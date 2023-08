Mercure est une nouvelle application météo simple mais élégante pour les appareils Apple

J’ai toujours utilisé l’application Météo d’Apple, car elle me semblait suffisante pour mes besoins. Mais récemment, l’application est devenue plutôt peu fiable, comme nous l’avons largement couvert ici. Pour combler ce vide, Triple Glazed Studios a maintenant introduit Mercury – une nouvelle application météo simple mais élégante pour presque tous les appareils Apple.

Comment ça marche

Mercury Weather a été développé par la même équipe derrière Orbit, une application qui aide les personnes à gérer leur travail indépendant, à calculer leurs heures de travail et à générer des factures. L’idée principale de Mercury est de montrer des informations utiles sur les prévisions météorologiques en un coup d’œil.

Au lieu d’utiliser des représentations graphiques des prévisions météorologiques, Mercury repose sur des icônes minimalistes et des couleurs dégradées pour indiquer à l’utilisateur à quel temps il fait. Sur l’iPhone, l’application affiche la température actuelle, l’humidité, la vitesse du vent, l’index UV, les prévisions horaires et les prévisions quotidiennes sans que vous ayez besoin de faire défiler vers le bas.

Mais lorsque vous le faites, il vous montre également des informations telles que l’heure du lever et du coucher du soleil, le niveau maximum d’UV et la couverture nuageuse. Sur Mac et iPad, toutes ces informations sont affichées sur le même écran. Les utilisateurs peuvent également vérifier la météo pour plusieurs villes et épingler leurs favorites.

Pour les utilisateurs qui aiment les widgets, Mercury Weather est livré avec plusieurs widgets pour l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage. Ces widgets vous permettent de vérifier la température actuelle, les prévisions horaires et plus encore sans avoir à ouvrir l’application. Et ce n’est pas tout : Mercury Weather est également disponible pour l’Apple Watch – bien qu’il ne permette de vérifier les prévisions météo que depuis votre emplacement actuel.

Une autre fonctionnalité intéressante de Mercury est qu’il permet aux utilisateurs de choisir manuellement entre Apple Weather et OpenWeather comme source de données. Il y a aussi une option « Dynamique » qui choisit le meilleur service pour chaque emplacement.

Essayez Mercury Weather maintenant

Dans l’ensemble, j’ai vraiment apprécié d’utiliser Mercury Weather en remplacement de Apple Weather. Il n’a pas de données avancées comme des cartes de précipitations et des phases de lune, mais c’est quand même une option intéressante pour ceux qui recherchent une application météo différente.

Vous pouvez télécharger Mercury Weather gratuitement sur l’App Store. Cependant, certaines fonctionnalités telles que l’ajout de plusieurs emplacements nécessitent un abonnement qui commence à partir de 1,99 $ par mois. Il existe également des licences à vie disponibles pour les particuliers et les familles.

