Dites adieu aux logiciels préinstallés : Microsoft propose une option pour supprimer les applications supplémentaires de Windows 11.

Microsoft prévoit de permettre aux utilisateurs de Windows 11 de désinstaller davantage d’applications préinstallées dans un avenir proche. La société teste actuellement une nouvelle version de Windows 11 avec des utilisateurs dans le canal Canary. Cette nouvelle version vous permettra de désinstaller des applications telles que Camera, Cortana récemment abandonné, Photos, People et le client Remote Desktop (MSTSC).

Microsoft inclut de nombreuses de ces « applications intégrées » lors de la préinstallation de Windows 11. Ils ont progressivement permis aux utilisateurs de désinstaller davantage de ces applications, et nous atteignons maintenant un point où la plupart d’entre elles peuvent être supprimées si vous le souhaitez. Ces applications intégrées ne prennent pas beaucoup de place, donc les désinstaller ne libérera pas beaucoup d’espace. Cependant, avoir la possibilité de les désinstaller complètement devrait contribuer à rendre Windows moins encombré.

Les utilisateurs auront la possibilité de supprimer les applications système de Windows 11

La possibilité de désinstaller l’application Camera est disponible dans les versions de test de Windows 11 depuis mars. La possibilité de désinstaller Cortana a été ajoutée aux versions de test plus tôt ce mois-ci. Les utilisateurs qui n’utilisent pas les versions de test de Windows Insider devront peut-être attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir désinstaller des applications telles que Camera, Cortana, Photos, People et Remote Desktop sur Windows 11. Microsoft prévoit de publier la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 en septembre, et cette mise à jour pourrait inclure plus d’options de désinstallation des applications.

Processus de suppression des applications système.

Malgré les modifications apportées à l’apparence de la page Paramètres, supprimer les applications système restera une tâche facile. Les utilisateurs peuvent supprimer les applications système comme n’importe quelle autre application du bureau. Il suffit de naviguer jusqu’à Paramètres > Programmes > Désinstaller des programmes. Ici, vous pouvez cliquer sur n’importe quelle application pour la désinstaller, y compris les applications système.

Limitations de la suppression des applications système de Windows 11

Avant de supprimer une application système, notez que d’autres fonctionnalités et processus peuvent dépendre de ces applications pour fonctionner. Par conséquent, la suppression de certaines de ces applications peut rendre d’autres applications inutiles. Néanmoins, vous pouvez toujours vous rendre sur le Microsoft Store pour réinstaller l’application si sa suppression entraîne des problèmes indésirables.

Autres fonctionnalités à venir dans la prochaine mise à jour de Windows 11

La prochaine mise à jour de Windows 11 en septembre devrait apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités. Celles-ci incluent la prise en charge intégrée des fichiers RAR et 7-Zip, une nouvelle page d’accueil des paramètres, un mélangeur de volume amélioré et un accès anticipé à Windows Copilot.

Qu’est-ce que Windows Copilot ?

Windows Copilot est un nouvel assistant IA sur lequel Microsoft travaille actuellement. Tout comme ce que nous avons maintenant dans le navigateur Edge, Windows Copilot sera intégré au système d’exploitation Windows. Le responsable de Windows et des appareils chez Microsoft, Panos Panay, a expliqué comment Copilot fonctionnera. Il a déclaré qu’il restera ouvert sur tous les programmes de Windows une fois ouvert par l’utilisateur. Il agira comme un assistant personnel pour aider les utilisateurs à augmenter leur productivité et à travailler plus rapidement.

Actualité mobile et vidéo du moment