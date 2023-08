iPhone 15 : des rumeurs évoquent une prise en charge de vitesses de chargement plus rapides pouvant atteindre 35W

L’iPhone 15 est presque là, et l’un des plus grands changements attendus est le remplacement du connecteur Lightning par l’USB-C. Nous avons déjà entendu dire que certains des nouveaux modèles prendront en charge des vitesses de charge plus rapides, et maintenant nous avons une autre source pour corroborer cette information. Selon des personnes bien informées, il est dit que l’iPhone 15 pourra être chargé jusqu’à 35W.

L’iPhone 15 prendra en charge des vitesses de charge plus rapides

Des sources de l’industrie ont déclaré à Netcost-security.fr qu’au moins certains des nouveaux modèles d’iPhone 15 pourront être rechargés jusqu’à 35W, ce qui devrait permettre des vitesses de charge encore plus rapides sur les nouveaux téléphones. Actuellement, l’iPhone 14 Pro est limité à une charge de 27W, tandis que l’iPhone 14 standard est limité à 20W. Pour recharger complètement un iPhone 14 Pro Max à ces vitesses, cela prend environ deux heures.

L’année dernière, Apple a introduit un nouveau chargeur Dual USB-C de 35W capable de recharger tous les modèles d’iPhone actuels à pleine vitesse. Si les rumeurs sont vraies, l’iPhone 15 pourra profiter des 35W fournis par ce chargeur spécifique lorsque celui-ci n’est pas connecté à un autre appareil (car cela divise la fourniture d’énergie).

Apple vend également un chargeur USB-C de 30W, conçu pour le MacBook Air mais qui fonctionne également avec l’iPhone et l’iPad.

Pour comparaison, le Galaxy S23 Ultra de Samsung peut être rechargé jusqu’à 45W, ce qui permet aux utilisateurs de recharger la batterie de 0% à 100% en moins d’une heure. Bien que les nouveaux iPhone devraient mettre un peu plus de temps à se recharger à 35W, c’est toujours une belle amélioration par rapport à l’iPhone 14.

Une chose qui n’est pas encore claire à ce stade est de savoir si la charge de 35W sera limitée aux modèles d’iPhone 15 Pro ou si elle fonctionnera avec toute la gamme d’iPhone 15. Plus tôt cette semaine, un rapport a révélé que certains des nouveaux iPhone pourraient prendre en charge Thunderbolt via le port USB-C.

En mars, l’analyste Ming-Chi Actu a également déclaré que l’iPhone 15 prendrait en charge des vitesses de charge plus rapides via l’USB-C, mais uniquement avec des câbles certifiés.

Plus d’informations sur les nouveaux iPhone

Les modèles d’iPhone 15 auront un nouveau design avec des bords légèrement incurvés, tandis que la bosse de l’appareil photo sera plus grande et les bordures de l’écran plus fines. Apple conservera les mêmes quatre tailles de la gamme actuelle d’iPhone 14 pour les nouveaux modèles. Cependant, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus abandonneront l’encoche au profit de l’île dynamique.

Pour les modèles Pro, on s’attend à ce qu’Apple introduise un nouveau bouton d’action qui remplacera le Switch de sonnerie/silence, la puce A17 Bionic, un nouveau cadre en titane et de meilleurs appareils photo avec une lentille périscope pour l’iPhone 15 Pro Max.

La société prévoit d’organiser un événement de presse spécial le 12 ou 13 septembre.

