Windows 11 Version 23H2: Révélation de 5 fonctionnalités passionnantes

Windows 11 est un système d’exploitation vraiment bon et Microsoft a ajouté beaucoup de nouveautés, corrigé des problèmes et apporté des améliorations dans les canaux Windows Insider depuis un certain temps maintenant. La mise à jour Windows 11 23H2 tant attendue permettra à un plus large éventail d’utilisateurs de bénéficier de ces changements et améliorations largement testés. Malgré les nombreuses nouveautés passionnantes, il y a quelques fonctionnalités spéciales qui, à mon test, rendent vraiment l’expérience globale beaucoup mieux pour les utilisateurs.

Éclairage dynamique (nouveaux contrôles de couleur RVB) pour Windows 11

Si vous aimez vraiment les périphériques avec des lumières RVB, vous connaissez probablement les problèmes qui surviennent lorsque vous essayez de faire fonctionner les lumières sur des appareils de différents fabricants ensemble. Des entreprises comme Corsair, Logitech et Hyper ont leurs propres kits de développement logiciel (SDK). Par conséquent, vous devez utiliser des applications différentes pour configurer les lumières RVB sur tous vos appareils.

Alors qu’il existe des applications comme OpenRGB et SignalRGB qui prétendent fonctionner avec de nombreux appareils, personnellement, je suis attiré par les nouveaux contrôles d’éclairage dynamique inclus dans cette mise à jour. Je dois admettre, cependant, que l’éclairage dynamique est assez basique pour le moment et ne fonctionne qu’avec quelques claviers et souris Razer.

Cependant, il s’agit d’une avancée dans la bonne direction. C’est parce que l’éclairage dynamique est la première tentative de Microsoft de créer un seul endroit pour contrôler les appareils RVB. Contrairement à de nombreuses applications tierces, l’éclairage dynamique n’utilise pas beaucoup de puissance de votre ordinateur. De plus, il ne vous montre pas constamment des publicités et des offres.

D’après ce que nous avons constaté, il semble que l’éclairage dynamique ait un avenir prometteur devant lui. Microsoft affirme que des entreprises comme Asus, Acer, HP et Logitech se sont engagées à utiliser l’éclairage dynamique dans leurs produits. Si Microsoft parvient à faire fonctionner l’éclairage dynamique avec des appareils de marque moins connue et génériques, il pourrait devenir le moyen convivial de personnaliser les lumières RVB que nous espérons !

Prise en charge de formats d’archivage supplémentaires

Pendant longtemps, les fans de Windows avaient besoin de programmes tels que WinRAR ou 7-Zip pour ouvrir des formats d’archive autres que les fichiers .zip. Mais la future mise à jour 23H2 utilisera des outils du projet Libarchive. Cela vous permettra d’ouvrir des fichiers .gz, .tar et .rar directement depuis l’Explorateur de fichiers, sans avoir besoin d’un logiciel supplémentaire.

Étant donné que les outils Libarchive fonctionnent bien avec des formats tels que .pax, .cpio et autres, je suis optimiste quant à la possibilité que, lorsque la mise à jour 23H2 arrivera, nous aurons enfin une prise en charge intégrée pour presque tous les formats d’archive importants.

Dev Home et Dev Drive dans Windows 11

Présenté dans la version d’aperçu de Windows 11 Build 23466 en mai, Dev Home est une plateforme conçue pour les développeurs d’applications. En plus des outils de surveillance du hardware et de l’accès direct aux dépôts GitHub, Dev Home vous permet d’installer plus de 20 extensions, telles que Android Studio, Visual Studio et PyCharm. De cette façon, vous pouvez travailler et modifier vos projets en un seul endroit. Microsoft a également fourni des guides détaillés aux développeurs pour créer des extensions pour cette application. Ils prévoient d’introduire une boutique d’extensions pour offrir plus de widgets pour Dev Home à l’avenir.

De plus, vous pouvez également utiliser Dev Drive. Il s’agit d’un format de disque spécial conçu pour stocker le code source et les informations du projet, directement depuis Dev Home. Contrairement à l’utilisation du système de fichiers de technologie nouvelle (NTFS), Dev Drive est basé sur le système de fichiers résilient (ReFS). Il utilise une méthode appelée lien Copy-on-Write (CoW) et d’autres fonctionnalités de ReFS pour améliorer les performances pendant que vous créez des applications.

Prise en charge des fonds d’écran HDR dans Windows 11

Dans la version de prévisualisation de Windows 23516, Microsoft a enfin inclus une prise en charge adéquate des fonds d’écran en HDR. Mais il y a quelques limitations. L’image doit être au format .jxr. Vous devrez également ajuster quelques paramètres et configurer les paramètres HDR sur votre moniteur pour que cela fonctionne correctement. Malgré les étapes supplémentaires, je préfère gérer ce processus de configuration plutôt que de ne pas avoir du tout de prise en charge des fonds d’écran en HDR.

La disponibilité de cette fonctionnalité dans la future mise à jour 23H2 n’est pas encore confirmée. Cependant, plusieurs rumeurs ont laissé entendre l’arrivée de cette fonctionnalité. Espérons que Microsoft la publiera dans le cadre de cette prochaine mise à jour pour Windows 11.

Application de sauvegarde officielle pour Windows

Microsoft a introduit l’application de sauvegarde Windows avec Dev Drive dans la version 23466. Cette nouvelle application vous permet de créer facilement des sauvegardes de tous vos fichiers et dossiers sur votre espace OneDrive en cliquant sur un bouton. Elle vous aide également à transférer vos préférences d’application, vos paramètres et vos informations d’identification lors de la configuration d’un nouvel ordinateur pour la première fois.

Le processus de restauration a également été considérablement amélioré. Lorsque vous restaurez votre ancien système, la sauvegarde se souviendra de l’emplacement des applications épinglées dans le menu Démarrer et la barre des tâches. Ainsi, lorsque vous passez à votre nouvel ordinateur, vous pouvez cliquer sur les icônes des applications pour les réinstaller à partir du Microsoft Store. Cela fonctionne également pour les applications qui ne viennent pas du Microsoft Store. Cependant, cliquer sur leurs icônes vous dirigera vers leur site Web.

Avec l’inclusion de Windows Backup et l’amélioration du processus de restauration, le transfert de vos données vers un autre ordinateur lors du passage d’un ancien PC ou d’un ancien ordinateur portable sera une tâche bien plus simple.

Conclusion

La mise à jour 23H2 de Windows 11 apporte des fonctionnalités supplémentaires utiles. Celles-ci incluent un nouveau look pour l’explorateur de fichiers, Windows Copilot et des améliorations pour Windows Ink. Mieux encore, cette mise à jour 23H2 sera proposée en tant que petite mise à jour. Vous n’aurez donc pas besoin d’attendre longtemps pendant le téléchargement. Nous ne connaissons pas la date exacte à laquelle cette mise à jour importante arrivera. Selon les modèles précédents, Microsoft la publiera probablement vers octobre.

