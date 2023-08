La carte Apple continue d’être un succès auprès des consommateurs malgré les troubles chez Goldman Sachs

Malgré les turbulences persistantes entre Apple et Goldman Sachs, l’Apple Card continue d’avoir du succès auprès des consommateurs. Une nouvelle étude de J.D. Power a couronné aujourd’hui l’Apple Card « Meilleure carte de crédit avec co-marque et sans frais annuels en termes de satisfaction client ».

Pendant ce temps, Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et d’Apple Wallet, a une fois de plus vanté la relation entre Apple et Goldman Sachs malgré les rapports contraires.

J.D. Power a annoncé les résultats de sa nouvelle étude dans un communiqué de presse jeudi :

Apple Card (Goldman Sachs) arrive en tête de la satisfaction client parmi les cartes de crédit en co-marque sans frais annuels, avec un score de 655. C’est la troisième année consécutive où l’Apple Card et l’émetteur Goldman Sachs ont remporté collectivement un prix pour leur segment.

Dans le communiqué de presse d’Apple sur cette actualité, Jennifer Bailey a déclaré :

Depuis le début, nous nous sommes engagés à fournir des outils et des services qui aident les utilisateurs à mener une vie financière plus saine, et c’est gratifiant de voir les clients utiliser et trouver de la valeur dans les avantages de l’Apple Card. Nous sommes honorés que l’Apple Card soit reconnue comme un leader en matière de satisfaction client. En partenariat avec Goldman Sachs, nous travaillons en continu pour étendre la valeur que les utilisateurs obtiennent avec l’Apple Card, récemment avec le lancement des économies, et nous sommes impatients de continuer à développer des outils et des services qui mettent nos utilisateurs et leur santé financière avant tout.

Liz Martin, responsable des partenariats d’entreprise chez Goldman Sachs, a également vanté la relation avec Apple :

Avec l’Apple Card, nous avons toujours eu pour objectif commun d’offrir une expérience exceptionnelle et de fournir de la valeur à nos clients depuis le début. Alors que nous avons proposé de nouvelles offres et avantages à nos clients, nous sommes honorés d’être une fois de plus reconnus par eux et J.D. Power.

Le contexte de cette actualité est que des rapports ont indiqué que Goldman Sachs envisage de mettre fin à son partenariat avec Apple car il continue de perdre de l’argent avec cet accord. Plus récemment, il a été rapporté que Goldman Sachs était en discussion avec American Express pour transférer son accord avec Apple. Apple aurait cependant le dernier mot sur un tel accord et il n’est pas clair si elle donnerait son feu vert à un tel mouvement.

