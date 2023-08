Petite taille, grande influence : Préparez-vous aux écouteurs sans fil avec des drivers à semi-conducteurs.

Il y a quelques mois, une entreprise appelée xMEMS Labs a dévoilé la première technologie de haut-parleur à semi-conducteurs au monde. Bien que la technologie puisse ne pas sembler être élégante, elle n’est pas comme les haut-parleurs ordinaires. Au lieu des appels vocaux traditionnels, des diaphragmes et des aimants, les haut-parleurs à semi-conducteurs sont dotés d’une conception de driver tout en silicium.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que les haut-parleurs à semi-conducteurs sont imprimés comme des puces informatiques. Grâce à cela, les appareils audio dotés de ces haut-parleurs nécessitent un processus de fabrication moins contraignant. Autre élément qui les rend uniques, c’est qu’ils nécessitent très peu d’énergie.

Mais la chose la plus importante à propos des haut-parleurs à semi-conducteurs, c’est qu’ils offrent une précision et une clarté supérieures par rapport aux haut-parleurs classiques. Cela se traduit par une expérience d’écoute améliorée. Eh bien, la même technologie arrive maintenant sur les écouteurs sans fil. Et ces écouteurs Bluetooth pourraient être la prochaine grande chose.

En quoi consistent exactement les haut-parleurs à semi-conducteurs

Tout comme les haut-parleurs traditionnels, les haut-parleurs à semi-conducteurs vibrent pour produire des sons. Mais la principale différence est que les haut-parleurs sont le résultat du processus de fabrication MEMS. Pour ceux qui se demandent, MEMS indique systèmes micro-électromécaniques. Ce processus combine des versions mobiles avec la technologie des semi-conducteurs.

MEMS est essentiellement le point fort des haut-parleurs à semi-conducteurs. Il est responsable de toutes les avancées offertes par cette nouvelle solution audio. Mais MEMS lui-même n’est pas nouveau. Il est déjà présent dans les accéléromètres de votre smartphone. Vous le trouverez également à l’intérieur des micromiroirs des projecteurs DLP.

De plus, comme mentionné précédemment, les haut-parleurs à semi-conducteurs de xMEMS ne sont pas si différents des puces informatiques. Et grâce à l’utilisation du même processus de fabrication, les nouveaux haut-parleurs sont de petite taille.

Sur ce point, xMEMS n’est pas le premier à développer des haut-parleurs MEMS. D’autres entreprises s’y sont également essayées. Mais xMEMS est le premier à proposer une conception de haut-parleur à semi-conducteurs entièrement en silicium.

Comparaison entre les haut-parleurs à semi-conducteurs xMEMS et les haut-parleurs traditionnels

Ainsi, Creative, une marque audio bien connue, s’apprête à lancer la première paire d’écouteurs sans fil avec des haut-parleurs à semi-conducteurs. En intégrant une technologie de pointe, la marque vise à offrir une expérience inédite aux audiophiles. Et compte tenu de la petite taille des haut-parleurs à semi-conducteurs, les écouteurs seront beaucoup plus petits que les écouteurs ordinaires.

Mais Creative et xMEMS peuvent-ils réellement proposer un produit révolutionnaire ? Les haut-parleurs à semi-conducteurs peuvent être petits, mais ils ont beaucoup de potentiel. Jetons un coup d’œil plus approfondi :

Qu’est-ce qui ne va pas avec les haut-parleurs traditionnels

Pour comprendre ce que les haut-parleurs à semi-conducteurs de xMEMS pourraient offrir, il faut comprendre le mécanisme de fonctionnement. Mais avant cela, il faut comprendre les haut-parleurs traditionnels.

Dans les haut-parleurs audio traditionnels, vous trouverez des bobines acoustiques en cuivre. Ces bobines appuient sur une petite partie du diaphragme pour produire du son.

Alors que la configuration peut bien fonctionner, l’architecture des haut-parleurs traditionnels est sensible à la distorsion à des volumes élevés. De plus, les configurations de haut-parleur traditionnelles ont une réponse de phase quelque peu inégale. En d’autres termes, les fréquences audio peuvent atteindre vos oreilles au mauvais moment, ce qui entraîne finalement une mauvaise qualité sonore.

Par ailleurs, les haut-parleurs traditionnels sont alimentés en courant. Pour cette raison, ils ne sont pas aussi performants en termes de reproduction précise des transitoires rapides. Vous vous demandez pourquoi ? Ils doivent augmenter leur volume de manière significative et les haut-parleurs peuvent continuer à vibrer quand ils ne le devraient pas.

Ce qui rend les haut-parleurs à semi-conducteurs différents

Le principal point fort des haut-parleurs à semi-conducteurs de xMEMS est la couche piézoélectrique. Elle agit comme le haut-parleur. Et elle assure un contact avec presque 100% de la surface du diaphragme en silicium.

Grâce à une plus grande surface de contact, les haut-parleurs à semi-conducteurs sont plus résistants à la distorsion, même à des volumes élevés. Et une plus grande surface de contact permet également aux haut-parleurs d’offrir une réponse de phase supérieure et précise. Chacune des fréquences sonores est produite au bon moment.

De plus, au lieu de s’appuyer sur le courant, les haut-parleurs à semi-conducteurs sont alimentés en tension. Grâce à cela, ils offrent une réponse transitoire beaucoup plus rapide par rapport aux haut-parleurs classiques. En d’autres termes, un son percutant apparaîtra à temps et diminuera rapidement. En revanche, les haut-parleurs traditionnels augmentent leur volume avec le temps.

En résumé, les haut-parleurs à semi-conducteurs sont conçus pour vous offrir une meilleure expérience musicale globale. Et si leur mise en œuvre est réussie, les écouteurs équipés de ces haut-parleurs seront un régal pour les audiophiles.

Quand Creative lancera-t-il les nouveaux écouteurs

Il y a peu de détails sur les écouteurs Creative dotés de haut-parleurs à semi-conducteurs. Mais Creative prévoit de lancer les écouteurs quelque temps plus tard cette année. Et après Creative, d’autres marques devraient s’impliquer et sortir leur propre produit avec les nouveaux haut-parleurs.

Maintenant, même si les écouteurs seront les premiers du genre, Creative et xMEMs semblent être assez confiants quant au produit. Selon le PDG et co-fondateur de xMEMS Labs, « En intégrant nos haut-parleurs MEMS à semi-conducteurs avancés dans les produits TWS de Creative. Nous sommes convaincus que les utilisateurs bénéficieront d’un niveau de qualité audio et d’efficacité sans précédent. »

Étant donné à quel point la technologie est différente des haut-parleurs traditionnels, le duo pourrait effectivement tenir ses promesses. Et si cela se produit, des écouteurs sans fil haut de gamme tels que la gamme Apple AirPods Pro et la série Sony WF pourraient avoir une concurrence difficile. Cependant, cela dépendra encore du coût réel de la technologie à l’état initial.

Et avant que Creative ne lance sa première paire d’écouteurs avec des haut-parleurs à semi-conducteurs, je vous recommande de ne pas acheter des écouteurs haut de gamme maintenant. Après tout, les écouteurs Creative ne sont pas vraiment loin. Et bien sûr, si de plus amples détails sur les écouteurs apparaissent, nous vous tiendrons informés.

