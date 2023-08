Votre bracelet Apple Watch est probablement couvert de bactéries, selon une nouvelle étude

Dans ce qui ne surprendra personne, il est évident que votre bracelet Apple Watch est un foyer de bactéries. Une nouvelle étude publiée dans le journal Advances in Infectious Diseases approfondit la question et établit une corrélation entre certains types de bracelets Apple Watch et des niveaux plus élevés de bactéries.

L’étude, repérée en premier par le New York Post, a été réalisée par une équipe de chercheurs de la Florida Atlantic University. L’étude a consisté en des bracelets pour l’Apple Watch et d’autres dispositifs portables fabriqués en caoutchouc, tissu, cuir, plastique, or et argent. L’objectif était de trouver un lien entre le matériau du bracelet et l’accumulation de bactéries.

D’emblée, l’étude a révélé que 95 % de tous les bracelets étaient « contaminés par une sorte de bactérie dangereuse ». Le type de bactérie le plus couramment attiré par les bracelets Apple Watch est Staphylococcus spp, responsable d’infections à staphylocoques, et il a été retrouvé sur 85 % des bracelets. Les chercheurs soulignent, cependant, que cela « n’était pas surprenant ».

Ce qui a été jugé plus notable par les chercheurs, c’est la prévalence de 30 % de pseudomonas aeruginosa, une sorte de germe susceptible, selon les CDC, de provoquer une pneumonie, des infections du sang, et bien plus encore. Les chercheurs ont également souligné que 60 % des dispositifs testés contenaient des bactéries E. coli.

Les bactéries retrouvées dans l’étude étaient des résidents courants de la peau des genres Staphylococcus et Pseudomonas, et des organismes intestinaux du genre Escherichia, en particulier E. coli. Staphylococcus spp était présent sur 85 % des bracelets ; les chercheurs ont retrouvé Pseudomonas spp sur 30 % des bracelets ; et ils ont retrouvé des bactéries E. coli sur 60 % des bracelets, qui commencent généralement l’infection par transmission féco-orale. Les amateurs de sport présentaient les comptages staphylococciques les plus élevés, ce qui souligne la nécessité de désinfecter les bracelets après avoir pratiqué une activité intense à la salle de sport ou à la maison. Staphylococcus aureus est une sorte de bactérie retrouvée sur la peau humaine, dans le nez, les aisselles, l’aine ou d’autres zones qui cause une grande variété de maladies cliniques. Pseudomonas spp., couramment présente dans l’environnement, peut causer des infections dans le sang, les poumons (pneumonie) ou d’autres parties du corps après une chirurgie. Les entérobactéries sont une grande famille de bactéries, comprenant plusieurs des agents pathogènes les plus connus tels que E. coli et Salmonella.

Sans surprise, les participants à l’étude qui portaient leur Apple Watch ou autre dispositif durant leurs séances d’entraînement ont présenté les plus hauts niveaux de bactéries. « Les amateurs de sport ont montré les comptages staphylococciques les plus élevés, ce qui souligne la nécessité de désinfecter les bracelets après avoir pratiqué une activité intense à la salle de sport ou à la maison », indique l’étude.

En ce qui concerne les matériaux des bracelets, les chercheurs affirment que les bracelets en tissu, en caoutchouc et en plastique présentaient les niveaux les plus élevés de bactéries, suivis par le cuir. Les bracelets métalliques ont été peu contaminés par les bactéries, probablement parce qu’ils ne sont pas souvent portés pendant les séances d’entraînement.

L’étude conclut en expliquant que ces chiffres soulignent l’importance pour les utilisateurs de l’Apple Watch et d’autres dispositifs portables de désinfecter régulièrement leurs bracelets. « La quantité et la taxonomie des bactéries que nous avons trouvées sur les bracelets montrent qu’il est nécessaire de les désinfecter régulièrement », a déclaré la chercheuse Nwadiuto Esiobu.

Quand avez-vous nettoyé en profondeur vos bracelets Apple Watch pour la dernière fois ? Apple propose un document d’assistance dédié à expliquer les meilleures pratiques pour désinfecter ses différents types de bracelets Apple Watch.

