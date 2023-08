Le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Tab S8 reçoivent maintenant la mise à jour de One UI 5.1.1

La mise à jour One UI 5.1.1 est la dernière mise à jour pour les Galaxy pliables et les tablettes. Le 15 août, Samsung a annoncé qu’il allait apporter la mise à jour One UI 5.1.1 (une mise à jour des derniers Galaxy Z Fold 5/Flip 5 pliables) aux anciens pliables et aux tablettes. Aujourd’hui, certains appareils Galaxy éligibles ont déjà commencé à recevoir la mise à jour.

Samsung mentionne dans l’annonce que le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 recevront la mise à jour ce mois-ci, mais cela a été rapide. Le Galaxy Z Flip 4 pourrait également recevoir la mise à jour bientôt, probablement aujourd’hui ou plus tard. Samsung a également surpris les utilisateurs de la série Galaxy Tab S8 avec la mise à jour One UI 5.1.1.

La mise à jour One UI 5.1.1 pour le Galaxy Z Fold 4 est actuellement disponible en Europe avec la version de build F936BXXU4DWH5. Quant à la dernière mise à jour pour les Galaxy Tab S8 / Tab S8+ / Tab S8 Ultra, elle est livrée avec les versions de build X706BXXU5BWH6 / X806BXXU5BWH6 / X906BXXU5BWH6. La série Galaxy Tab S8 est également disponible en Europe.

Samsung a introduit One UI 5.1.1 avec les derniers pliables et il comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui portent la multi-tâche à un autre niveau. One UI 5.1.1 est une importante mise à jour qui comprend une liste de changements.

Certaines des nouvelles fonctionnalités sont une vue en pop-up cachée qui vous permettra d’ouvrir facilement une application en vue en pop-up en faisant glisser une application et en la déposant au centre. Basculez de la vue en pop-up à la vue en multi-fenêtres en faisant simplement glisser et déposer, glisser et déposer à deux mains, et plus encore.

Vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités en détail en vous rendant sur la page des fonctionnalités et des appareils pris en charge de One UI 5.1.1.

Comme mentionné ci-dessus, la nouvelle mise à jour One UI 5.1.1 pour les deux séries est actuellement disponible en Europe. Mais il ne faudra que quelques jours avant qu’elle n’apparaisse dans d’autres régions. Si vous avez ces appareils, allez dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. La mise à jour apparaîtra ici pour l’installation.

