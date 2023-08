WhatsApp déploie une mise à jour avec des « photos HD » pour iOS et Android

WhatsApp a commencé à déployer une mise à jour pour les utilisateurs d’iPhone et Android avec des « photos HD ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’envoyer des images en haute résolution avec une compression réduite, ce qui a été largement demandé par les utilisateurs de WhatsApp.

WhatsApp permet désormais aux utilisateurs d’envoyer des photos HD

Auparavant, lorsque un utilisateur envoyait une photo à quelqu’un via WhatsApp, l’application compressait automatiquement l’image et en réduisait la résolution de sorte que le fichier image devienne plus petit, ce qui permettait de consommer moins de données pour l’envoyer. Bien sûr, cela se traduisait par des images de mauvaise qualité. Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront envoyer l’image dans une meilleure résolution.

Comme l’a annoncé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg (via TechCrunch), la dernière version de WhatsApp introduit un bouton « HD » qui apparaît lorsque les utilisateurs se préparent à envoyer des images. Alors que la qualité standard réduit les photos prises avec un iPhone à 960×1280 pixels, la qualité HD conserve l’image à sa résolution d’origine, soit 3024×4032 pixels.

« Les photos HD sont plus nettes. Les photos standard utilisent moins d’espace de stockage et sont plus rapides à envoyer », indique un message dans l’application.

Bien sûr, il y a toujours une certaine compression même lors de l’envoi d’une image avec l’option HD activée, mais le résultat est beaucoup moins agressif qu’auparavant. Toute personne qui reçoit une photo haute résolution via WhatsApp verra l’étiquette « HD » dessus.

Bientôt, des vidéos HD

Selon Meta, la fonctionnalité des photos HD devrait être disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp dans les prochaines semaines. L’entreprise a également confirmé qu’elle travaille sur la possibilité pour les utilisateurs d’envoyer bientôt des vidéos HD. Pour accéder à ces fonctionnalités, assurez-vous d’avoir la dernière version de WhatsApp, disponible gratuitement sur l’App Store.

