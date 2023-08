Des images de rendu du Xiaomi 13T Pro ont émergé : un appareil photo alimenté par Leica arrive

À mesure que la révélation de la série Xiaomi 13T approche, des images de rendu ont été diffusées, donnant un aperçu de ce qui est à venir. MySmartPrice a partagé des images de rendu du prochain modèle 13T Pro. Le smartphone sera doté d’un capteur d’appareil photo Sony IMX707 pris en charge par Leica. Contrairement au Redmi K60 Ultra, ce nouveau capteur peut capturer plus de lumière, ce qui promet une amélioration significative de la photographie de nuit. La série 13T sera disponible à l’achat au cours de la première semaine de septembre. Voici tous les détails !

Images de rendu du Xiaomi 13T Pro

Le Xiaomi 13T Pro se distinguera du Redmi K60 Ultra sur certains aspects. L’appareil photo principal sera mis à niveau vers l’IMX 707, et il n’y aura pas d’appareil photo macro. Au lieu d’un appareil photo macro, nous verrons un appareil photo téléobjectif. L’appareil sera équipé du capteur téléobjectif Omnivision OV50D. En ce qui concerne les autres caractéristiques de l’appareil, il abrite un puissant SOC. Le Dimensity 9200+ est mis en avant pour ses hautes performances et sa capacité à enregistrer des vidéos [email protected] Le Xiaomi 13T Pro est capable de capturer des vidéos haute résolution. Maintenant, jetons un coup d’œil aux images de rendu du 13T Pro !

Les images divulguées donnent un aperçu du prochain Xiaomi 13T Pro, présentant un design rappelant le Redmi K60 Ultra. Disponible en noir élégant et en bleu stylé, la variante bleue semble avoir un élégant dos en cuir, comme le montrent les images. Ces rendus laissent également entrevoir une disposition d’appareil photo réglée par Leica, suggérant une importance accordée à la photographie.

D’autres détails révélés par les images incluent l’emplacement des boutons d’alimentation et de volume le long du bord droit de l’appareil. La partie inférieure du smartphone accueille une grille de haut-parleur, un port USB de type C et un emplacement pour carte SIM. À l’avant, une découpe centrale en forme de trou sur l’écran est visible, destinée à la caméra selfie.

Redmi K60 Ultra : dévoilé avec des technologies et des fonctionnalités innovantes

Étant donné que le Xiaomi 13T Pro est destiné à être présenté comme un pendant mondial du Redmi K60 Ultra, certaines fonctionnalités devraient rester constantes. Cela comprend un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une résolution de 2712 x 1220 pixels.

Sous la surface, le smartphone puisera sa puissance dans le SoC octa-core Dimensity 9200+ de MediaTek, comme l’indique une annonce de Geekbench. Les variants anticipés de l’appareil comprennent des configurations allant jusqu’à 16 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go et 512 Go.

En ce qui concerne ses capacités photographiques, on s’attend à ce que le Xiaomi 13T Pro intègre un système de triple caméra. Ce module devrait comprendre un appareil photo principal de 50 MP, utilisant le capteur Sony IMX707, une lentille téléobjectif de 50 MP et une lentille ultra grand-angle de 13 MP. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d’informations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :