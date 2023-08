La démarche extraordinaire de Xiaomi : la mise à jour Android 14 Beta5 pour Xiaomi 13 et Pro

Xiaomi, en tant que l’une des principales entreprises dans le domaine de la technologie, poursuit son engagement à fournir à ses utilisateurs les dernières technologies et mises à jour mobiles. Selon les dernières nouvelles, Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour Android 14 Beta5 pour ses modèles phares, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Cette mise à jour comprend les optimisations avancées et les fonctionnalités d’Android 14 Beta5. Cependant, il est important de rappeler que cette mise à jour est encore à l’étape bêta et peut contenir des erreurs.

Mise à jour Xiaomi Android 14 Beta5

Android 14 est la prochaine version du populaire système d’exploitation mobile de Google. Actuellement à l’étape bêta, cette version a été publiée pour que les utilisateurs puissent l’essayer et fournir des commentaires. Xiaomi poursuit ses efforts de préparation pour offrir la meilleure expérience à ses utilisateurs et prévoit de publier des versions stables à l’avenir.

Cependant, il est crucial de garder à l’esprit que cette version bêta n’est pas encore finalisée et peut contenir des bugs. Les versions bêta sont généralement en phase de développement, il peut donc y avoir des problèmes de stabilité et de performance. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs qui choisissent d’installer la mise à jour de procéder avec prudence, compte tenu de cette situation.

Changelog

[Autre]

Optimisation des performances du système

Amélioration de la sécurité et de la stabilité du système

[Attention]

Cette mise à jour est une mise à niveau Android entre les versions. Pour réduire le risque de mise à niveau, il est recommandé de sauvegarder les données personnelles à l’avance. Le temps de chargement de cette mise à jour est relativement long, et des problèmes de performance et de consommation de batterie tels que la surchauffe et les erreurs de lecture de carte SIM peuvent survenir peu de temps après le démarrage, veuillez patienter. Certaines applications tierces peuvent affecter l’utilisation normale en raison de leur manque d’adaptation de version. Veuillez effectuer la mise à niveau avec précaution.

Avant de procéder à la mise à jour, il y a quelques points importants que les utilisateurs doivent prendre en compte. Les numéros de version de construction de la mise à jour sont spécifiés comme MIUI-V14.0.0.4.UMBCNXM pour le Xiaomi 13 Pro et MIUI-V14.0.0.4.UMCCNXM pour le Xiaomi 13. Contrairement aux expériences précédentes, l’inscription aux tests bêta a récemment commencé, et maintenant la mise à jour a été fournie à des groupes d’utilisateurs spécifiques. Il est important de souligner que la mise à jour n’est disponible qu’aux utilisateurs en Chine.

Des liens de récupération ont été fournis aux utilisateurs qui souhaitent installer la mise à jour. Cependant, il est important de rappeler que la mise à jour est en version bêta et peut contenir des erreurs. Par conséquent, les utilisateurs doivent évaluer et prendre en compte les problèmes potentiels avant d’installer la mise à jour et revenir éventuellement à une version stable si nécessaire.

Mise à jour Xiaomi 13 Pro Android 14 Beta5

Mise à jour Xiaomi 13 Android 14 Beta5

En conclusion, il est indiqué que la mise à jour Android 14 Beta5 a été publiée pour les modèles phares de Xiaomi, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Cette mise à jour comprend les fonctionnalités avancées et les optimisations d’Android 14. Cependant, il est important de rappeler qu’il s’agit d’une version bêta et qu’elle peut contenir des erreurs. Les utilisateurs doivent être prudents lors de l’installation de la mise à jour, évaluer les résultats de la mise à jour et ne pas oublier de revenir à une version stable si nécessaire.

