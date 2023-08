Apple, Intel et autres entreprises s’opposent aux restrictions de l’Inde sur les importations de PC

Dans les dernières actualités, des marques américaines de premier plan comme Apple et Intel ont élevé la voix contre les nouvelles règles de licensing de l’Inde. Les nouvelles règles imposent des restrictions sur l’importation d’ordinateurs portables, de tablettes et de PC. Cette initiative de l’Inde a provoqué des protestations de la part de différents géants de la technologie américains. Ces marques soutiennent que ces restrictions entraveront leur capacité à vendre leurs produits sur le marché indien. Le groupe a exprimé ses préoccupations auprès du département du commerce des États-Unis pour protester contre les nouvelles restrictions d’importation de PC de l’Inde. Ils affirment que cette initiative nuira aux ambitions de New Delhi de devenir un centre mondial de fabrication. Ils affirment également que cela sera un revers pour les consommateurs en Inde.

La Direction générale du commerce extérieur (DGFT) a placé les articles électroniques tels que les tablettes, les ordinateurs portables, les PC tout-en-un, les petits ordinateurs de design (form factor) et les serveurs dans la catégorie des importations restreintes. Cela indique que les marques qui souhaitent introduire ces marchandises en Inde doivent obtenir une licence supplémentaire. Le ministre du Commerce et de l’Industrie indien, Piyush Goyal, a déclaré que cette décision est motivée par des préoccupations de sécurité. Il a affirmé qu’il n’y aurait pas de perturbations au niveau de l’approvisionnement ou de la tarification. Cependant, il affirme également que le gouvernement indien est ouvert à la discussion d’options viables.

Goyal a déclaré : « Il s’agit d’une question de sécurité importante. Même les voitures Tesla ne sont pas autorisées à proximité de Xi Jinping, le président de la Chine, en raison de la prise de conscience des risques de sécurité. L’Inde doit également se protéger des pays hostiles à ses intérêts. »

Protestations d’Apple et d’Intel

À partir du 1er novembre, l’Inde appliquera pleinement cette nouvelle loi. La nouvelle loi est assez soudaine et semble avoir pris de nombreuses marques au dépourvu. Cela a suscité de sérieuses préoccupations quant à l’impact de la nouvelle loi sur leurs activités. Cependant, Apple et Intel font partie d’une coalition d’entreprises qui se sont réunies pour protester contre la nouvelle loi indienne. Cette coalition comprend d’autres géants de la technologie américains et des marques qui dépendent du marché indien pour leurs produits. En unissant leurs forces, ces marques espèrent exercer une pression sur le gouvernement indien pour qu’il reconsidère sa décision. Elles s’unissent également pour rechercher des options viables qui n’entraveront pas leurs activités commerciales.

Ces marques soutiennent que les restrictions perturberont non seulement leurs chaînes d’approvisionnement, mais aussi leur capacité à répondre aux besoins des utilisateurs indiens. Les entreprises ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact négatif potentiel sur leurs ventes et leur part de marché en Inde. Dans le but d’obtenir davantage de temps, ces marques demandent au gouvernement indien une prolongation. Les sociétés mondiales de hardware informatique demandent une prolongation de neuf à douze mois de la date limite. Elles affirment que cela leur donnera suffisamment de temps pour obtenir la licence supplémentaire dont elles ont besoin. Selon les marques, elles ont besoin de suffisamment de temps pour envisager le processus d’obtention de la nouvelle licence. Dans leur lettre, le groupe commercial dont Apple et Intel font partie a déclaré :

« Cette politique (de restrictions à l’importation) – annoncée sans préavis ni consultation publique – pourrait perturber considérablement le commerce, entraver les efforts visant à intégrer davantage l’Inde dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et nuire aux entreprises et aux consommateurs des deux pays. »

Ils ont ajouté

« Les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) disciplinent légitimement de telles actions, et il est d’une importance cruciale que les États-Unis respectent ces normes pour décourager l’expansion ultérieure de mesures restrictives au commerce en Inde et ailleurs. »

Impact de la nouvelle loi

Les marques affirment que la nouvelle loi aura un impact sur leurs activités et qu’elles pourraient ne pas être en mesure de répondre aux besoins de leurs utilisateurs. De plus, ces marques pensent que, au minimum, les restrictions non tarifaires créeront des problèmes et des retards. Selon elles, cela entravera le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement mondiale. De plus, un autre impact énuméré par le syndicat du commerce est que les mesures de licence imposeront également un « risque considérable ». Elles pensent qu’il y aura des risques pour les investissements dans les centres de données en Inde par les marques américaines. Cela se produira si les serveurs d’importation sont perturbés et cela affectera le secteur informatique indien.

Les nouvelles restrictions d’importation de PC imposées par l’Inde ont également suscité des inquiétudes quant à la disponibilité et à l’accessibilité des ordinateurs portables, des tablettes et des PC sur le marché indien. Avec des acteurs majeurs comme Apple et Intel confrontés à des problèmes, il est probable que l’approvisionnement de ces appareils puisse être affecté. Cela pourrait entraîner des prix plus élevés et des choix limités pour les utilisateurs indiens.

Le groupe affirme également que certaines marques ne pourront pas exporter des PC des États-Unis vers l’Inde avec un logiciel pré-installé. Cela pourrait entraver l’utilisabilité de ces appareils en Inde. Le groupe a énuméré plusieurs impacts possibles de la nouvelle loi que le gouvernement indien doit examiner.

Demande d’intervention du gouvernement américain

Dans leurs efforts pour résoudre le problème, Apple, Intel, Google et d’autres marques ont sollicité l’intervention du gouvernement américain. Elles ont demandé au gouvernement américain de pousser l’Inde à reconsidérer les nouvelles règles d’importation et de trouver une solution mutuellement bénéfique. Ces marques pensent que les efforts diplomatiques entre les deux pays peuvent contribuer à résoudre le problème. Elles pensent également que cela pourrait assurer un environnement commercial propice pour toutes les parties impliquées.

Conclusion

Les protestations d’Apple, d’Intel et d’autres marques américaines contre les restrictions de l’Inde sur les importations de PC mettent en évidence les problèmes auxquels les sociétés multinationales sont confrontées dans la navigation des lois commerciales mondiales. Ces marques soutiennent que de telles lois entravent leur capacité à fonctionner efficacement et à répondre aux exigences des marchés mondiaux. Le résultat de ces protestations et des négociations ultérieures entre les gouvernements américain et indien déterminera l’avenir des importations de PC en Inde et l’impact sur l’industrie technologique dans son ensemble.

