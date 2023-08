BlackBerry: Une histoire de triomphe et de tragédie dans le monde de la technologie

Il existe un récit récurrent dans l’ère de la haute technologie qui va de l’invention à l’échec. Le film « BlackBerry » du Canada montre comment le téléphone BlackBerry a commencé fort mais a mal fini en raison de la concurrence, de la cupidité et de l’échec commercial. C’est un exemple de ce schéma.

L’ascension et le statut emblématique de BlackBerry

Dans les années 1990, les ingénieurs canadiens Mike Lazaridis et Doug Fregin ont créé un pager capable de gérer les e-mails, un énorme bond technologique. Lazaridis connaissait l’électronique, Fregin dirigeait l’équipe, mêlant compétences et leadership pour un lieu de travail productif et amusant. Cette période initiale d’innovation a servi de fondement pour les premiers téléphones de cette marque.

Cette entreprise, qui était connue sous le nom de Research In Motion (RIM), a changé notre façon de communiquer avec ses premiers modèles de smartphones. Les claviers QWERTY des smartphones et leurs fonctions de messagerie sécurisée les ont rendus populaires auprès des hommes d’affaires et des utilisateurs haut de gamme. La marque était associée au statut et à la confidentialité, détenue par les dirigeants d’entreprise et les leaders mondiaux.

Disruption et déclin de l’iPhone

Le lancement de l’iPhone d’Apple en 2007 a marqué un tournant. L’écran tactile de l’iPhone et ses fonctionnalités faciles à utiliser ont perturbé le marché des smartphones, affectant même les principaux clients professionnels de BlackBerry. Ce que cette marque a fait, c’est le téléphone à écran tactile Storm. Mais ce dernier n’avait aucune chance contre Apple et a échoué. De nombreux analystes et utilisateurs ordinaires pensent que cette entreprise a simplement abandonné et ne voulait pas proposer de nouvelles idées. En réalité, elle a perdu sa part de marché et sa fidélité client.

Les problèmes de BlackBerry concernaient à la fois la dynamique commerciale et le leadership. La gestion de Jim Balsillie a ajouté des règles et une croissance rapide, nuisant au départ créatif de l’entreprise. La société a eu du mal à suivre les changements technologiques rapides et ce que les personnes aimaient, rendant les problèmes encore plus graves lorsqu’ils se sont présentés.

Opportunités manquées et manque de nouvelles idées chez BlackBerry

Le manque d’innovation de BlackBerry et sa réticence à élargir sa gamme de produits ont été des facteurs clés de sa disparition. Contrairement à des concurrents tels qu’Apple et Samsung, BlackBerry n’a pas réussi à mettre à jour son système d’exploitation et à proposer de nouvelles fonctionnalités passionnantes, ce qui a entraîné un portefeuille de produits stagnant. Le refus de BlackBerry de s’adapter a entraîné une perte de part de marché alors que ses concurrents innovaient et utilisaient des écrans tactiles.

Le BlackBerry Torch et le Priv faisaient partie des derniers efforts de BlackBerry pour rebondir. Cependant, une exécution médiocre et un manque d’idées novatrices ont conduit à l’échec. Le déclin de BlackBerry était dû à son incapacité à suivre l’évolution rapide des smartphones. En d’autres termes, l’équipe n’a pas été capable de générer de nouvelles idées aussi rapidement qu’elle aurait dû le faire.

Transition vers les services IoT et de cybersécurité

En réponse au déclin de son activité mobile, cette marque a porté son attention sur la cybersécurité et les services Internet des objets (IoT). Les dirigeants au sommet de la hiérarchie ont compris qu’il était nécessaire de changer et de s’adapter à de nouveaux marchés pour prospérer. BlackBerry a perdu sa position de leader sur le marché des smartphones, mais sa réputation en matière de sécurité est restée intacte.

L’histoire de BlackBerry enseigne aux entreprises numériques : innover, s’adapter et suivre les tendances du marché. L’histoire de BlackBerry illustre comment le manque de vision stratégique et le refus de changer peuvent rendre même les entreprises les plus réussies sans pertinence. L’héritage de BlackBerry rappelle la nature en constante évolution de l’industrie informatique lorsqu’elle se réinvente dans le domaine de la cybersécurité et de l’IoT.

