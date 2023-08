ESR lance de nouveaux chargeurs certifiés MagSafe avec la technologie CryoBoost

ESR est l’un des principaux fabricants d’accessoires mobiles, avec une vaste base de clients de plus de 100 millions dans le monde. Maintenant, avec leur système innovant HaloLock, ils ont étendu les capacités de MagSafe pour iPhone, ouvrant la voie à une gamme diversifiée d’accessoires allant des étuis aux batteries externes pouvant également servir de support.

MagSafe a été introduit par Apple en 2020 avec l’iPhone 12. En intégrant la norme de charge sans fil Qi avec de puissants aimants, MagSafe a révolutionné le marché en permettant un alignement parfait entre le téléphone et divers accessoires. Cet alignement est particulièrement crucial pour les accessoires de charge, car il améliore considérablement l’efficacité de la charge.

Alors qu’Apple propose lui-même des accessoires MagSafe, ESR est allé plus loin en créant des accessoires MagSafe certifiés MFi avec l’écosystème étendu HaloLock, élargissant ainsi la gamme d’accessoires pouvant exploiter cette technologie de pointe. Les accessoires HaloLock sont polyvalents, adaptés à différentes situations, que ce soit à la maison, au travail ou en voyage. La collection HaloLock d’ESR se distingue comme l’une des plus grandes sélections d’accessoires compatibles MagSafe disponibles dans le monde.

Contrairement aux autres accessoires que l’on trouve sur le marché, les derniers chargeurs ESR sont certifiés par Apple, ce qui indique qu’ils offrent une charge rapide de 15W à l’iPhone au lieu de seulement 7,5W. Associé à la technologie CryoBoost d’ESR, la charge de votre iPhone avec un chargeur sans fil est plus rapide que jamais.

CryoBoost

La charge de votre téléphone par induction peut parfois être délicate. Même lorsque l’alignement est parfait, les aimants de ces chargeurs peuvent chauffer votre téléphone plus que les chargeurs filaires classiques. Mais ne vous inquiétez pas ! ESR a trouvé une solution incroyable appelée CryoBoost. Ils ont ajouté un ventilateur de refroidissement à leur chargeur, ce qui permet de maintenir votre iPhone au frais pendant la charge.

Garder votre téléphone au frais présente de nombreux avantages. Non seulement cela permet une charge plus rapide, mais cela contribue également à préserver la santé de votre batterie. Le système CryoBoost d’ESR peut recharger votre iPhone en moins de trois heures, tandis que le chargeur MagSafe officiel peut prendre plus de 4 heures. Vous pouvez donc profiter d’une expérience de charge plus rapide et plus sûre grâce à la technologie innovante CryoBoost d’ESR.

ESR lance maintenant de nouveaux chargeurs avec la technologie CryoBoost, rendant la charge de votre iPhone encore plus pratique, que vous soyez à la maison, au bureau, ou même dans votre voiture.

Chargeur de voiture 15 W avec MagSafe + CryoBoost

Le chargeur de voiture 15 W avec MagSafe + CryoBoost est la solution élégante et parfaite pour ceux qui ont besoin d’un chargeur pour leur téléphone dans leur voiture. Grâce à ses aimants puissants, vous pouvez simplement placer votre iPhone sur le chargeur, et il restera en place. En même temps, le chargeur peut servir de support, vous permettant d’utiliser en toute sécurité des fonctionnalités essentielles de votre téléphone comme les applications GPS pendant la conduite.

Dans le même temps, le ventilateur de refroidissement intégré est extrêmement important dans ces scénarios, car le fait de maintenir votre iPhone sur le tableau de bord de la voiture pendant la charge peut le rendre encore plus chaud que d’habitude, en particulier en raison de la lumière du soleil qui entre par les vitres.

Les chargeurs MagSafe ordinaires de 15W sont obligés de réduire leur puissance de sortie pour éviter la surchauffe, mais CryoBoost permet de maintenir la température de votre téléphone plus basse pendant la charge afin de garantir des vitesses de charge maximales. Et grâce à la certification Made for MagSafe, le nouveau chargeur de voiture d’ESR offre une charge rapide à pleine vitesse de 15W pour l’iPhone.

Vous pouvez acheter le nouveau chargeur de voiture 15 W avec MagSafe + CryoBoost sur Amazon pour 105,99 $.

Chargeur sans fil 3-en-1 de 25 W avec MagSafe + CryoBoost d’ESR

Si vous en avez marre de gérer plusieurs câbles de charge pour vos AirPods, Apple Watch et iPhone, le chargeur sans fil 3-en-1 de 25 W avec MagSafe + CryoBoost pourrait être la meilleure solution. Cet accessoire vous permet de recharger jusqu’à trois appareils simultanément, simplifiant ainsi votre routine de charge.

Une caractéristique notable de ce chargeur est la possibilité de recharger les AirPods et l’Apple Watch en même temps que votre iPhone. Le chargeur sans fil 3-en-1 avec MagSafe + CryoBoost vise à garder vos appareils Apple toujours prêts à être utilisés. Le chargeur comprend également un mode veille qui éteint toutes les lumières de statut pendant la nuit, garantissant un environnement de sommeil paisible sans lumières vives gênantes.

Encore une fois, la certification Made for MagSafe permet au nouveau chargeur 3-en-1 d’ESR de fournir une charge rapide de 15W à l’iPhone tout en rechargeant également l’Apple Watch et les AirPods.

Le chargeur sans fil 3-en-1 de 25 W avec MagSafe + CryoBoost est disponible sur Amazon pour 119,99 $.

Station de charge 6-en-1 de 100 W avec MagSafe + CryoBoost d’ESR

Et si vous recherchez une alternative encore plus puissante, ESR propose la station de charge 6-en-1 de 100 W avec MagSafe + CryoBoost. Elle combine tout ce que le chargeur sans fil 3-en-1 a à offrir, ainsi que deux ports USB-C habilités par GaN et un port USB standard pour recharger jusqu’à six appareils simultanément.

Avec une puissance maximale de 100 W, le chargeur sans fil 3-en-1 peut recharger rapidement des appareils tels que des iPad et des MacBook, et il dispose encore de beaucoup de puissance pour un iPhone, une Apple Watch et des AirPods. Et tout comme les autres produits, la station de charge 6-en-1 de 100 W est un accessoire certifié MagSafe.

La première station de charge 6-en-1 MagSafe certifiée par Apple avec la technologie GaN est maintenant disponible en précommande sur Kickstarter, et pour une durée limitée, vous pouvez en obtenir une à partir de 154 $.

Réduction spéciale pour les lecteurs de Netcost-security.fr

Pour les lecteurs de Netcost-security.fr, ESR offre une réduction spéciale de 10% avec le code coupon ESRPR10OFF. Le code est valable jusqu’au 30 novembre 2023 pour les produits Chargeur de voiture 15 W avec MagSafe + CryoBoost et Chargeur sans fil 3-en-1 de 25 W avec MagSafe + CryoBoost.

