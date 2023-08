Comment prendre une capture d’écran sur l’ASUS ROG Ally

La scène du jeu vidéo portable s’améliore beaucoup. En réalité, il y a eu beaucoup plus de consoles de jeu portable que nous ne l’attendions. Une des consoles portables intéressantes en dehors de la Steam Deck est la console d’ASUS. L’ASUS ROG Ally est une belle console portable qui est devenue un favori des joueurs.

En tant que joueurs, nous aimons tous prendre des captures d’écran et capturer des séquences de jeu. Bien qu’il soit généralement simple et facile de faire ces choses sur un PC ou un ordinateur portable Windows classique, pour certains utilisateurs, l’idée de prendre une capture d’écran sur l’ASUS ROG Ally peut être difficile. Donc, si vous cherchez un moyen de prendre des captures d’écran et d’enregistrer des séquences de jeu sur votre ROG Ally, vous êtes au bon endroit.

Comment prendre des captures d’écran et enregistrer des séquences de jeu sur ROG Ally

Dans ce guide, nous allons voir comment vous pouvez prendre des captures d’écran et capturer des séquences de jeu sur votre appareil de jeu portable ASUS ROG Ally. Étant donné que c’est un appareil portable qui fonctionne sous Windows 11, vous pouvez toujours utiliser un certain nombre d’applications et d’outils tiers qui vous permettent d’enregistrer l’écran et de prendre des captures d’écran facilement. Cependant, nous allons d’abord voir comment vous pouvez prendre des captures d’écran à l’aide d’un outil fourni avec l’ASU ROG Ally.

Prendre des captures d’écran avec ASUS Armoury Crate sur ROG Ally

Beaucoup d’ordinateurs portables ASUS, en particulier les modèles de jeux, sont livrés avec un logiciel particulier appelé Armory Crate. Dans le cas du ROG Ally, vous obtenez également ce logiciel Armory Crate. Étant donné que ce logiciel a été créé par ASUS pour les appareils ASUS, vous êtes libre d’utiliser ce logiciel. Voyons comment vous pouvez prendre des captures d’écran sur le ROG Ally.

Sur le côté droit de l’ASUS ROG Ally, appuyez sur le bouton Armoury Crate. Désormais, sélectionnez l’option Paramètres dans l’Armoury Crate. Faites défiler et appuyez sur l’icône + qui se trouve sous l’en-tête Modifier le centre de commande Enfin, appuyez sur l’option Prendre une capture d’écran. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton Armoury Crate sur votre ROG, vous trouverez l’option Prendre une capture d’écran. En la sélectionnant, vous prendrez une capture d’écran de votre écran sur l’ASUS ROG Ally.

Enregistrement de l’écran avec ASUS Armoury Crate sur ROG Ally

Tout comme vous pouvez configurer la fonctionnalité de capture d’écran via le logiciel Armory Crate, vous pouvez facilement configurer l’enregistrement de l’écran sur l’ASUS ROG Ally. Suivez ces étapes.

Appuyez sur le bouton Armoury Crate sur votre ROG Ally. Cliquez sur l’icône + et sélectionnez le bouton Enregistrer l’écran. Désormais que l’option a été ajoutée à l’accès rapide dans l’Armoury Crate, il vous suffit de la sélectionner et d’appuyer sur Enregistrer l’écran. Vous pourrez enregistrer l’écran de votre ROG Ally immédiatement.

De plus, vous pouvez simplement maintenir enfoncés les boutons M1 ou M2 de votre ROG Ally et appuyer sur le bouton Y pour lancer l’enregistrement de l’écran sur l’appareil.

Comment prendre des captures d’écran sur ROG Ally via l’application Xbox

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’Armory Crate sur votre ROG Ally pour prendre des captures d’écran, vous pouvez simplement opter pour la solution classique en utilisant l’application Xbox qui peut être installée depuis le Microsoft App Store. Suivez ces étapes si vous prévoyez d’utiliser cette solution pour prendre des captures d’écran sur votre ROG Ally.

Si vous n’avez pas l’application Xbox sur votre PC Windows, lancez le Microsoft App Store. Désormais, cliquez sur la barre de recherche et tapez Xbox. Lorsque vous trouvez l’application Xbox, installez-la. Veillez également à installer l’application Xbox Games Bar. Une fois les deux applications installées, connectez-vous aux applications à l’aide d’un compte Xbox ou Microsoft. Une fois installé et connecté, vous devez afficher le clavier à l’écran. Avec la disposition traditionnelle activée pour le clavier à l’écran, appuyez simplement sur les touches Windows et G pour faire apparaître la barre de jeux Xbox. Sur l’appareil portable, vous devez appuyer sur le bouton M1 ou M2 avec le bouton A. Dans la barre qui s’affiche sur votre écran, appuyez sur l’icône Capture. Voici comment vous devez prendre une capture d’écran à l’aide de l’application Xbox Games Bar.

Si vous souhaitez enregistrer l’écran, vous pouvez appuyer sur le bouton M1 ou M2 avec le bouton X.

Utilisez l’outil de capture pour prendre des captures d’écran

La meilleure alternative pour prendre des captures d’écran sur votre ASUS ROG Ally est d’utiliser le bon vieil outil de capture. Cet outil est préinstallé avec Windows 11 et est assez simple à utiliser. Vous devez simplement afficher le clavier à l’écran et appuyer sur les touches Windows Shift et S sur le clavier. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez prendre une capture d’écran en choisissant le style ou le type. Vous pouvez choisir de prendre seulement une partie de l’écran, une fenêtre spécifique ou simplement tout l’écran.

des captures d’écran et des enregistrements d’écran

Si vous utilisez Armory Crate pour prendre des captures d’écran ou enregistrer l’écran, vous pouvez facilement utiliser la galerie multimédia fournie avec l’application pour parcourir et partager facilement ces captures d’écran vers d’autres appareils ou vers d’autres personnes à l’aide d’applications différentes installées sur votre ROG Ally.

Cela conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement prendre et capturer des captures d’écran ainsi que des enregistrements d’écran sur votre appareil de jeu portable ASUS ROG Ally. La meilleure façon de prendre des captures d’écran est d’utiliser l’application Armory Crate. Bien que les autres solutions fonctionnent, il vous sera demandé d’appeler le clavier à l’écran. Ou vous pouvez simplement utiliser d’autres solutions si vous avez un clavier externe connecté à votre ASUS ROG Ally.

