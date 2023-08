Repousser les limites : la série Mate 60 de Huawei sans pointes avec la double connectivité 4G et 5G

Huawei teste actuellement la série Huawei Mate 60 sur les réseaux 4G et 5G avant son lancement officiel. Si ces tests réussissent, cela pourrait être une avancée importante pour l’entreprise.

D’après les informations de DigitalChatStation, Huawei a créé un nouveau modèle d’ingénierie qui propose des versions prenant en charge les réseaux 4G et 5G. Cette nouvelle concerne le prochain smartphone phare de Huawei, appelé Huawei Mate 60.

Huawei prévoit de sortir une version 5G du Mate X3 en même temps que le Mate 60

Il y a également des informations suggérant que Huawei se prépare à sortir une version 5G de son smartphone pliable, le Huawei Mate X3. La version originale de cet appareil pliable a été introduite en mars de cette année, mais elle ne prenait en charge que les réseaux 4G. Malheureusement, il n’y a pas d’informations supplémentaires disponibles sur le chipset spécifique ou la technologie que Huawei utilise pour ces appareils à venir.

Ces tests sont menés en préparation de l’événement de lancement du mois prochain. Actuellement, Huawei vend des appareils prenant en charge les réseaux 4G. L’ajout d’options 5G offrira aux clients plus de choix. Au premier semestre de cette année, Huawei a principalement proposé des appareils prenant uniquement en charge la 4G. Malgré cela, l’entreprise a réussi à conquérir une part importante du marché de la téléphonie mobile. Par conséquent, l’introduction d’appareils 5G augmentera certainement encore davantage leurs ventes.

En plus de tester la série Huawei Mate 60, Huawei a également développé des modèles d’ingénierie pour ses trois dernières séries phares, qui sont les séries Huawei P60, Mate 50 et P50. Ces modèles comprennent des versions 4G et 5G. Bien que ces téléphones aient été initialement introduits avec des capacités 4G, leur conception leur permet également de prendre en charge des composants 5G.

Huawei n’a pas encore fait de déclaration officielle sur le Mate 60 5G

Alors qu’il y a beaucoup d’informations sur les plans de Huawei, une question importante reste encore en suspens : Huawei sortira-t-il effectivement la série Mate 60 avec des capacités 5G ? Pour l’instant, il n’y a pas eu d’annonce officielle confirmant cela. Cependant, des reportages médiatiques suggèrent que Huawei est prêt à réintégrer le marché des smartphones 5G. De manière intéressante, ces reportages prédisent également que ce retour pourrait se produire cette année.

L’obstacle principal dans cette situation est la disponibilité d’une puce prête pour la 5G. Actuellement, Qualcomm fournit une puce 4G à Huawei, et le PDG de Qualcomm a confirmé qu’ils n’expédient actuellement aucune puce 5G à l’entreprise. Cette pénurie de puces 5G pose des difficultés aux plans de Huawei visant à introduire des capacités 5G dans leurs appareils.

Cependant, Huawei fait face à un défi car il ne peut pas fabriquer ses propres conceptions de puces avancées. Cela est dû aux restrictions imposées par les États-Unis. Cela inclut des limitations sur l’utilisation de fabricants tels que TSMC à Taïwan ou Samsung. Malgré cela, des partenaires constructeurs locaux interviennent pour aider Huawei, dans le but de soutenir l’entreprise dans la réalisation de ses objectifs et de faire un pas important dans cette direction.

Il y a encore beaucoup à apprendre sur la série Huawei Mate 60, et nous continuerons de fournir des mises à jour sur l’histoire.

