie de la batterie et réduire la consommation inutile d’énergie. Voici un guide étape par étape pour configurer ces paramètres :

– Appuyez sur l’application « Réglages » depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

– Dans le menu « Réglages », trouvez et appuyez sur « Batterie » ou « Batterie et performances ».

– Une fois dans le menu « Batterie », vous verrez une icône d’engrenage ou de roue dentée en haut à droite de l’écran. Appuyez sur cette icône.

– Lorsque vous cliquez sur l’icône des paramètres, vous trouverez l’option « Économiseur de batterie des applications ». Appuyez dessus.

– Sous cette option, vous verrez une page répertoriant toutes les applications installées sur votre appareil. À côté de chaque application, il y a une option pour déterminer le mode d’économie d’énergie.

– Pas de restriction ou Économiseur de batterie : Choisissez ces options pour les applications utilisées fréquemment ou celles dont vous recevez des notifications constantes. Ces modes réduisent la consommation d’énergie tout en maintenant les performances.

– Restreindre les applications en arrière-plan ou restreindre les activités en arrière-plan : Utilisez ces options pour les applications rarement utilisées ou celles que vous ne souhaitez pas exécuter en arrière-plan à moins de les utiliser activement. Ces modes limitent le fonctionnement en arrière-plan d’une application et économisent de l’énergie.

Les paramètres d’économie de batterie des applications vous aident à contrôler la consommation d’énergie des applications sur votre appareil, vous permettant ainsi de prolonger la durée de vie de la batterie et de réduire la consommation inutile d’énergie. De plus, en restreignant les applications en arrière-plan, vous pouvez rendre votre appareil plus rapide et plus efficace.

Il est important de consulter régulièrement ces paramètres pour optimiser les économies d’énergie. Identifier les applications en arrière-plan rarement utilisées ou inutiles et choisir le mode d’économie d’énergie approprié contribuera à augmenter la durée de vie de la batterie de votre appareil.

Activer l’ajustement automatique de la luminosité

La préservation de la batterie est primordiale pour les utilisateurs de MIUI, et la luminosité de l’écran est l’un des éléments les plus énergivores d’un appareil. Maintenir la luminosité de l’écran inutilement élevée peut faire baisser la durée de vie de votre batterie. Cependant, avec la fonction d’ajustement automatique de la luminosité de l’écran, votre appareil peut ajuster automatiquement sa luminosité en fonction des conditions d’éclairage ambiant. C’est un moyen efficace d’améliorer les performances de la batterie. Voici un guide étape par étape sur l’activation de cette fonctionnalité :

– Appuyez sur l’application « Réglages » depuis l’écran d’accueil de votre appareil.

– Dans le menu « Réglages », trouvez et appuyez sur « Affichage » ou « Affichage et luminosité ».

– Une fois dans le menu « Affichage », localisez l’option « Niveau de luminosité » ou une option similaire. En sélectionnant cette option, vous pouvez accéder aux paramètres de luminosité de l’écran. Ensuite, activez l’option « Luminosité automatique ».

La fonction d’ajustement automatique de la luminosité ajuste automatiquement la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage ambiant, évitant ainsi les niveaux de luminosité inutilement élevés et prolongeant ainsi la durée de vie de votre batterie.

De plus, avec l’ajustement automatique de la luminosité, l’écran de votre appareil sera toujours à la luminosité idéale, ce qui rendra votre expérience utilisateur plus confortable. Cette fonctionnalité permet non seulement de préserver l’énergie, mais aussi de protéger vos yeux.

Si ces recommandations ne permettent pas d’améliorer significativement la durée de vie de la batterie et que vous continuez à rencontrer des problèmes, vous pourriez envisager de sauvegarder votre appareil et d’effectuer une réinitialisation d’usine. Ce processus peut résoudre d’éventuels problèmes logiciels et améliorer potentiellement la durée de vie de la batterie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :