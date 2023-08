La puissance grandissante de l’usine intelligente de Xiaomi : Phase Deux et fabrication innovante

Dans le monde de la technologie d’aujourd’hui, le rôle des systèmes de production et des usines intelligentes revêt une importance significative. Dans ce contexte, Xiaomi se distingue par ses projets innovants qui intègrent le concept de production intelligente et font sensation dans ce domaine. Selon Zeng Xuezhong, vice-président senior du groupe Xiaomi, la deuxième phase de la Xiaomi Smart Factory, qui est dix fois plus grande que la première phase, s’apprête à commencer la production d’ici la fin de cette année.

Comme l’a révélé Zeng Xuezhong lors de la Conférence mondiale sur les robots 2023, la deuxième phase de la Xiaomi Smart Factory a achevé ses principales limites structurelles en février de cette année. Cette étape majeure marque une nouvelle ère dans le monde de la technologie en matière de production intelligente et d’automatisation industrielle.

La portée de la deuxième phase est assez vaste et impressionnante. Elle englobe un processus allant des plaques SMT (Surface Mount Technology) aux tests de carte, en passant par l’assemblage, les tests complets des machines et enfin l’emballage des produits finis. Ces processus seront appliqués dans la ligne de production des téléphones mobiles de deuxième génération. Cela devrait permettre la production d’environ 10 millions de smartphones, d’une valeur d’environ 60 milliards de yuans par an. Cela représente une augmentation remarquable de la capacité de production de Xiaomi, soulignant le potentiel des systèmes de production intelligents.

Selon Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, la première phase de l’usine intelligente de Xiaomi a été achevée il y a trois ans dans la région de Yizhuang à Beijing. Cette étape comprenait une usine à lumière noire dédiée spécifiquement à la production de téléphones mobiles haut de gamme. Cette usine était très automatisée et localisée, la plupart de l’équipement étant développé par Xiaomi et les entreprises investissant dans Xiaomi.

La deuxième phase sera dix fois plus grande que la première phase. Cette croissance témoigne de la confiance de Xiaomi envers la production intelligente et de son engagement envers celle-ci. La réalisation de cette phase est prévue d’ici la fin de 2023, toutes les lignes de production devant être opérationnelles d’ici juillet 2024.

L’application de la deuxième phase de la Xiaomi Smart Factory constitue une preuve concrète de la croissance dans les domaines de la production intelligente et de l’automatisation industrielle. Le leadership et l’approche innovante de Xiaomi dans ce domaine se démarquent comme une étape importante dans la formation du monde de la technologie. Ces développements montrent non seulement comment les systèmes de production intelligents influencent les processus de production, mais aussi comment ils façonnent la transformation industrielle et l’innovation.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :