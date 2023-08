Xiaomi 13 / 13 Pro lance le recrutement pour la version de développement MIUI basée sur Android 14

Xiaomi a récemment commencé à recruter des testeurs bêta pour la version de développement MIUI basée sur Android 14 pour Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Ce programme est gratuit pour les développeurs à utiliser et avec la participation des utilisateurs, il façonnera le processus de développement d’Android 14. Il facilitera également les mises à jour qui répondent aux besoins des utilisateurs. Xiaomi a annoncé que le recrutement des testeurs MIUI (Android 14) est actif maintenant. La société a déclaré :

« Chers amis Mi Fan, bonjour à tous,

Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont ouverts aux utilisateurs de la version de développement, et la version MIUI basée sur Android 14 est en ligne pour le recrutement. Les utilisateurs qui ont besoin des deux modèles sont invités à se rendre sur le Centre bêta de la communauté Xiaomi pour s’inscrire. Note : En raison de la mise à niveau majeure d’Android, il peut y avoir une forte instabilité. Par conséquent, le quota de recrutement est petit. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez fournir des commentaires rationnels et vérifier l’optimisation dans les versions ultérieures. Merci de votre compréhension ».

Qu’est-ce que le programme de préversion pour développeurs Android 14 ?

Le programme de préversion pour développeurs Android 14 est un programme de test bêta qui permet aux développeurs et aux utilisateurs de tester la dernière version d’Android avant sa sortie officielle. Ce programme est conçu pour aider les développeurs à préparer leurs applications pour la nouvelle version d’Android. Il les aide également à fournir des commentaires à Google sur les problèmes ou les bugs qui doivent être corrigés avant la sortie officielle. À l’heure actuelle, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 sont disponibles pour le programme de préversion pour développeurs Android 14. Les utilisateurs de ces appareils peuvent rejoindre le programme via le lien dans la ROM mondiale et cliquer sur le bouton Accepter pour participer.

Quels sont les avantages de participer au programme de préversion pour développeurs Android 14 ?

Participer au programme de préversion pour développeurs Android 14 permet aux utilisateurs de découvrir les dernières fonctionnalités d’Android. Ces utilisateurs ont également la possibilité de fournir des commentaires directs à Xiaomi sur les problèmes ou les bugs qui doivent être corrigés. La société examinera leurs commentaires avant la sortie officielle du système. Ce programme aide également les développeurs à préparer leurs applications pour la nouvelle version d’Android. Cela garantit que les applications sont en phase avec les dernières fonctionnalités et API.

Comment participer au programme de préversion pour développeurs Android 14 ?

Pour participer au programme de préversion pour développeurs Android 14, les utilisateurs doivent rejoindre le programme bêta MIUI basé sur Android 14. Ils peuvent le rejoindre via le lien dans la ROM mondiale. Après avoir cliqué sur le bouton Accepter, les utilisateurs peuvent télécharger et installer la version bêta de MIUI basée sur Android 14. Cependant, cela ne fonctionnera que sur des appareils Xiaomi spécifiques. Pour l’instant, les utilisateurs des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro peuvent l’essayer.

Dernières réflexions

Xiaomi a commencé à recruter des testeurs bêta pour la version de développement MIUI basée sur Android 14. Ce recrutement est maintenant actif pour deux des meilleurs téléphones Xiaomi, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro. Ce programme est gratuit pour les développeurs à utiliser. La participation des utilisateurs façonnera le processus de développement d’Android 14 et facilitera les mises à jour qui répondent aux exigences des utilisateurs. Participer au programme de préversion pour développeurs Android 14 permet aux utilisateurs de découvrir les dernières fonctionnalités d’Android et de fournir des commentaires à Xiaomi sur les problèmes ou les bugs qui doivent être corrigés avant la sortie officielle. Les utilisateurs d’appareils éligibles peuvent rejoindre le programme via le lien dans la ROM mondiale et cliquer sur le bouton Accepter pour participer.

La société précise très clairement que ce système est en version bêta et que les testeurs peuvent être confrontés à de nombreux bugs et problèmes. S’il en est ainsi, il n’est pas nécessaire de paniquer. De manière civilisée, envoyez vos commentaires à Xiaomi et la société y travaillera. Xiaomi a déclaré qu’elle tiendra compte des commentaires des testeurs avant de rendre le système disponible à davantage d’utilisateurs.

Actualité mobile et vidéo du moment