Maîtriser la numérisation des documents sur Windows 11 : Libérer la puissance de votre webcam

Il peut arriver que vous deviez numériser un document sur Windows 11. Il peut s’agir d’un papier que vous avez signé et que vous devez envoyer par e-mail, ou simplement quelque chose que vous souhaitez conserver sous forme numérique. Si vous avez une tablette Windows ou une webcam externe, la numérisation de documents est assez simple. L’application appareil photo de Windows 11 vous permet de numériser un document et de l’enregistrer en tant que photo sur votre appareil. Vous pouvez utiliser des applications telles que HP Scan and Capture pour convertir vos photos en numérisations. De plus, bien que cela nécessite un peu plus d’efforts, vous pouvez utiliser un outil OCR pour extraire du texte à partir d’images, ce qui peut vous éviter de devoir numériser.

Numérisation de documents sur Windows 11 à l’aide de l’application appareil photo

Si vous utilisez une webcam externe ou si votre tablette possède à la fois une caméra frontale et une caméra arrière, vous pouvez utiliser l’application appareil photo de Windows 11 pour numériser des documents. Cependant, si vous utilisez un ordinateur portable avec une webcam 1080p intégrée orientée vers l’utilisateur, vous ne pourrez pas numériser de documents à l’aide de la caméra intégrée. Dans ce cas, vous devrez suivre ce guide en utilisant une webcam externe.

Ouvrez l’application appareil photo de Windows 11. Si vous ne pouvez pas la trouver, recherchez simplement « Appareil photo » dans le menu de démarrage de Windows 11.

Sélectionnez le bouton de commutation de la webcam situé en haut à droite de l’application. Cela vous permettra de passer à une webcam externe ou à une webcam arrière si elle est disponible.

Placez le document que vous souhaitez numériser sur une table.

Cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas à côté du bouton de capture jusqu’à ce que vous voyiez une icône qui ressemble à un document. Il s’agit de la fonction de numérisation.

Alignez votre document dans le cadre bleu affiché par l’application appareil photo. Ensuite, appuyez sur l’icône circulaire pour capturer la numérisation.

Votre photo numérisée sera enregistrée dans le dossier d’appareil photo. Pour la visualiser, ouvrez l’Explorateur de fichiers, sélectionnez « Images », puis choisissez « Dossier d’appareil photo ».

Après avoir localisé la photo numérisée, vous pouvez la convertir en PDF à l’aide d’un convertisseur en ligne. Vous pouvez également envoyer la photo par e-mail selon vos besoins.

Utilisation d’applications tierces pour numériser des documents sur Windows 11

Si vous rencontrez des problèmes avec l’application appareil photo de Windows 11 pour numériser des documents, vous voudrez peut-être envisager d’utiliser une application différente d’un tiers. Une bonne option est HP Scan and Capture.

Ouvrez l’application HP Scan and Capture.

Sélectionnez l’option Capturer des documents .

. Lorsqu’on vous le demande, accédez au menu Paramètres et sélectionnez « Sélectionner un périphérique », puis choisissez « Appareil photo ».

Placez le document que vous souhaitez numériser sur une table.

Une fois l’application appareil photo ouverte, cliquez sur l’icône de capture circulaire pour prendre une photo de votre document.

L’application capturera la photo. Vous pouvez double-cliquer sur la photo, sélectionner « Recadrer » pour ajuster l’image du document si nécessaire, puis cliquer sur « Recadrer l’original » pour enregistrer les modifications.

Cliquez sur le bouton de retour, puis sélectionnez « Enregistrer ». Choisissez un emplacement pour enregistrer la photo.

Une fois que vous avez enregistré la photo, vous pouvez la joindre à un e-mail ou la partager dans une application, comme vous le feriez avec n’importe quel autre document. Vous n’avez rien de plus à faire !

Comme vous pouvez le voir, la numérisation d’un document sur Windows 11 avec votre webcam est assez simple. Bien que la qualité de l’image ne soit peut-être pas aussi élevée que celle d’une numérisation dédiée à partir d’une imprimante ou d’un scanner, c’est une technique pratique à utiliser dans des situations rapides. Grâce à cette astuce, vous pouvez rapidement numériser des documents lorsque aucun scanner n’est disponible, ou que votre scanner ne semble pas fonctionner. Cela peut vous aider à accomplir plus rapidement les tâches dont vous avez le plus besoin.

Actualité mobile et vidéo du moment