Samsung confirme le développement de tablettes et d’ordinateurs portables pliables

Samsung travaille sur une nouvelle tablette pliable qui sera différente de sa gamme actuelle de smartphones pliables, selon une interview avec le chef de la division mobile de Samsung, T.M. Roh. Dans l’interview, Roh a confirmé que l’entreprise développe activement des tablettes et des ordinateurs portables pliables.

La tablette pliable de Samsung annonce une nouvelle ère de portabilité et d’innovation

Roh a expliqué que les personnes ouvrent naturellement un livre pour lire ou un cahier pour écrire, et lorsque ces objets ne sont pas utilisés ou doivent être transportés, ils peuvent être refermés, les rendant ainsi plus compacts et portables tout en protégeant les informations importantes. Il a souligné que ce comportement fait partie intégrante du comportement humain, que Samsung souhaite intégrer à ses appareils.

Le cadre de Samsung a déclaré que la technologie utilisée dans les smartphones pliables sera également appliquée aux tablettes et aux ordinateurs portables. Il a également mentionné que Samsung investit des ressources importantes dans le développement de la technologie de base nécessaire pour ces appareils. L’entreprise vise à offrir une innovation significative aux consommateurs et lancera les tablettes et ordinateurs portables pliables lorsqu’ils seront entièrement préparés.

Roh a souligné l’importance de garantir que les tablettes pliables soient à la fois fines et légères pour la portabilité, tout en étant suffisamment solides pour résister à une utilisation quotidienne sans inquiétudes. Samsung vise à trouver un équilibre entre ces facteurs pour fournir un produit de haute qualité.

Avant que Samsung ne confirme officiellement ses plans, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’entreprise sortirait une tablette pliable cette année, aux côtés de la série Galaxy Tab S9. Cependant, cela ne s’est pas concrétisé. Néanmoins, l’existence d’une tablette pliable de Samsung en développement a maintenant été confirmée.

Un brevet Samsung pour une tablette pliable appelée le « Galaxy Z Fold Tab » avait été précédemment découvert par LetsGoDigital. Des rendus basés sur le brevet ont montré un appareil à plis multiples avec des écrans pouvant se plier vers l’intérieur et vers l’extérieur. Il est important de noter que tous les brevets ne se concrétisent pas en produits réels, nous devrons donc attendre que Samsung fournisse plus d’informations ou que des fuites révèlent des détails lorsque la tablette entrera en production.

Les avantages des tablettes pliables

Les tablettes pliables offrent plusieurs avantages par rapport aux tablettes et smartphones traditionnels :

Portabilité : Lorsqu’elle est pliée, elle est beaucoup plus petite et plus portable qu’une tablette traditionnelle. Cela facilite son transport lors de vos déplacements, que vous voyagiez, que vous vous rendiez au travail ou que vous fassiez des courses.

Lorsqu’elle est pliée, elle est beaucoup plus petite et plus portable qu’une tablette traditionnelle. Cela facilite son transport lors de vos déplacements, que vous voyagiez, que vous vous rendiez au travail ou que vous fassiez des courses. Ergonomie : La possibilité de plier la tablette en deux peut également améliorer l’ergonomie. Par exemple, vous pouvez plier la tablette en deux pour créer un format plus petit et plus confortable pour la lecture ou la saisie de texte.

La possibilité de plier la tablette en deux peut également améliorer l’ergonomie. Par exemple, vous pouvez plier la tablette en deux pour créer un format plus petit et plus confortable pour la lecture ou la saisie de texte. Multi-tâches : L’écran plus grand d’une tablette pliable peut être utilisé pour effectuer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, vous pouvez diviser l’écran en deux pour afficher deux applications en même temps, ou vous pouvez utiliser la tablette comme deuxième écran pour votre ordinateur portable ou PC.

L’écran plus grand d’une tablette pliable peut être utilisé pour effectuer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, vous pouvez diviser l’écran en deux pour afficher deux applications en même temps, ou vous pouvez utiliser la tablette comme deuxième écran pour votre ordinateur portable ou PC. Consommation de médias : Le grand écran d’une tablette pliable est idéal pour la consommation de médias, tels que regarder des films, jouer à des jeux ou lire des livres électroniques.

Le grand écran d’une tablette pliable est idéal pour la consommation de médias, tels que regarder des films, jouer à des jeux ou lire des livres électroniques. Productivité : Elle peut également être utilisée pour des tâches de productivité, telles que prendre des notes, travailler sur des documents ou retoucher des photos.

Bien sûr, les tablettes pliables présentent également certains défis, tels que leur prix élevé et le potentiel de problèmes de durabilité. Cependant, les avantages l’emportent sur les défis et elles devraient devenir de plus en plus populaires dans les années à venir.

Voici quelques exemples spécifiques d’utilisation des tablettes pliables :

Vous pouvez l’utiliser comme un mini ordinateur portable pour travailler en déplacement.

Vous pouvez l’utiliser pour prendre des notes en classe ou lors de réunions.

Vous pouvez l’utiliser pour regarder des films ou jouer à des jeux sur un écran plus grand.

Vous pouvez l’utiliser pour lire des livres électroniques ou des magazines.

Vous pouvez l’utiliser pour dessiner ou esquisser.

Vous pouvez l’utiliser comme deuxième écran pour votre ordinateur portable ou PC.

Les tablettes pliables sont une technologie relativement nouvelle, mais elles ont le potentiel de révolutionner notre façon d’utiliser les tablettes. À mesure que la technologie continuera à s’améliorer et que les prix baisseront, les tablettes pliables deviendront sans doute plus courantes.

Actualité mobile et vidéo du moment