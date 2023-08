Synchronisez facilement votre presse-papiers (copier/coller) entre les appareils sous Windows 11

Si vous avez déjà souhaité partager facilement du texte et des images entre vos appareils Windows 11, Microsoft a une solution utile. Il s’agit de la synchronisation du presse-papiers. Cela vous permet de partager rapidement vos images, liens et texte fréquemment utilisés entre votre PC Windows, votre ordinateur portable et même votre téléphone Android. Tout ce dont vous avez besoin est d’utiliser le même compte Microsoft sur tous vos appareils et de modifier quelques paramètres de votre appareil. Explorer les étapes pour activer la synchronisation du presse-papiers dans Windows 11, en vous assurant que vos éléments préférés sont toujours à portée de main.

Activer la synchronisation du presse-papiers en utilisant les paramètres de Windows 11

La façon la plus simple de faire fonctionner la synchronisation du presse-papiers sur Windows 11 est d’utiliser le menu Paramètres. Pour commencer, suivez ces étapes :

1. Activer l’historique du presse-papiers : Tout d’abord, vous devez activer l’historique du presse-papiers. Cela vous permet de sauvegarder plusieurs éléments dans le presse-papiers.

2. Épingler les éléments à conserver : Vous pouvez également « épingler » les éléments que vous souhaitez conserver même si vous copiez quelque chose de nouveau.

Voici ce que vous devez faire :

Appuyez sur le bouton Windows et la lettre I en même temps pour ouvrir Paramètres .

et la lettre en même temps pour ouvrir . Faites défiler la page jusqu’à ce que vous voyiez Presse-papiers et cliquez dessus.

et cliquez dessus. Sous Historique du presse-papiers , activez le bascule à droite de l’écran.

, activez le à droite de l’écran. Lorsque vous activez l’historique du presse-papiers pour la première fois, vous remarquerez un paramètre nommé « Partager sur les appareils ». En dessous, cliquez sur « Commencer ».

». En dessous, cliquez sur « ». Dans la fenêtre qui apparaît, confirmez l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser sur tous vos appareils.

Enfin, activez « Synchroniser sur tous vos appareils » et choisissez soit « Synchroniser automatiquement le texte que je copie » ou « Synchroniser manuellement le texte que je copie », selon ce que vous préférez.

Utilisation de l’éditeur du registre pour activer la synchronisation du presse-papiers sur Windows 11

Utiliser le menu Paramètres pour activer la synchronisation du presse-papiers est la façon la plus simple, mais vous pouvez également utiliser l’éditeur du registre à cette fin. Alternativement, si vous décidez de ne pas utiliser la synchronisation du presse-papiers et que vous voulez vous assurer que personne ne peut modifier ces paramètres, vous pouvez utiliser l’éditeur du registre pour désactiver complètement cette fonctionnalité. Cela peut empêcher toute utilisation involontaire de la synchronisation du presse-papiers et le partage d’informations privées entre les appareils.

Comment activer la synchronisation du presse-papiers entre Windows et Android

Après avoir activé la synchronisation du presse-papiers sur votre bureau ou ordinateur portable Windows, vous pouvez également synchroniser vos éléments préférés avec votre téléphone Android. Voici comment faire en utilisant le clavier Microsoft SwiftKey et le même compte Microsoft pour vous connecter. Prenons les étapes :

Téléchargez et installez le clavier SwiftKey AI depuis le Play Store.

depuis le Play Store. Ouvrez l’application et suivez le processus de configuration.

Connectez-vous en utilisant le même compte Microsoft que vous utilisez sur vos autres appareils Windows.

Allez sur « Saisie enrichie » puis sélectionnez « Presse-papiers ». Activez « Synchroniser l’historique du presse-papiers. »

C’est tout ! Maintenant, vos contenus seront synchronisés sur votre presse-papiers, que ce soit sur votre PC ou vos appareils Android.

Conclusion

En activant la synchronisation du presse-papiers, vous pouvez profiter de l’avantage d’accéder facilement à vos éléments fréquemment utilisés lorsque vous en avez besoin. Avec le clavier Microsoft SwiftKey, vous pouvez également apporter cette commodité à votre téléphone Android. Notez que SwiftKey n’est pas disponible pour iOS. Cependant, si vous avez un iPhone, vous pouvez toujours utiliser Phone Link pour synchroniser les messages, passer des appels, voir vos contacts et faire plus encore sur votre PC Windows.

