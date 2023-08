Série Samsung Galaxy S23. Mise à jour du système d’août

Samsung a publié une mise à jour système majeure pour sa série de téléphones mobiles Galaxy S23 en août 2023. La mise à jour comprend le patch de sécurité d’août 2023, ainsi que plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Les téléphones mobiles de la série Galaxy S23 bénéficient désormais de la mise à jour du système One UI 5.1 en août. La taille du package d’installation est de 1200,21 Mo (1,22 Go) et la version est S9180ZCU2AWH1 / S9180CHC2AWH1 / S9180ZCU2AWGJ.

Patch de sécurité d’août 2023

Comme prévu, le patch de sécurité d’août 2023 a été inclus dans la dernière mise à jour pour les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Ce patch comprend des correctifs pour plusieurs vulnérabilités de sécurité qui pourraient potentiellement permettre aux pirates d’accéder à des informations sensibles sur l’appareil. Il est recommandé à tous les utilisateurs d’installer cette mise à jour dès que possible pour assurer la sécurité de leurs appareils.

Le journal des mises à jour ne montre pas le contenu spécifique de la mise à niveau. Il mentionne seulement « amélioration de la stabilité générale de l’appareil ». Cependant, les utilisateurs ont creusé en profondeur et ont découvert que l’Assistant Appareil photo Samsung a été mis à niveau vers cette version.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

La mise à jour d’août 2023 pour la série Galaxy S23 comprend également de nouvelles fonctionnalités et améliorations. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus remarquables est l’option de zoom 2x en mode photo et vidéo dans toute la série Galaxy S23. Cette fonction utilise la technologie de zoom intégrée au capteur pour fournir des photos et des vidéos zoomées de haute qualité sans perte de détails.

En plus des nouvelles fonctionnalités, la mise à jour d’août 2023 comprend également des améliorations pour la série Galaxy S23. La mise à jour améliore la sécurité du système, la stabilité, la fonction d’appel, et bien plus encore pour offrir de meilleures performances. La mise à jour corrige également le problème de la teinte jaune, qui a causé chez certains utilisateurs de Galaxy S23 une teinte jaune sur l’écran de leur appareil.

Journal des modifications

1. Nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

La nouvelle version de l’Assistant Appareil photo (v1.1.031) ajoute la fonction « Zoom de qualité optique » aux téléphones de la série Galaxy S23. Cela apporte une option de zoom 2x à l’appareil photo. En bref, une photo zoomée est recadrée à partir d’un capteur haute résolution pour obtenir l’effet d’une lentille optique. Cela améliorera l’expérience photographique globale de ces appareils.

Il est important de souligner que l’Assistant Appareil photo Samsung doit être installé par l’utilisateur. Vous pouvez le télécharger en recherchant Assistant Appareil photo dans le Samsung App Store. La version qu’il prend en charge est One UI 5.1 ou supérieure. Les modèles qu’il prend en charge incluent Samsung Galaxy S23 / S22 / S21 / S20 / Note20 / W23 / W23 Flip / Fold3 / Flip3 / Fold 2 / Flip, etc. Cependant, la fonction « Zoom de qualité optique » n’est actuellement disponible que pour les téléphones de la série Galaxy S23.

2. Patch de sécurité d’août :

La mise à jour comprend le patch de sécurité d’août 2023, qui renforce la sécurité des téléphones mobiles. Cela garantit que les utilisateurs disposent de la dernière protection contre les menaces potentielles.

3. One UI 5.1.1 :

Le package de mise à jour comprend également One UI 5.1.1, qui est la dernière version de l’interface utilisateur de Samsung. Cette version apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’interface utilisateur, améliorant l’expérience utilisateur globale.

Comment installer la mise à jour

Pour installer la mise à jour d’août 2023 sur votre appareil de la série Galaxy S23, allez dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi et dispose d’une batterie suffisante avant de commencer le processus de mise à jour. La mise à jour peut prendre plusieurs minutes à télécharger et à installer, selon le modèle et l’emplacement de votre appareil. Assurez-vous également d’avoir suffisamment de batterie ainsi que d’espace de stockage pour la mise à jour.

En conclusion

La mise à jour d’août 2023 pour la série de téléphones mobiles Samsung Galaxy S23 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, améliorations et renforcements de la sécurité. La mise à jour est recommandée à tous les utilisateurs pour assurer la sécurité et les performances de leurs appareils. Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Actualité mobile et vidéo du moment