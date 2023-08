Boom – Égaliseur incroyable et amplificateur de basses pour Android et iOS

En tant qu’expert en technologie et passionné de hardware, j’essaie souvent les différents aspects d’un appareil pour évaluer ses qualités et ses problèmes. Lors de le test d’un smartphone, je passe en revue la plupart de ses aspects tels que les performances, l’appareil photo, l’autonomie de la batterie et la qualité sonore. Oui, la qualité sonore est souvent négligée par certaines marques mais elle est vraiment importante pour ceux qui recherchent une expérience immersive.

La qualité du son vous permettra de profiter du contenu de manière immersive. Si vous écoutez votre musique préférée, vous voudrez probablement apprécier chaque aspect du son. Les basses profondes et le son riche sont très importants pour ceux qui apprécient la musique, et il est triste de voir que certains smartphones manquent d’une application d’égaliseur appropriée pour affiner le son et l’expérience. Pour différents scénarios, vous aurez besoin de différents réglages sonores, et un égaliseur est là pour les scénarios les plus variés. Étant donné que ce n’est pas l’un des aspects les plus importants pour certaines marques, nous devons remercier les développeurs d’offrir des solutions tierces comme Boom.

Boom : Bass Booster and Equalizer est votre compagnon qui vous aidera à affiner l’expérience sonore sur votre appareil Android ou iOS. L’application est disponible gratuitement et est dotée d’une pléthore de fonctionnalités vous permettant de configurer et de régler différentes options selon vos besoins.

Présentation de Boom : Bass Booster & Equalizer App pour Android et iOS

L’application Boom est conçue pour offrir une expérience musicale et sonore immersive. Que vous ayez besoin d’un son basseux ou quelque chose d’orienté vers les voix, elle saura s’adapter. De plus, l’application essaie de répondre aux besoins des utilisateurs Android et iOS.

En plus d’être un égaliseur sonore et un amplificateur de basses, Boom peut également fonctionner comme une application de lecture de musique, de podcast et de radio. Boom dispose d’une excellente interface utilisateur immersive. L’application présente des couleurs vives avec un logo unique et dynamique. En même temps, elle est très intuitive.

Toutes les options sont facilement accessibles et personnalisables. L’application dispose de la technologie de son surround 3D et peut optimiser votre expérience.

Boom peut améliorer l’expérience avec vos écouteurs

Boom peut faire des merveilles avec vos haut-parleurs, mais vous serez ravi de savoir qu’il peut également optimiser l’expérience avec n’importe quels écouteurs. Peu importe votre accessoire audio, qu’il s’agisse d’écouteurs sans fil véritables, d’écouteurs filaires ou de casques professionnels, il peut ajuster l’expérience audio.

Boom propose quelques fonctionnalités intéressantes comme le Son surround 3D – L’application exploite la puissance de la technologie pour apporter un son surround virtuel à n’importe quel écouteur. Vous pouvez également gérer le son surround, que vous souhaitiez un retour de son à l’avant, à l’arrière ou de tous les côtés.

Égaliseur riche avec de nombreux préréglages

Boom dispose d’un égaliseur puissant qui propose une large gamme de préréglages. Au total, il y a plus de 27 préréglages dans son arsenal. Vous pouvez choisir entre Bass Boost, Dubstep, Jazz, Vocals, R&B, Latin, Deep, Country et bien plus encore. Il suffit d’un clic pour ajuster la musique en cours de lecture selon vos préférences d’écoute.

Paramètres d’intensité audio

Pour faciliter l’expérience des utilisateurs, Boom propose deux curseurs vous permettant d’ajuster rapidement les basses et les aigus. Il vous suffit de déplacer vos doigts vers le haut ou vers le bas ou de cliquer sur les icônes pour activer ou désactiver l’option.

Créez vos propres préréglages avec Boom

L’application propose plusieurs préréglages, mais vous pouvez bien sûr créer votre propre préréglage sonore. Vous pouvez créer de nouveaux préréglages d’égaliseur à 8 ou 16 bandes. Vous pouvez également enregistrer un EQ particulier pour une chanson, un genre et un artiste.

Vous pouvez également sélectionner différents paramètres et options. Vous pouvez activer la fonction de fondu enchaîné pour une transition fluide entre les pistes.

Collaborez avec vos applications et services préférés

Boom est également un lecteur de musique polyvalent compatible avec de nombreuses applications et différents services. Vous trouverez ci-dessous quelques bons exemples de son utilité :

Vous pouvez l’utiliser sur Tidal – Vous pouvez lire vos playlists préférées de Tidal avec l’application Boom. Apple Music est également pris en charge, cependant, en raison des restrictions DRM, il n’est pas possible d’appliquer des effets spéciaux.

Accès à plusieurs bibliothèques – Ils lisent parfaitement la bibliothèque musicale sur iPhone, Android, Google Drive ou Dropbox.

– Ils lisent parfaitement la bibliothèque musicale sur iPhone, Android, Google Drive ou Dropbox. Prise en charge de la radio et des podcasts – Avec Boom, vous pouvez syntoniser plus de 60 000 chaînes de radio et plus de 30 000 podcasts dans 120 pays sans quitter l’application.

– Avec Boom, vous pouvez syntoniser plus de 60 000 chaînes de radio et plus de 30 000 podcasts dans 120 pays sans quitter l’application. Prise en charge de CarPlay et Airplay – Bien sûr, Boom étend également ses fonctionnalités à CarPlay et Android Auto. Il vous suffit de connecter votre smartphone à votre système multimédia.

La seule limitation de Boom est que vous ne pouvez pas modifier ou définir des paramètres EQ personnalisés sur des sons soumis à des restrictions de droits musicaux numériques (DRM). Cependant, pour le reste, vous pouvez facilement ajuster et améliorer votre expérience.

Conclusion

Boom : Bass Booster and Equalizer est une application impressionnante pour tous ceux qui souhaitent profiter d’une expérience audio riche sur Android ou iOS sans les limitations du son standard. Si votre appareil manque d’un égaliseur approprié, vous pouvez l’ajuster avec cette application et rendre votre musique bien meilleure.

