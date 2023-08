L’avenir de la sécurité mobile : la fonction de protection auditive d’Android 14

Lorsque vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque filaire que vous aimez, vous pourriez avoir envie d’augmenter le volume pour pouvoir en profiter davantage. Cependant, si vous écoutez de la musique très fort pendant longtemps, vous pourriez endommager votre capacité auditive de façon permanente. C’est pourquoi les experts suggèrent de ne pas écouter des bruits vraiment forts pendant trop longtemps.

Sur les appareils Android, il existe une fonctionnalité de sécurité qui vous avertit lorsque vous augmentez le volume de la musique trop fort. Cependant, parfois les personnes ont tendance à ignorer cet avertissement. Dans la prochaine version Android 14, il y aura une meilleure façon de prendre soin de votre ouïe. Il y aura une fonctionnalité qui vous avertira si le son de vos écouteurs est trop fort. Cette fonctionnalité vise à améliorer la protection auditive.

Pour ceux qui ne le savent pas, les téléphones Android dans l’UE affichent un message lorsque vous connectez des écouteurs et essayez d’augmenter le son au-delà de 85 dB. Vous pouvez dire OK au message et augmenter un peu le son, mais le message reviendra après avoir écouté de la musique pendant 20 heures. Cela vous rappelle que le son fort peut endommager votre ouïe.

Android 14 Alerte de Son Fort Conforme aux régulations de l’UE

CENELEC, l’organisation européenne chargée d’établir les règles de sécurité pour les appareils électroniques, a choisi une norme de sécurité (IEC 62368-1) pour les appareils audio et vidéo vendus dans l’UE. L’avertissement de volume sûr sur les téléphones Android suit les conseils de cette norme. La norme a été modifiée plusieurs fois au fil des ans, et la dernière modification a été faite plus tôt cette année. Par conséquent, Google souhaite garantir la conformité avec les dernières recommandations. Google ajoute une nouvelle fonctionnalité de sécurité dans Android 14. Cette fonctionnalité vous indiquera si vous avez écouté de la musique trop fort pendant trop longtemps.

Pendant la conférence Google I/O 2023, Google a présenté la fonctionnalité « alerte de son fort des écouteurs ». Cette fonctionnalité a été discutée lors d’une session sur les nouveautés d’accessibilité d’Android. Selon Google, lorsque vous activez cette fonctionnalité dans Android 14, votre téléphone vous préviendra si vous avez écouté de la musique très forte via vos écouteurs pendant très longtemps. À l’époque, Google n’a pas donné beaucoup de détails, mais j’ai suivi de près cette fonctionnalité depuis que j’en ai entendu parler il y a des mois. Maintenant, avec la dernière version du code source de Google, j’ai une meilleure idée du fonctionnement réel de cette fonctionnalité.

Alerte de Son Fort des Écouteurs Android 14, Comment ça Marche?

Les dernières informations proviennent de la publication du code source du SDK 34. J’ai découvert les détails de la fonctionnalité « alerte de son fort des écouteurs » de Google. Au lieu d’utiliser simplement un niveau de volume fixe, la fonctionnalité utilise ce qu’on appelle des « doses sonores calculées » (CSD). Android analyse les différentes fréquences sonores pour déterminer à quel point le son est fort et potentiellement dommageable. Cette analyse prend également en compte la variation du volume, et cela est étudié sur une période de 7 jours pour voir combien de temps vous avez été exposé à un son fort.

Android 14 déclenche différentes alertes lorsque les « doses sonores calculées » (CSD) atteignent des niveaux spécifiques. Il y a des alertes pour une exposition brève à un son fort, ainsi que lorsque le CSD est 1 fois (1X) ou 5 fois (5X) la limite hebdomadaire sécuritaire pour une utilisation des écouteurs. Les façons exactes dont les avertissements apparaissent sur Android sont expliquées dans un document appelé « Précautions contre les sources d’énergie acoustique » dans la norme IEC 62368. Ce document coûte généralement cher, mais j’ai réussi à trouver une source pour y accéder.

Pour évaluer l’efficacité des avertissements dans Android 14, j’ai réalisé un test pratique. J’ai joué une vidéo YouTube avec un son de corne de brume très fort pendant 10 heures (AVERTISSEMENT : TRÈS FORT). Cela m’a permis de voir à quoi ressemblent les avertissements réels sur l’appareil Android.

Lorsque le CSD est à 1X, 2X, 3X ou 4X, Android affiche une notification indiquant « volume réduit à un niveau plus sûr. Le volume des écouteurs a été élevé pendant plus longtemps que recommandé. » Lorsque le CSD atteint 5X, la notification indique « volume réduit à un niveau plus sûr. Le volume des écouteurs a dépassé la limite sécuritaire pour cette semaine. » Pour la notification d' »exposition momentanée », il est indiqué « détection d’un son fort. Le volume des écouteurs a été plus élevé que recommandé, ce qui peut endommager votre ouïe. »

Appareils Pris en Charge par l’Alerte de Son Fort d’Android 14

En réalité, Google a ajouté cette fonctionnalité dans Android 14 afin de se conformer aux réglementations de l’UE. Par conséquent, cette fonctionnalité n’est pas spécifique à un appareil, mais elle est basée sur la région où vit l’utilisateur. La fonctionnalité est désactivée par défaut afin de permettre aux utilisateurs de l’activer selon leur souhait.

