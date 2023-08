Samsung arrête les mises à jour logicielles pour plusieurs appareils Galaxy : Est-ce que le vôtre en réalité partie ?

Toutes les bonnes choses finissent par prendre fin, et cela vaut également pour les appareils Samsung Galaxy. Ces appareils ne recevront plus de nouvelles mises à jour logicielles de la part de l’entreprise. Samsung suit une politique spécifique en matière de mise à jour logicielle, et cette politique définit la durée pendant laquelle les appareils Galaxy reçoivent des mises à jour. Dans la politique précédente, l’entreprise proposait des mises à jour logicielles pendant cinq ans au maximum, avec un maximum de trois mises à jour pour les appareils phares. Cependant, en 2022, Samsung a modifié cette politique et a étendu l’éligibilité logicielle pour certains appareils. Examinons de plus près ces changements.

Les Modèles Samsung Galaxy Suivants Ne Recevront Plus de Mises à Jour Logicielles

Plusieurs appareils Galaxy qui ont été lancés en 2019 ont été exclus par Samsung de la réception de futures mises à jour logicielles. Cela indique que ces appareils ne recevront plus aucune mise à jour importante ou mineure à l’avenir. Examinons de plus près les appareils qui ne sont plus éligibles aux nouvelles mises à jour.

Galaxy S10, S10+ et S10e

Galay X Cover 4S

Galaxy A80

Galaxy A40

Galaxy A10

Galaxy A30

Galaxy A50

Galaxy Tab A10.1 (2019)

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab S6

Néanmoins, Samsung publie occasionnellement des mises à jour supplémentaires sous la forme de correctifs de sécurité. Par exemple, les appareils de la série Galaxy S10 ont déjà passé leur quatrième année, et selon la politique précédente de l’entreprise, ils ne devaient plus recevoir de nouvelles mises à jour après la mise à jour de sécurité de mars 2023. Cependant, une nouvelle mise à jour a été découverte de manière inattendue sur certains transporteurs américains, tels que Verizon, T-Mobile, MetroPCS et US Cellular.

À cela s’ajoute le fait que même après la fin officielle du support logiciel, Samsung a surpris les utilisateurs en publiant une nouvelle mise à jour pour le Galaxy S10, S10+ et S10e. Ces appareils avaient déjà dépassé leur quatrième année, ce qui indique que, selon la politique initiale, ils n’étaient pas censés recevoir de nouvelles mises à jour au-delà de la mise à jour de sécurité de mars 2023.

Note : La liste ci-dessus est compilée à partir des informations de la page officielle de Samsung. Ces appareils ont été exclus de la catégorie des mises à jour de sécurité.

Liste des Appareils Samsung Galaxy qui Recevront des Mises à Jour Logicielles pendant les Quatre à Cinq Prochaines Années

Série Galaxy S : Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, ainsi que Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE et les futurs appareils de la série S

Série Galaxy Z : Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 et les futurs appareils de la série Z

Série Galaxy A : futurs appareils sélectionnés de la série A

Tablettes Galaxy : Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra et les futurs appareils de la série Tab S.

