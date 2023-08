La Californie lance des identifiants numériques sur iPhone… mais sans le support d’Apple Wallet

Plus tôt cette année, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a laissé entendre que l’État lancerait son support aux identifiants numériques dans « quelques mois ». Maintenant, la Californie élargit la disponibilité des identifiants numériques au public… mais malheureusement, l’État d’origine d’Apple ne prendra pas en charge l’application Apple Wallet.

Lorsque le support aux identifiants numériques a été annoncé lors de la WWDC en 2021, Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay, a vanté cette fonctionnalité comme la dernière chose nécessaire pour vous permettre d’être « entièrement libre de votre portefeuille physique ». Aujourd’hui, l’utilisation de votre iPhone comme carte d’identité est disponible dans les États de l’Arizona, du Colorado, du Maryland et de la Géorgie.

Lorsque Newsom a fait son annonce initiale en janvier, de nombreux résidents californiens espéraient que la plateforme des identifiants numériques de l’État serait intégrée à Apple Wallet. Malheureusement, nous savons maintenant avec certitude que ce n’est pas le cas.

Cette semaine, la Californie a étendu ses tests d’identifiants numériques au grand public, permettant à quiconque de se rendre sur le site web du DMV de l’État pour commencer le processus.

La Californie utilise sa propre application « CA DMV Wallet » sur iPhone et Android pour délivrer et gérer les permis de conduire et les cartes d’identité numériques. Grâce à l’application, les résidents peuvent vérifier leur identité, effectuer une « vérification de vitalité » et finalement accéder à une version numérique de leur carte d’identité.

Cependant, étant donné que le programme est encore en phase pilote, la Californie indique que tout le monde devrait continuer à porter leurs cartes d’identité physiques : « Les forces de l’ordre, les agences gouvernementales et les entreprises n’acceptent pas encore les mDL. »

Selon le DMV de Californie, les points de contrôle de sécurité des aéroports de LAX et de SFO sont équipés pour traiter les permis de conduire mobiles. Quelques autres aéroports ont également ajouté cette fonctionnalité au cours des dernières années, comme le souligne sur le site web de la TSA.

Le programme pilote est limité pour le moment à 1,5 million de personnes, donc si vous êtes intéressé, rendez-vous dès aujourd’hui sur le site web du DMV de Californie pour commencer.

Merci, Ethan !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :