Application de transcription MacWhisper mise à jour avec une amélioration significative des performances et plus encore

MacWhisper est devenu l’une de mes applications Mac indispensables depuis sa sortie en février. L’application utilise la technologie Whisper d’OpenAI pour transcrire les fichiers audio en texte, directement dans une application native sur votre Mac.

Une nouvelle mise à jour de MacWhisper cette semaine apporte des améliorations significatives des performances pour améliorer encore davantage l’expérience.

MacWhisper est développé par Jordi Bruin, qui est également à l’origine de Vivid – un outil qui permet des HDR à l’échelle du système sur les MacBooks compatibles et les écrans externes.

MacWhisper 4.0 est désormais disponible, et Bruin affirme qu’il y a des améliorations significatives des performances et d’autres mises à jour de qualité de vie. En particulier, l’accent est mis sur l’amélioration des performances lors de la transcription de fichiers volumineux :

Hier, j’ai publié la version 4.0, qui est une mise à jour gratuite avec une énorme amélioration des performances sur l’affichage des segments. Auparavant, si vous transcriviez de grands fichiers, cela devenait rapidement difficile, c’était dur. Au cours des deux derniers mois, j’ai réécrit toute cette partie de l’application, pour la rendre parfaitement fluide maintenant ! Vous pouvez directement modifier le texte dans chaque segment (sans avoir à cliquer d’abord sur le texte), et vous pouvez également ajouter des favoris ou ajouter des locuteurs beaucoup plus rapidement en faisant un clic droit. Enfin, vous pouvez double-cliquer sur un segment pour démarrer la lecture à partir de là.

MacWhipser vous permet de glisser facilement des fichiers audio dans l’application pour démarrer le processus de transcription. Vous pouvez modifier la transcription finale, l’exporter sous forme de sous-titres SRT et VTT, et plus encore. L’application s’exécute entièrement en natif sur votre Mac, de sorte que les fichiers ne quittent jamais votre Mac. L’application prend en charge plusieurs langues, notamment l’anglais, le chinois, l’allemand, l’français, l’italien, le portugais et l’ukrainien. Elle propose également un choix entre quatre modèles de transcription différents.

MacWhisper est une application gratuite. Cependant, ceux qui souhaitent utiliser les modèles de transcription Medium et Large doivent acheter MacWhisper Pro. MacWhisper Pro propose également des fonctionnalités telles que la transcription par lots, l’enregistrement et la transcription du son système, la transcription de podcasts, et plus encore.

Vous pouvez télécharger MacWhisper dès aujourd’hui et passer à MacWhisper Pro pour 25 $.

