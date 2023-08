Pour cette année, des sources de Netcost-security.fr confirment une affirmation qui semble peu probable : il n’y aura pas de coques officielles en cuir Apple pour la gamme iPhone 15.

La raison de cette décision n’est pas claire, bien que la raison la plus probable soit que l’entreprise prévoit d’introduire un nouveau matériau de qualité supérieure pour les coques cette année, destiné à remplacer le cuir…

Duan Rui, qui recherche des fuites liées à Apple sur les plateformes de médias sociaux chinoises, a tweeté cette suggestion aujourd’hui.

On m’a dit qu’Apple ne sortira pas de coque en cuir pour la série iPhone 15.

Le tweet ne fournissait aucune explication ni détails sur l’affirmation.

Cependant, après vérification auprès de nos propres sources, nous entendons également la même chose.

À première vue, ce serait un mouvement extrêmement étrange de la part d’Apple. L’entreprise génère un bon revenu grâce aux coques en cuir pour iPhone, et les petits changements de forme d’une année à l’autre signifient généralement que les propriétaires sont obligés d’en acheter une nouvelle pour chaque modèle de l’année.

Il s’agit également de produits à marge élevée pour Apple. Par exemple, les coques en cuir pour l’iPhone 14 coûtent entre 59 et 129 dollars.

Il se peut que cette décision soit écologique, le cuir ayant une empreinte carbone relativement élevée. Même ainsi, il ne semble pas probable qu’Apple refuse simplement notre argent pour des coques haut de gamme.

L’explication la plus probable – sous réserve que nos sources soient correctes – est qu’Apple prévoit de remplacer le cuir par un autre matériau de qualité supérieure. Comme le note AZO Materials, les marques de voitures haut de gamme offrent de plus en plus d’alternatives au cuir pour les sièges et les garnitures.

Land Rover est considéré comme un leader dans les tissus non cuir et la durabilité. Leurs modèles Evoque et Velar utilisent un mélange de laine-polyester de Kvadrat. De même, Mercedes utilise l’Artico – un matériau en cuir synthétique à base de vinyle – dans ses voitures depuis 2003. [Le matériau] a été affiné au fil des ans de sorte que les propriétaires auraient du mal à distinguer le cuir de l’Artico. Volvo suit la tendance et ne proposera que des intérieurs sans cuir ; ils utiliseront le Nordico, un textile non cuir fabriqué à partir de bouteilles en plastique (PET) recyclées, de fragments de bois provenant de forêts durables en Suède et en Finlande, ainsi que de liège recyclé de l’industrie viticole. Polestar, leur marque sœur, utilisera le WeaveTech, un matériau en PVC à base d’eau qu’ils ont développé en interne.

Même Ferrari propose une alternative au cuir appelée Mycro Prestige, tandis que Tesla a totalement abandonné le cuir.

À suivre …



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :