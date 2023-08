Comment prendre une capture d’écran sur Samsung Galaxy Z Flip 5 [avec Longue Capture d’écran]

Les derniers pliables de Samsung sont désormais disponibles pour les utilisateurs. Oui, je parle des nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 récemment lancés. Ici, dans ce guide, nous nous concentrerons sur le modèle abordable et compact à clapet. Donc, si vous avez un Galaxy Z Flip 5, ce guide est pour vous.

Au fil des ans, notre dépendance aux smartphones a considérablement augmenté, car pratiquement tous les aspects de notre vie sont devenus numériques, du travail et de la communication avec la famille et les amis au divertissement et aux diverses autres activités. Par conséquent, il y a souvent des moments où nous devons capturer du contenu à partir de nos écrans de téléphone, que ce soit pour le partager avec d’autres personnes, à des fins professionnelles ou pour toute autre raison. Et c’est là qu’intervient la prise de captures d’écran.

Nous avons expliqué comment prendre des captures d’écran pour de nombreux appareils, et aujourd’hui je vais expliquer comment prendre une capture d’écran sur le Galaxy Z Flip 5. Ce guide vous sera utile presque tous les jours, car il y a toujours du contenu qui vaut la peine d’être partagé ou sauvegardé pour plus tard.

Désormais que vous savez l’importance des captures d’écran, et ce que je vais partager dans ce guide, passons au guide proprement dit.

Comment prendre une capture d’écran sur le Galaxy Z Flip 5

Il y a plus d’une façon de prendre une capture d’écran sur le Galaxy Z Flip 5. Vous pouvez également prendre une capture d’écran défilante, vous trouverez la solution pour cela à la fin. Commençons par la solution la plus simple.

Prendre une capture d’écran à l’aide des touches

La plupart des téléphones Android prennent en charge la capture d’écran à l’aide de boutons physiques. Et sur la plupart des appareils, la combinaison de touches est la même, ce qui indique que si vous passez à un nouveau téléphone, vous pouvez toujours essayer la combinaison que vous utilisiez sur votre dernier téléphone. Voici le processus pour le Galaxy Z Flip 5.

Étape 1 : Ouvrez l’écran que vous souhaitez capturer sur votre Galaxy Z Flip 5.

Étape 2 : Désormais, appuyez sur les boutons Volume bas et Marche/Arrêt ensemble.

Étape 3 : Cela capturera l’écran et vous pourrez voir l’aperçu dans le coin.

Étape 4 : Il y aura également une barre d’outils avec des outils que vous pouvez utiliser pour modifier la capture d’écran.

La capture d’écran sera disponible dans le dossier Capture d’écran ou vous pouvez la voir depuis la Galerie.

Prendre une capture d’écran à l’aide de gestes

Les gestes sont l’un des éléments importants des smartphones et d’autres appareils également. Et ces dernières années, les gestes se sont beaucoup améliorés. Et devinez quoi ? Vous pouvez également utiliser des gestes sur les téléphones Samsung pour prendre une capture d’écran, mais ce n’est pas aussi simple que ce que proposent les autres fabricants. Voici le raccourci gestuel pour le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Étape 1 : Sur votre Galaxy Z Flip 5, ouvrez les Paramètres.

Étape 2 : Désormais, dans les paramètres, allez dans Fonctions avancées > Mouvements et gestes.

Étape 3 : Ici, recherchez Balayer la paume pour capturer et assurez-vous de l’activer.

Étape 4 : Revenez à la page que vous souhaitez capturer sur votre clamshell.

Étape 5 : Faites glisser ensuite le bord de votre main sur l’écran, par exemple de gauche à droite.

Étape 6 : Cela capturera la capture d’écran et l’aperçu avec les outils d’édition seront disponibles en bas.

Il ne s’agit pas du geste le plus pratique pour prendre une capture d’écran, mais c’est le seul geste disponible par défaut sur les téléphones Samsung. Si vous souhaitez obtenir un geste plus pratique pour la capture d’écran, comme un balayage à trois doigts vers le bas ou un double tapotement à l’arrière, vous devez utiliser des modules Good Lock ou d’autres applications tierces.

Prendre une capture d’écran depuis les paramètres rapides

C’est aussi une solution facile, tout comme les touches de raccourci. Vous pouvez capturer rapidement l’écran avec cette solution. L’option de capture d’écran peut ne pas être disponible dans les paramètres par défaut. Dans ce cas, vous devez ajouter une icône de capture d’écran à un emplacement beaucoup plus facile.

Faites glisser vers le bas deux fois pour ouvrir les Paramètres rapides en plein écran. Faites glisser de droite à gauche jusqu’à la fin. Ensuite, appuyez sur l’icône du +, et maintenant quelques autres icônes apparaîtront. Faites glisser et déplacez l’icône de capture d’écran vers les paramètres rapides. Désormais, faites glisser et déplacez à nouveau l’icône de capture d’écran vers la première page des paramètres rapides, en réalité placez-la sur la première ligne à côté de l’icône WiFi et du réseau afin de ne pas avoir besoin de la tirer deux fois pour accéder à l’icône de capture d’écran. Une fois que vous avez fait cela, suivez ces solutions.

Étape 1 : Allez sur la page que vous souhaitez capturer.

Étape 2 : Faites glisser vers le bas pour ouvrir les Paramètres rapides.

Étape 3 : Désormais, appuyez sur l’icône de capture d’écran dans les paramètres rapides et cela capturera la capture d’écran de la page.

Étape 4 : Ensuite, vous pouvez vérifier la capture d’écran dans l’aperçu ou la personnaliser avec les outils disponibles.

Prendre une capture d’écran à l’aide du menu Assistant

Il existe un menu Assistant qui est un ensemble d’outils accessibles avec seulement quelques interactions tactiles. Il est désactivé par défaut, mais vous pouvez l’activer si vous n’avez pas l’esprit d’une petite icône flottante.

Étape 1 : Ouvrez les Paramètres sur votre Galaxy Z Flip 5.

Étape 2 : Accédez à Accessibilité > Interaction et dextérité > Menu Assistant.

Étape 3 : Ici, activez le menu Assistant en activant le bascule.

Étape 4 : Vous pouvez modifier les outils disponibles dans le bouton flottant en sélectionnant les éléments du menu Assistant.

Étape 5 : Désormais, rendez-vous sur la page que vous souhaitez capturer dans la capture d’écran.

Étape 6 : Appuyez sur le bouton assistant flottant et appuyez sur l’icône Capture d’écran qui prendra une capture d’écran.

Vous pouvez suivre la solution qui vous semble la plus simple. Désormais, si vous voulez prendre une capture d’écran défilante, la solution suivante est pour vous.

Comment prendre une capture d’écran défilante sur le Galaxy Z Flip 5

La capture d’écran défilante est également appelée capture d’écran déroulante, car elle capture le contenu qui n’est pas visible à l’écran. Par exemple, vous naviguez et vous trouvez une page Web utile, mais son contenu est trop grand pour tenir sur un seul écran. C’est donc une combinaison de plusieurs captures d’écran, mais vous n’avez pas besoin de prendre plusieurs captures d’écran.

Note : Toutes les applications ne prennent pas en charge la capture d’écran défilante, mais la plupart le font.

Étape 1 : Allez dans l’application ou sur la page Web que vous souhaitez capturer dans une capture d’écran déroulante.

Étape 2 : Prenez une simple capture d’écran en utilisant l’une des solutions mentionnées ci-dessus.

Étape 3 : Une fois que vous avez pris la capture d’écran, vous verrez quelques outils en bas, vous devez appuyer sur les deux flèches tournées vers le bas. Cela capturera l’écran suivant.

Étape 4 : Appuyez à nouveau sur les doubles flèches et cela capturera plus de données. Vous devez appuyer dessus jusqu’à ce que tout le contenu requis sur la page soit capturé.

Étape 5 : Attendez que l’outil disparaisse et vous trouverez la capture d’écran défilante dans la Galerie et dans le dossier Capture d’écran des fichiers.

Alternativement, vous pouvez également faire défiler le contenu tout en enregistrant votre écran, mais cela enregistrera le fichier au format mp4 ou autre format vidéo. C’est ainsi que vous pouvez capturer une capture d’écran défilante sur le Galaxy Z Flip 5.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :