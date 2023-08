AnTuTu dévoile les iPhone et iPad les plus puissants

En juillet 2023, AnTuTu, la plateforme réputée pour évaluer les performances des appareils mobiles, a dévoilé les appareils les plus puissants sous iOS et iPadOS. Pour ceux qui cherchent à évaluer les capacités de leurs smartphones et tablettes, AnTuTu offre des informations précieuses.

Dévoilement des appareils iOS et iPadOS dominants sur AnTuTu

En tête du classement se trouve l’iPad Pro 6, équipé du puissant processeur M2. Avec un score impressionnant de 1 389 538 points, il règne en tant que tablette la plus performante d’Apple sur AnTuTu. Juste derrière, on retrouve le modèle 11 pouces, également équipé du processeur M2, avec un total impressionnant de 1 279 375 points.

À la troisième place du podium se trouve l’iPad Pro 5, doté du processeur M1, avec un score honorable de 1 199 048 points. Non loin derrière se trouve son homologue de 11 pouces, enregistrant un respectable total de 1 148 391 points. L’iPad Air, équipé du processeur M1, sécurise la cinquième place avec un score honorable de 1 100 084 points.

En ce qui concerne les iPhones, l’iPhone 14 Pro se révèle être le smartphone le plus puissant d’Apple sur AnTuTu. Armé du redoutable processeur A16 Bionic, il obtient un score impressionnant de 935 157 points. Son homologue, l’iPhone 14 Pro Max, le suit de près, amassant 930 994 points.

Vers la fin du classement, on trouve l’iPhone 13 Pro Max, avec un score honorable de 840 483 points. L’iPhone 13 Pro suit avec un total de 828 496 points. En dernière position du top dix se trouve l’iPhone 14, avec un score de 811 658 points. Notamment, ces trois modèles sont équipés du processeur A15 Bionic.

Ces classements témoignent de changements significatifs par rapport au mois précédent sur AnTuTu. De plus, il est à noter que le score de performance de l’iPhone 14, équipé du processeur A15 Bionic, a dépassé celui de l’iPad Pro 3, ce qui explique son exclusion de la liste.

Il est crucial de noter que les données couvrent la période du 1er juillet au 31 juillet 2023, fournissant un score moyen basé sur les appareils testés sur la plateforme AnTuTu. Alors que la technologie continue d’évoluer, AnTuTu demeure un outil essentiel pour les utilisateurs avertis souhaitant évaluer les performances de leurs précieux appareils mobiles.

Actualité mobile et vidéo du moment