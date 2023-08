Beeper ajoute la prise en charge de RCS pour Google Messages aux côtés d’iMessage, fonctionne sur Android et iPhone

RCS est disponible pour tous les utilisateurs d’Android à ce stade, mais cela n’a pas mis fin aux problèmes de messagerie liés à iMessage et à l’absence de RCS sur iPhone. Mais maintenant, l’application tierce Beeper peut prendre en charge à la fois le RCS de Google Messages et le iMessage d’Apple à la fois sur Android et iPhone, le tout dans la même application.

Beeper est un client de messagerie conçu pour regrouper tous vos services de messagerie en un seul endroit. Il prend en charge WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messages, Google Chat, LinkedIn et bien d’autres, et peut-être le plus connu, Apple iMessage. Le service, qui est toujours sur invitation seulement quelques années après son lancement, est l’un de nos moyens préférés d’accéder à iMessage sur les appareils Android.

Maintenant, cependant, Beeper ajoute l’intégration avec le RCS de Google Messages.

Les SMs sont déjà pris en charge depuis un certain temps dans Beeper, mais cette nouvelle addition du RCS apporte la dernière norme de messagerie d’Android dans l’application multiplateforme. Vous pouvez lier le RCS en utilisant le même code QR que Google Messages utilise pour son client Web, et cela fonctionne avec à la fois le RCS et les SMs (tant que Google Messages est votre SMs par défaut sur Android). Beeper décrit la nouvelle intégration sur une page d’assistance.

Dans une brève annonce aux utilisateurs de Beeper, le fondateur de l’application, Eric Migicovsky (oui, le fondateur de Pebble), déclare que le support est toujours en version bêta et qu’il existe des « problèmes connus ».

Nous sommes heureux d’annoncer que Beeper prend désormais en charge Google Messages – pour tous vos besoins en SMs et RCS. C’est encore en version bêta – il y a quelques problèmes connus mais il est prêt pour une utilisation quotidienne.

Ces problèmes connus comprennent l’absence d’images de profil, une synchronisation incomplète de l’historique, l’absence de réception de lecture dans les discussions de groupe et l’absence d’indicateurs de saisie.

Cette nouvelle intégration est notable pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle permet à la fois au RCS de Google Messages et à iMessage d’Apple de coexister dans la même application. De plus, c’est la seule application qui vous permet d’utiliser le RCS sur un iPhone.

Bien sûr, cela n’est pas sans certaines limitations. Comme cela utilise le lien de bureau existant de Google Messages, il est lié à votre téléphone Android. Si votre téléphone s’éteint, est éteint ou n’est pas connecté à Internet, le lien est rompu. Cela est différent de l’intégration de Beeper avec iMessage, qui fonctionne à partir d’ordinateurs Mac une fois que vous vous connectez à votre compte Apple. Vous ne pouvez pas non plus utiliser l’application web de Google Messages si vous activez l’intégration de Beeper car une seule connexion est prise en charge à la fois.

Beeper lui-même présente certaines implications en termes de confidentialité, en particulier du côté d’iMessage, mais l’intégration de Google Messages semble un peu moins douteuse car elle s’appuie sur une option officielle et n’utilise aucun mot de passe ou compte. Néanmoins, c’est un produit attractif, d’autant plus qu’il est désormais gratuit. Personnellement, j’ai utilisé Beeper ces derniers mois et j’en suis absolument ravi.

Vous pouvez demander une invitation sur le site web de Beeper, mais il est probable que vous devrez attendre un certain temps pour y accéder.

