YouTube remporte un procès pour biais racial

YouTube a récemment remporté un procès accusant la plateforme de partialité raciale envers les créateurs de contenu noirs et hispaniques. Le procès a été déposé en 2020 par un groupe de créateurs noirs et hispaniques qui ont affirmé que le logiciel de YouTube supprimait systématiquement leurs vidéos sans explication et leur retirait leurs revenus publicitaires. Le titre du cas est Newman et al c. Google LLC et al, tribunal de district des États-Unis, district nord de la Californie, n° 20-04011. Jeudi, un juge fédéral américain a rejeté la poursuite. Le juge, Vince Chhabria, a statué que bien que la demande des demandeurs semble plausible, ils n’ont pas pu prouver qu’ils ont subi un quelconque biais.

Contexte du procès pour partialité raciale

Le procès a été déposé en 2020 par un groupe de créateurs noirs qui prétendaient que les algorithmes de YouTube étaient biaisés contre eux. Ils ont affirmé que la plateforme supprimait leurs vidéos sans explication et leur retirait leurs revenus publicitaires. Le procès prétend également que YouTube permet à des vidéos similaires de créateurs blancs de rester sur la plateforme. Les créateurs ont également prétendu que YouTube utilise son pouvoir pour les restreindre et les bloquer en fonction de leur identité raciale ou de discriminations fondées sur leur point de vue dans un but lucratif.

Le procès

Le procès a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie à San José. Les plaignants étaient huit créateurs noirs et hispaniques qui avaient au total plus de 160 millions d’abonnés sur YouTube. Ils ont affirmé que les algorithmes de YouTube étaient biaisés contre eux et que la plateforme se livrait à des discriminations raciales.

La décision du tribunal

Le 17 août 2023, le juge de district américain Vince Chhabria a rejeté le procès, estimant que les plaignants n’avaient pas réussi à prouver que les algorithmes de YouTube étaient discriminatoires sur le plan racial. Le juge Chhabria a déclaré que les plaignants n’avaient pas fourni suffisamment de preuves pour étayer leurs affirmations et que les politiques de YouTube étaient neutres sur le plan du contenu.

Dans son jugement, le juge a déclaré que bien que YouTube ait déclaré que son algorithme traiterait tout le monde de la même manière, il n’a pas promis que son algorithme était infaillible. Le juge a également statué qu’il n’y avait pas suffisamment de vidéos pour prouver l’affaire. En réalité, selon Chhabria, certaines des vidéos ont en réalité fait plus de tort à l’affaire qu’autre chose.

Il a cité l’interdiction par YouTube d’un « tutoriel de maquillage » d’un plaignant sur la façon d’obtenir le « look distinctif » de Donald Trump comme étude de cas, affirmant que cela pourrait s’expliquer par le fait que le plaignant mentionne le Ku Klux Klan et cite des couleurs de maquillage plus claires comme des symboles de suprématie blanche.

Chhabria a écrit que l’affaire « semble certainement être une blague, probablement dans le but de se moquer des suprémacistes blancs. Mais cela expliquerait facilement le traitement différentiel par l’algorithme. » L’affaire a été rejetée avec préjugé. Cela indique que l’affaire ne peut pas revenir devant le tribunal après cinq amendements.

Réponse de YouTube

YouTube s’est félicité de la décision du tribunal et a déclaré qu’il s’engageait à garantir que sa plateforme soit juste et inclusive pour tous les créateurs. L’entreprise s’efforce d’améliorer ses algorithmes pour réduire les préjugés et augmenter la clarté. Dans un article de blog, YouTube a déclaré avoir accompli d’énormes progrès dans la résolution des problèmes soulevés par les plaignants. Il prétend également qu’il continuera à travailler pour améliorer son système.

Conclusion

La victoire de YouTube dans ce procès est une grande victoire pour la plateforme. Les demandeurs espéraient que l’entreprise soit tenue responsable de discriminations raciales présumées, mais cela ne s’est pas produit. La décision du tribunal est un revers pour les plaignants. Cependant, la question des préjugés raciaux sur YouTube et d’autres plates-formes de médias sociaux reste une grande préoccupation. À mesure que la plateforme continue d’évoluer, il sera important pour YouTube et les autres entreprises de rester vigilants. Ils doivent prendre en compte les problèmes de partialité et veiller à ce que leurs systèmes soient justes et inclusifs.

