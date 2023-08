L’émulateur de console PS4 RPCSX prend désormais en charge le son et les manettes de jeu

RPCSX est un émulateur PS4 qui permet aux joueurs de jouer à des jeux PS4 sur leur PC. L’émulateur a récemment ajouté la prise en charge de l’audio et des manettes de jeu, ce qui le rend encore plus prometteur pour les joueurs souhaitant exécuter des jeux PS4 sur leur PC. Il s’agit d’un développement important pour l’émulateur. Cela indique que les joueurs peuvent désormais profiter d’une expérience de jeu plus immersive avec du son et la possibilité d’utiliser des manettes de jeu.

L’émulateur a réussi à exécuter la version PS4 du jeu « Sonic Mania » auparavant. Cependant, à l’époque, il n’était pas très stable et ne pouvait fonctionner que de manière simple. De plus, il nécessitait une optimisation et une amélioration continues. Le vidéaste « BrutalSam » a publié une vidéo de démonstration de « Sonic Mania » il y a quelques jours, confirmant que l’émulateur prend en charge l’audio et la manette de jeu PS4.

Après 12 ans de développement, le simulateur RPCS3 prétend avoir réussi à simuler avec succès 2 500 jeux sur les 3 500 jeux PS3. Les trois vétérans DH, kd-11 et Nekotekina ont promu conjointement le simulateur RPCS3. DH a déclaré que RPCSX en est encore à ses débuts, mais que l’objectif ultime du projet est d’émuler tous les jeux PS4. Grâce à l’émulateur RPCSX, les joueurs sur PC peuvent théoriquement exécuter de nombreux jeux populaires de la PS4, dont « Bloodborne », « Dream Creation », « Gravity Rush End Chapter », « Infamous: Second Son », « The Last Guardian », « Wanda and the Colossus » remake et bien d’autres.

Développeurs de RPCSX

RPCSX est un émulateur PS4 créé par DH, nekotekina et kd-11. DH est le fondateur de l’émulateur RPCS3, qui est un émulateur PS3 populaire. RPCSX est un émulateur basé sur Linux qui peut exécuter des jeux commerciaux et a réussi à exécuter Sonic Mania à 60 images par seconde. L’émulateur a été mis à jour pour prendre en charge l’audio et les manettes de jeu. RPCSX est un émulateur relativement nouveau, ayant été annoncé récemment, mais il a déjà été en mesure de lancer un jeu commercial.

Comment connecter une manette PS4 à l’émulateur RPCSX

Pour utiliser une manette PS4 avec l’émulateur RPCSX, vous devez la connecter à votre PC à l’aide d’un câble micro-USB ou via Bluetooth. Une fois votre manette connectée, vous pouvez lancer l’application RPCSX sur votre PC et cliquer sur « Configuration » dans la fenêtre RPCSX. À partir de là, vous pouvez configurer les paramètres de la manette selon vos préférences.

Si vous avez des problèmes pour utiliser votre manette PS4 pour jouer à des jeux sur votre PC Windows, vous pouvez essayer d’utiliser le programme DS4 Windows. Le programme DS4 Windows vous permet de profiter au mieux de votre expérience de jeu en utilisant la manette DualShock 4 sur votre PC de jeu Windows. Le programme DS4 Windows fait en sorte que votre manette PS4 émule celle de la Xbox 360.

Risques liés à l’utilisation d’émulateurs

Les émulateurs sont assez populaires parmi les joueurs car ils leur permettent de jouer à des jeux de différentes plates-formes sur un seul appareil. Bien que les émulateurs puissent être amusants à utiliser, il est également bon de noter qu’ils comportent certains risques. Voici certains des risques liés à l’utilisation d’émulateurs :

1. Problèmes de compatibilité : Les émulateurs ne sont qu’une approximation du hardware de console d’origine, donc tous les jeux ne fonctionnent pas parfaitement. Selon le jeu, l’émulateur et les plugins graphiques que vous utilisez, vous pouvez rencontrer des problèmes allant de légers défauts visuels à des plantages graves du jeu.

2. Risques de sécurité : Certains émulateurs peuvent présenter des menaces pour la sécurité de vos appareils, surtout s’ils ne sont pas développés par une source fiable. Les utilisateurs doivent faire attention à ne pas télécharger un virus se faisant passer pour un émulateur.

3. Problèmes de performance : La plupart des émulateurs ont tendance à s’exécuter plus lentement que l’appareil qu’ils simulent et peuvent prendre beaucoup de puissance de traitement. Cela peut entraîner des problèmes de performance sur votre ordinateur.

4. Manque d’authenticité : Les émulateurs ne peuvent pas offrir la même expérience exacte que le système d’origine. Des fonctionnalités telles que les sauvegardes et les triches peuvent vous empêcher de profiter d’un jeu dans sa forme d’origine.

5. Dommages matériels : L’une des principales préoccupations des joueurs concernant les émulateurs, en dehors de la sécurité, est qu’ils peuvent endommager leur hardware. Cependant, la plupart des émulateurs fiables sont sûrs à utiliser et ne causeront pas de dommages à votre hardware.

Les émulateurs sont généralement sûrs si vous les obtenez auprès de sources fiables et les utilisez avec précaution. Cependant, les utilisateurs doivent être conscients des risques potentiels liés à l’utilisation d’émulateurs.

Conclusion

RPCSX est un émulateur PS4 prometteur qui a récemment ajouté la prise en charge de l’audio et des manettes de jeu. Il s’agit d’un grand développement pour l’émulateur. Cela indique que les joueurs peuvent désormais profiter d’une expérience de jeu plus immersive avec du son et la possibilité d’utiliser des manettes de jeu. Pour utiliser une manette PS4 avec RPCSX, vous devez la connecter à votre PC à l’aide d’un câble micro-USB ou via Bluetooth. Une fois votre manette connectée, vous pouvez lancer l’application RPCSX sur votre PC et configurer les paramètres de la manette selon vos préférences.

